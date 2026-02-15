САЩ започнаха да транспортират военни доставки до североизточна Нигерия, където се води битка срещу терористичните групи, съобщава вестник Vanguard.

Най-малко 3 военнотранспортни самолета доставиха пратка оборудване, включително боеприпаси, в базата на нигерийските въоръжени сили в щата Борно. Според вестника това са само първите от поредица подобни полети. „В резултат на преговорите между Нигерия и САЩ американското правителство не само ще ни изпрати военен персонал, но и ще осигури необходимата логистична подкрепа, включително доставки на боеприпаси, за борба с бунтовниците“, цитира вестникът свой източник от Генералния щаб на нигерийските въоръжени сили.

По-рано беше съобщено, че САЩ ще изпратят 200 войници за борба с тероризма в Нигерия. Според представителя на Министерството на отбраната на западноафриканската държава генерал-майор Самаила Уба те ще обучават нигерийските си колеги и няма да участват във военни действия. Наблюдатели отбелязват, че САЩ планират да създадат база за своите разузнавателни военни дронове в североизточна Нигерия, за да наблюдават ситуацията в зоната на Сахел, след като загубиха такава база в съседен Нигер.

От декември 2025 г. насам въоръжените сили на Нигерия и САЩ са нанесли няколко съвместни удара по екстремистки цели на територията на Нигерия, в резултат на което са били осуетени планирани терористични атаки в четири щата на африканската държава – Сокото, Замфара, Нигер и Кацина. Говорителят на нигерийското външно министерство Кимиеби Ебиенфа говори за стратегическия ангажимент на Нигерия със Съединените щати в споделянето на разузнавателна информация и други форми на сътрудничество.

Говорим за борбата срещу групировките Боко Харам и Ислямска държава в Западна Африка (ISWAP, част от групата Ислямска държава, забранена в Руската федерация). Терористите от Боко Харам започнаха да действат в Нигерия през 2009 г., а след това в Нигер, Чад и Камерун. През 2015 г. нигерийските въоръжени сили нанесоха сериозно поражение на групировката и значително намалиха територията под своя контрол. През 2024 г. Нигерия е на шесто място в света по брой терористични атаки.