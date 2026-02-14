Новини
Копенхаген: Амбицията на Тръмп да завземе Гренландия не е намаляла

14 Февруари, 2026 21:11, обновена 15 Февруари, 2026 04:59

  • гренландия-
  • сащ-
  • дания-
  • цена-
  • остров-
  • мете фредериксен

Премиерът Мете Фредериксен отказа да назове цената на острова

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Министър-председателката на Дания Мете Фредериксен заяви, че амбицията на американския президент Доналд Тръмп да завземе Гренландия не е намаляла, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Най-големият остров в света е полуавтономна територия на Кралство Дания.

Макар и перспективата за конфликт между съюзниците в НАТО относно Гренландия да се е отдалечила през последните седмици, Фредериксен каза, че кризата не е приключила, отбелязва ДПА.

"Мисля, че желанието на президента на САЩ (за контрол върху Гренландия - бел. ред.) си остава абсолютно същото. Той е напълно сериозен по този въпрос", подчерта Фрадериксен по време на дискусионен форум в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността.

Водещият на дискусията попита министър-председателката на Дания има ли цена, на която страната ѝ би се съгласила да продаде Гренландия на Тръмп.

"Разбира се, че не", отговори Фредериксен. "Може ли да сложите цена на част от Испания? Или на част от САЩ?", попита на свой ред тя.

"Трябва да защитаваме суверенните държави. Трябва да защитаваме човешкото право на самоопределяне. А хората в Гренландия дадоха ясно да се разбере: те не искат да станат американци", посочи датската лидерка.

Тя отбеляза, че подкрепя засиленото присъствие на НАТО в Гренландия по линия на отбраната на Арктика - една от основните причини, които изтъква Тръмп, в стремежа си към американски контрол на богатата на природни ресурси територия.

По време на годишната среща на Световния икономически форум в швейцарския курорт Давос миналия месец американският президент оттегли заплахата си да използва военна сила, за да придобие Гренландия, припомня ДПА. Той отмени и наказателните мита за някои европейски държави, които се противопоставят на неговите намерения спрямо полуавтономната датска територия.

САЩ, Дания и Гренландия водят разговори за бъдещето на Гренландия, включително и в кулоарите на Мюнхенската конференция. Фредериксен и гренландският премиер Йенс-Фредерик Нилсен се срещнаха в баварската столица с американския държавен секретар Марко Рубио.

Освен това днес Фредериксен призова партньорите в НАТО да засвидетелстват дългосрочен ангажимент към новата мисия на алианса - "Арктически страж", посочвайки, че тази мисия трябва да се разраства поетапно.

Фредериксен отбеляза също, че Дания се придържа към фундаментални демократични ценности и принципи.

„Кралство Дания, разбира се, е суверенна държава и ние трябва да уважаваме правото на хората на самоопределение. А гренландският народ ясно заяви, че не иска да стане американец. Той иска да остане гренландският народ“, каза премиерът.

Гренландия е част от Датското кралство, но президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е заявявал, че островът трябва да стане част от САЩ. Датските и гренландските власти предупредиха САЩ да не завземат острова, заявявайки, че очакват териториалната им цялост да бъде уважавана.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 За едно пробито левро

    16 6 Отговор
    Всъщност цената ще я орпедели лудия дядка.

    21:30 14.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Струва

    13 5 Отговор
    Колкото й даде чичо Сам

    21:41 14.02.2026

  • 7 таз женица изглежда ошашавена

    16 3 Отговор
    бай дончо да я успокои с нещо жалната

    Коментиран от #10

    21:50 14.02.2026

  • 8 Колко да струва

    15 8 Отговор
    Там живеят пияници, където ръфат риба от сутрин до вечер.

    Коментиран от #31

    21:52 14.02.2026

  • 9 Украина талантливая и трудолюбивая

    3 15 Отговор

    До коментар #5 от "Софиянец":

    Украински

    21:58 14.02.2026

  • 10 🤣🤣🤣🤣

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "таз женица изглежда ошашавена":

    👍👍👍👍👍👍👍👍

    22:08 14.02.2026

  • 11 Ами..

    12 5 Отговор
    Путин също пита колко струва Украйна.
    И да се вземе в предвд че всичко там е строено от Ръсия

    22:08 14.02.2026

  • 12 Тези три дъги са като

    6 1 Отговор
    Три полумесеца

    22:13 14.02.2026

  • 13 е и кво толкова

    8 2 Отговор
    Гренландия не е сложена а сергията и е нормално да не ѝ се определя цена. Кой как си прави сметките е друга тема, но това е ябълката на раздора между САЩ и Европа и няма да е лесна хапка за Тръмп. Даже може да му коства много от репутацията, но той си е свикнал на загуби след цели 6 фалита. Не знам колко е значима за Европа, но в никакъв случай не вярвам да бъде подарена на САЩ просто за да не си разваляме отошенията. Канада е другата горчива хапка за Тръмп.която може да му коства даже разпадане на САЩ. Без да правим прогози за Аляска, Минесота вече официално обявиха желанието си да се присъединят към Канада

    22:36 14.02.2026

  • 14 Боруна Лом

    4 3 Отговор
    И ТАЗИ/ТОЯ ЩЕ БЪДЕ ОТВЛЕЧЕН,/А!

