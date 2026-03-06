Тръмп заплаши Куба с нови действия след конфликта с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново отправи предупреждения към Куба, като заяви, че Вашингтон може да предприеме действия срещу островната държава след приключване на конфликта с Иран. Това съобщи „Ал Джазира“, предава News.bg.
Тръмп похвали работата на държавния секретар Марко Рубио по въпросите, свързани с Куба. По думите му американската администрация вече е засилила санкциите срещу Хавана с цел да окаже по-силен икономически натиск върху страната.
„Това, което се случва с Куба, е невероятно. Но първо искаме да приключим с Иран. Въпрос е само на време“, заяви американският президент.
Тръмп и негови съюзници неведнъж са отправяли заплахи към кубинското ръководство, като настояват за смяна на комунистическото управление в страната. След като през януари Съединените щати отвлякоха венецуелския президент Николас Мадуро, Тръмп обяви и прекратяване на доставките на венецуелски петрол за Куба.
Американският президент често използва заплахата от военна сила, за да прокарва външнополитическите си приоритети, включително в Латинска Америка. Според него управлението в Хавана е „на прага на падане“.
Военни удари на САЩ във Венецуела, при които загинаха десетки хора, както и атаки срещу предполагаеми кораби за трафик на наркотици край бреговете на Латинска Америка, бяха определени от някои анализатори като противоречащи на международното право, но това не е променило позицията на Тръмп.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Госあ
Коментиран от #17
07:39 06.03.2026
3 да попитам
Коментиран от #8
07:40 06.03.2026
4 Прав е Дончо
Удри!
07:42 06.03.2026
5 Мурка
07:42 06.03.2026
6 Владимир Путин, бивш президент
Коментиран от #10, #18
07:45 06.03.2026
7 Ти да видиш
07:46 06.03.2026
8 Баста
До коментар #3 от "да попитам":Време е светът да измете краварската тор
07:47 06.03.2026
9 Хохо Бохо
Коментиран от #19
07:48 06.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Моча в калта
Коментиран от #14, #16
07:49 06.03.2026
12 Капан за мишки
А може би вече му е заложен.
07:49 06.03.2026
13 Пън
07:50 06.03.2026
14 Св. Св. Петър и Павел
До коментар #11 от "Моча в калта":С удоволствие бих опитал да те натикам там, от където си излязал, с всички продоволствени мъки, които биха се появили!
07:50 06.03.2026
15 Българин
07:50 06.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Владимир Путин, президент
До коментар #2 от "Госあ":"....Империята на злото..."
Каза руския мормот и зарови нос в злия Айфон с лошия интернет докато прогнила Тесла го караше на автопилот домой 🤣 Абе вие руските твapи кво сте дали на Света, на човечеството освен Войната, Глада, Антракса и Сибирската язва, припомни ни пожалуйста ?
Коментиран от #22
07:51 06.03.2026
18 Българин
До коментар #6 от "Владимир Путин, бивш президент":70% от избитите руснаци в Украйна не от американско оръжие.
07:51 06.03.2026
19 Свят
До коментар #9 от "Хохо Бохо":И България ще се върне към Турция (ама темата е неудобна)
07:51 06.03.2026
20 Тити
07:52 06.03.2026
21 О Времена, о Нрави!!!
Русия се бие за Руските Земи и е "Агресор"!? САЩ, ЕС и Израел за чужди... Но са "Миротворци"???
О Времена, о Нрави!!!
07:53 06.03.2026
22 Демократ
До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":Общочовешка ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
07:53 06.03.2026
23 трупа респект иначе....
07:53 06.03.2026
24 Е...БЪ... Комунисти
07:54 06.03.2026