Копенхаген: Амбицията на Тръмп да завземе Гренландия не е намаляла

Министър-председателката на Дания Мете Фредериксен заяви, че амбицията на американския президент Доналд Тръмп да завземе Гренландия не е намаляла, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Най-големият остров в света е полуавтономна територия на Кралство Дания.
Макар и перспективата за конфликт между съюзниците в НАТО относно Гренландия да се е отдалечила през последните седмици, Фредериксен каза, че кризата не е приключила, отбелязва ДПА.
"Мисля, че желанието на президента на САЩ (за контрол върху Гренландия - бел. ред.) си остава абсолютно същото. Той е напълно сериозен по този въпрос", подчерта Фрадериксен по време на дискусионен форум в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността.
Водещият на дискусията попита министър-председателката на Дания има ли цена, на която страната ѝ би се съгласила да продаде Гренландия на Тръмп.
"Разбира се, че не", отговори Фредериксен. "Може ли да сложите цена на част от Испания? Или на част от САЩ?", попита на свой ред тя.
"Трябва да защитаваме суверенните държави. Трябва да защитаваме човешкото право на самоопределяне. А хората в Гренландия дадоха ясно да се разбере: те не искат да станат американци", посочи датската лидерка.
Тя отбеляза, че подкрепя засиленото присъствие на НАТО в Гренландия по линия на отбраната на Арктика - една от основните причини, които изтъква Тръмп, в стремежа си към американски контрол на богатата на природни ресурси територия.
По време на годишната среща на Световния икономически форум в швейцарския курорт Давос миналия месец американският президент оттегли заплахата си да използва военна сила, за да придобие Гренландия, припомня ДПА. Той отмени и наказателните мита за някои европейски държави, които се противопоставят на неговите намерения спрямо полуавтономната датска територия.
САЩ, Дания и Гренландия водят разговори за бъдещето на Гренландия, включително и в кулоарите на Мюнхенската конференция. Фредериксен и гренландският премиер Йенс-Фредерик Нилсен се срещнаха в баварската столица с американския държавен секретар Марко Рубио.
Освен това днес Фредериксен призова партньорите в НАТО да засвидетелстват дългосрочен ангажимент към новата мисия на алианса - "Арктически страж", посочвайки, че тази мисия трябва да се разраства поетапно.
Фредериксен отбеляза също, че Дания се придържа към фундаментални демократични ценности и принципи.
„Кралство Дания, разбира се, е суверенна държава и ние трябва да уважаваме правото на хората на самоопределение. А гренландският народ ясно заяви, че не иска да стане американец. Той иска да остане гренландският народ“, каза премиерът.
Гренландия е част от Датското кралство, но президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е заявявал, че островът трябва да стане част от САЩ. Датските и гренландските власти предупредиха САЩ да не завземат острова, заявявайки, че очакват териториалната им цялост да бъде уважавана.