    22:36 14.02.2026

  • 15 Циник

    7 4 Отговор
    Абе явно и е станало ясно, че ще и я вземат без пари. Пак по-добре от Украйна, където си плащаме за да я вземат руснаците. Евромъка голяма.

    Коментиран от #17

    22:39 14.02.2026

  • 16 Озадачен

    6 2 Отговор
    Абе защо Тръмпанара не каже колко струват САЩ?!?

    22:54 14.02.2026

  • 17 Е да де,

    2 6 Отговор

    До коментар #15 от "Циник":

    То е така, но ако не плщаме на друга армия да спира агресора пак ще плащаме не само много повече, но и ще имаме сериозни загуби от собствената си армия.а Това, че някои се лсят дая посещат с погачи на Дунава го забрави. Те ще са първите които ще се пръснат като пилци из трънаци.

    22:57 14.02.2026

  • 18 Механик

    6 2 Отговор
    Дания нали е в НАТО? Териториалната и част се пази от чл.5 на НАТО. Няма за какво да се безпокоят датчаните. Ако някой иска да ги нападне и да заграби техни територии, НАТО веднага ще отвърне със страшна сила и ще накаже крадеца.
    Нали така, Възпалений?

    Коментиран от #24

    23:34 14.02.2026

  • 19 Дзак

    2 1 Отговор
    Може да не иска да продава Гренландия!

    23:37 14.02.2026

  • 20 Не хаби хляба

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    напразно, неНУЖНИК.

    23:42 14.02.2026

  • 21 И защо

    2 0 Отговор
    очакват териториалната им цялост да бъде уважавана ? На Венецуела беше ли уважавана ?

    00:21 15.02.2026

  • 22 .....

    3 1 Отговор
    Тръмпии, колко струва силициевата долина, заедно с индианците да ги купим?

    00:26 15.02.2026

  • 23 Луд

    2 0 Отговор
    Трябва да се консултира със Българските имобилиен търгаши.

    00:35 15.02.2026

  • 24 Отец Дионисий

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    Не се мъчи чадо мое.Това е от болеста ти. чадо мое.Цивилизованите хора ще се разберат по цивилизовано.Това не са монголоидите орки да мрат с хиляди за нищо чадо мое.

    00:35 15.02.2026

  • 25 Боби

    2 0 Отговор
    Да издържаш армия е скъпо удоволствие,Да сте чули за военно времеви продукти които всяка държава трябва да ги има и подновява .Именно от както се збиха Руски. Украински . Във цяла Европа консервите поскъпнаха със 100% На Сточна гара на бул.Слувница и Раковска миришеше на доматено пюре това е истина консервна фабрика във центъра на София а сега смърди на изгорели газове.Така е и армията понякога е скъпа но пък задължителна.

    00:47 15.02.2026

  • 26 Уса

    2 2 Отговор
    Ще я окупираме безплатно джендъри

    01:03 15.02.2026

  • 27 Уса

    2 2 Отговор
    Това недоразумение на снимката няма да спре велика Америка

    01:05 15.02.2026

  • 28 Пълни глупости

    0 1 Отговор
    Аз се сещам за цената на Аляска.

    01:22 15.02.2026

  • 29 Пълни глупости

    0 1 Отговор
    А да и за цената на половин Донбас.

    01:24 15.02.2026

  • 30 През крив Макрон

    0 2 Отговор
    ще видите Гренландия, гринговци.
    Да, именно Макрон.

    01:33 15.02.2026

  • 31 Търновец

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Колко да струва":

    В Гренландия живеят наследници на Викинги главно и не искат Американско гражданство, аз съм живял в Москва и съм виждал как Русите пият на екс. Бай Дончо имаше намерение да окупира Гренландия със сила но около 18.01 висш Американски кадрови военен го предупреди че това означава война. А ако Бай Дончо предложи Американски паспорти на Русите за две години там освен Вова и олигарсите няма да има други хора.

    Коментиран от #32

    01:57 15.02.2026

  • 32 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Търновец":

    Бате ти Дончо ще затрие САЩ така, както Горбачов затри СССР навремето.
    .

    Коментиран от #33

    02:16 15.02.2026

  • 33 Търновец

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    Бай Дончо искаше да разцепи Европа като Вова вземаше Прибалтика Румъния и България, а журналистическият въпрос в статията е провокативен - Дания никога не е планирала да продава Гренландия и никога не е поставяла цена напротив - всяка година инвестира в Гренландия 450 милиона евра. А Викингите там вярно че продават много риба примерно е Япония и на добра цена.

    02:37 15.02.2026

  • 34 Коста

    2 0 Отговор
    Според Тръмп няма цена. Той я иска за без пари

    03:22 15.02.2026

  • 35 Уса

    1 0 Отговор
    Вземаме я безплатно,колкото и да виете тук 2-3 либерални мастии

    03:30 15.02.2026

