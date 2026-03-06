Новини
Свят »
Куба »
Тръмп заплаши Куба с нови действия след конфликта с Иран

Тръмп заплаши Куба с нови действия след конфликта с Иран

6 Март, 2026 07:36 669 24

  • куба-
  • доналд тръмп-
  • иран-
  • конфликт

Американският президент намекна, че натискът срещу Хавана може да се засили, след като приключат военните операции на САЩ срещу Техеран

Тръмп заплаши Куба с нови действия след конфликта с Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново отправи предупреждения към Куба, като заяви, че Вашингтон може да предприеме действия срещу островната държава след приключване на конфликта с Иран. Това съобщи „Ал Джазира“, предава News.bg.

Тръмп похвали работата на държавния секретар Марко Рубио по въпросите, свързани с Куба. По думите му американската администрация вече е засилила санкциите срещу Хавана с цел да окаже по-силен икономически натиск върху страната.

„Това, което се случва с Куба, е невероятно. Но първо искаме да приключим с Иран. Въпрос е само на време“, заяви американският президент.

Тръмп и негови съюзници неведнъж са отправяли заплахи към кубинското ръководство, като настояват за смяна на комунистическото управление в страната. След като през януари Съединените щати отвлякоха венецуелския президент Николас Мадуро, Тръмп обяви и прекратяване на доставките на венецуелски петрол за Куба.

Американският президент често използва заплахата от военна сила, за да прокарва външнополитическите си приоритети, включително в Латинска Америка. Според него управлението в Хавана е „на прага на падане“.

Военни удари на САЩ във Венецуела, при които загинаха десетки хора, както и атаки срещу предполагаеми кораби за трафик на наркотици край бреговете на Латинска Америка, бяха определени от някои анализатори като противоречащи на международното право, но това не е променило позицията на Тръмп.


Куба
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Госあ

    17 6 Отговор
    Империята на злото показва истинското си лице на целия свят.

    Коментиран от #17

    07:39 06.03.2026

  • 3 да попитам

    10 6 Отговор
    Няма ли да се намери един по-точен стрелец и да ни отърве от тази напаст?!?

    Коментиран от #8

    07:40 06.03.2026

  • 4 Прав е Дончо

    8 12 Отговор
    Терористи в задният двор на Америка не трябва да има.
    Удри!

    07:42 06.03.2026

  • 5 Мурка

    4 2 Отговор
    СЛЕД КУБИНСКИЯТ ОСТРОВ следва ОСТРОВА НА ДЖЕФРИ

    07:42 06.03.2026

  • 6 Владимир Путин, бивш президент

    7 7 Отговор
    Няма кво да кажа освен да се червя кат ученичка в близката горичка. Тръмп разрешава на Индия, забранява на Китай, спира въздуха на Куба и Венецуела, бомби с кеф иранските чалми и Русия, а аз гледам като пресисало теле и пелтеча нещо пред медиите. ...

    Коментиран от #10, #18

    07:45 06.03.2026

  • 7 Ти да видиш

    9 2 Отговор
    АГРЕСОР е всеки, който влезе в друга държава преди Америка и НАТО!

    07:46 06.03.2026

  • 8 Баста

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "да попитам":

    Време е светът да измете краварската тор

    07:47 06.03.2026

  • 9 Хохо Бохо

    4 2 Отговор
    Трябват яко санкции и мита иначе Дания ще остане без Гренландия, а Канада без Канада

    Коментиран от #19

    07:48 06.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Моча в калта

    4 3 Отговор
    Удри тая комунистическа иzмет!

    Коментиран от #14, #16

    07:49 06.03.2026

  • 12 Капан за мишки

    1 0 Отговор
    Някъде ще му заложат к?ркапан …

    А може би вече му е заложен.

    07:49 06.03.2026

  • 13 Пън

    2 1 Отговор
    Тоя рижав Ка Пут е ненормален, толкова войни никой шеф на краварите не е водил, а му остават още 3 години.

    07:50 06.03.2026

  • 14 Св. Св. Петър и Павел

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Моча в калта":

    С удоволствие бих опитал да те натикам там, от където си излязал, с всички продоволствени мъки, които биха се появили!

    07:50 06.03.2026

  • 15 Българин

    1 2 Отговор
    Браво, приключвайте с Иран, оправете Куба, но най-много ще се изкефя на погледа на Путин когато изпържите и севернокорейското кюфте! Да живее САЩ!

    07:50 06.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Владимир Путин, президент

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Госあ":

    "....Империята на злото..."

    Каза руския мормот и зарови нос в злия Айфон с лошия интернет докато прогнила Тесла го караше на автопилот домой 🤣 Абе вие руските твapи кво сте дали на Света, на човечеството освен Войната, Глада, Антракса и Сибирската язва, припомни ни пожалуйста ?

    Коментиран от #22

    07:51 06.03.2026

  • 18 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, бивш президент":

    70% от избитите руснаци в Украйна не от американско оръжие.

    07:51 06.03.2026

  • 19 Свят

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хохо Бохо":

    И България ще се върне към Турция (ама темата е неудобна)

    07:51 06.03.2026

  • 20 Тити

    2 2 Отговор
    Всички приятелчета на Рашистите си отиват на кино май в календара за Април е президента на Куба.

    07:52 06.03.2026

  • 21 О Времена, о Нрави!!!

    2 1 Отговор
    АГРЕСОР е всеки, който влезе в друга държава преди Америка и НАТО!
    Русия се бие за Руските Земи и е "Агресор"!? САЩ, ЕС и Израел за чужди... Но са "Миротворци"???
    О Времена, о Нрави!!!

    07:53 06.03.2026

  • 22 Демократ

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    Общочовешка ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    07:53 06.03.2026

  • 23 трупа респект иначе....

    1 1 Отговор
    Пробва с Русия ма загуби и сега млати дребните.

    07:53 06.03.2026

  • 24 Е...БЪ... Комунисти

    0 0 Отговор
    Изгодно!

    07:54 06.03.2026