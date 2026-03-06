Тръмп заплаши Куба с нови действия след конфликта с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново отправи предупреждения към Куба, като заяви, че Вашингтон може да предприеме действия срещу островната държава след приключване на конфликта с Иран. Това съобщи „Ал Джазира“, предава News.bg.

Тръмп похвали работата на държавния секретар Марко Рубио по въпросите, свързани с Куба. По думите му американската администрация вече е засилила санкциите срещу Хавана с цел да окаже по-силен икономически натиск върху страната.

„Това, което се случва с Куба, е невероятно. Но първо искаме да приключим с Иран. Въпрос е само на време“, заяви американският президент.

Тръмп и негови съюзници неведнъж са отправяли заплахи към кубинското ръководство, като настояват за смяна на комунистическото управление в страната. След като през януари Съединените щати отвлякоха венецуелския президент Николас Мадуро, Тръмп обяви и прекратяване на доставките на венецуелски петрол за Куба.

Американският президент често използва заплахата от военна сила, за да прокарва външнополитическите си приоритети, включително в Латинска Америка. Според него управлението в Хавана е „на прага на падане“.

Военни удари на САЩ във Венецуела, при които загинаха десетки хора, както и атаки срещу предполагаеми кораби за трафик на наркотици край бреговете на Латинска Америка, бяха определени от някои анализатори като противоречащи на международното право, но това не е променило позицията на Тръмп.