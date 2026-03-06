Говорител на Бритни Спиърс след ареста: Нещастен и неоправдан инцидент

Официалният представител на Бритни Спиърс, Кейд Хъдсън, се изказа относно скорошния инцидент с шофиране в нетрезво състояние на изпълнителката, пише The Sun.

Хъдсън нарече случилото се „нещастен инцидент, който е напълно неоправдан“.

„Бритни е решена да предприеме правилните стъпки и да спазва закона. Надяваме се, че това може да бъде първата стъпка към дългоочакваната промяна, която трябва да настъпи в живота ѝ. Надяваме се, че тя може да получи помощта и подкрепата, от които толкова отчаяно се нуждае през този труден момент“, каза той.

Мениджърът на 44-годишната изпълнителка добави, че синовете ѝ планират да прекарват повече време с нея, докато близките ѝ ще се съсредоточат върху рехабилитацията.

„Близките ѝ ще разработят отдавна очакван план, който да ѝ помогне да постигне успех и благополучие“, написа Хъдсън.

Бритни Спиърс беше отведена в полицейското управление с белезници в нощта на 5 март и освободена около 6 часа сутринта. В документите за ареста професията на звездата е посочена като „знаменитост“.

Делото за шофиране в нетрезво състояние е насрочено за 4 май.

През 2008 г. баща ѝ, Джейми Спиърс, пое попечителство над Бритни поради психичното ѝ здраве. Той пое всички нейни лични и финансови дела, докато певицата не беше обявена за дееспособна през 2021 г.