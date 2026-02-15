САЩ започнаха да прехвърлят военно оборудване в Нигерия

САЩ започнаха да транспортират военни доставки до североизточна Нигерия, където се води битка срещу терористичните групи, съобщава вестник Vanguard.
Най-малко 3 военнотранспортни самолета доставиха пратка оборудване, включително боеприпаси, в базата на нигерийските въоръжени сили в щата Борно. Според вестника това са само първите от поредица подобни полети. „В резултат на преговорите между Нигерия и САЩ американското правителство не само ще ни изпрати военен персонал, но и ще осигури необходимата логистична подкрепа, включително доставки на боеприпаси, за борба с бунтовниците“, цитира вестникът свой източник от Генералния щаб на нигерийските въоръжени сили.
По-рано беше съобщено, че САЩ ще изпратят 200 войници за борба с тероризма в Нигерия. Според представителя на Министерството на отбраната на западноафриканската държава генерал-майор Самаила Уба те ще обучават нигерийските си колеги и няма да участват във военни действия. Наблюдатели отбелязват, че САЩ планират да създадат база за своите разузнавателни военни дронове в североизточна Нигерия, за да наблюдават ситуацията в зоната на Сахел, след като загубиха такава база в съседен Нигер.
От декември 2025 г. насам въоръжените сили на Нигерия и САЩ са нанесли няколко съвместни удара по екстремистки цели на територията на Нигерия, в резултат на което са били осуетени планирани терористични атаки в четири щата на африканската държава – Сокото, Замфара, Нигер и Кацина. Говорителят на нигерийското външно министерство Кимиеби Ебиенфа говори за стратегическия ангажимент на Нигерия със Съединените щати в споделянето на разузнавателна информация и други форми на сътрудничество.
Говорим за борбата срещу групировките Боко Харам и Ислямска държава в Западна Африка (ISWAP, част от групата Ислямска държава, забранена в Руската федерация). Терористите от Боко Харам започнаха да действат в Нигерия през 2009 г., а след това в Нигер, Чад и Камерун. През 2015 г. нигерийските въоръжени сили нанесоха сериозно поражение на групировката и значително намалиха територията под своя контрол. През 2024 г. Нигерия е на шесто място в света по брой терористични атаки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
Изхвърлиха ни от Нагорни Карабах, Сирия, Куба, Венецуела, Гренландия, а сега и от Африка !!!
Пачему ?
Коментиран от #4, #23
16:38 15.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7
16:39 15.02.2026
3 Ел Кондор паса
16:39 15.02.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Великата българска цивилизация се простира от Адриатика до Аляска и няма колонии.Българите никога не са държали роби.
16:40 15.02.2026
5 " САЩ разбиват плановете на
Коментиран от #8, #12
16:41 15.02.2026
6 Линда
Коментиран от #14
16:42 15.02.2026
7 Каквото и да сеят
До коментар #2 от "Последния Софиянец":никой не може да направи срещу САЩ. Факт.
16:44 15.02.2026
8 Да,така е, да, прав си, да, да,така е.
До коментар #5 от "" САЩ разбиват плановете на":Питай Капитан Траоре от Буркина Фасо къде са американци и англичани.
16:45 15.02.2026
9 Мишел
Коментиран от #18, #20
16:46 15.02.2026
10 Гръм и мълнии
16:47 15.02.2026
11 да питам
16:49 15.02.2026
12 Мишел
До коментар #5 от "" САЩ разбиват плановете на":Китай навлезе в Африка и не само там и САЩ нямат никакви шансове да го прогонят.
Коментиран от #13
16:49 15.02.2026
13 Китай и САЩ
До коментар #12 от "Мишел":не се конкурират в Африка. И двете държави имат присъствие но с различни цели.
Коментиран от #19
16:53 15.02.2026
14 Мишел
До коментар #6 от "Линда":Русия няма инвестиции във Венецуела, но Китай има ам инвестиции за над 75 милиарда долара. Което означава, че нещата около Венецуела тепърва ще се развиват.
Коментиран от #17
16:54 15.02.2026
15 само питам
16:55 15.02.2026
16 Левски
16:56 15.02.2026
17 Русия е
До коментар #14 от "Мишел":бита карта, извън играта е.
16:57 15.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мишел
До коментар #13 от "Китай и САЩ":Целите са различни, но територията е една и няма как да не се конкурират. Залагам на победа на Китай, който има здрави позиции в Африка от десетилетие.
16:59 15.02.2026
20 оня с коня
До коментар #9 от "Мишел":само да кажа приятел ,че зад кpаварския самолетоносач има кaфява диpя от изпyснали се кpaварски Bоенни
като са видяли руската мечка и китайска армия и са се изпycнали в гaщите xa xa xa
Коментиран от #21, #24
16:59 15.02.2026
21 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #20 от "оня с коня":много точен коментар приятел
17:00 15.02.2026
22 Владимир Путин, президент
Коментиран от #25
17:03 15.02.2026
23 Навсякъде замърсяваш
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":гнидо.
Но идва чистачът с лопата "Орешник", джобен вариант.
Коментиран от #26
17:04 15.02.2026
24 да питам
До коментар #20 от "оня с коня":А верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?
Коментиран от #27, #30
17:05 15.02.2026
25 Ти си козата, драги
До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":и някой руски мужик, а може би чеченец, се е забавлявал с теб.
17:05 15.02.2026
26 Владимир Путин, президент
До коментар #23 от "Навсякъде замърсяваш":Божичко, още един луд мой избирател ....😆
17:06 15.02.2026
27 На Русия не и такава доктрината
До коментар #24 от "да питам":да проектиращ мощ навсякъде и да нападат държави далеч от тях.
Явно не си го осмислил това, с та празна kраtуна на раменете.
Недей едновременно да ходиш и да дъвчеш дъвка.
Коментиран от #28
17:07 15.02.2026
28 Доктрината на
До коментар #27 от "На Русия не и такава доктрината":Русия е бедност, мизерия и робство за руския народ.
17:12 15.02.2026
29 Гей русофил
17:20 15.02.2026
30 Мишел
До коментар #24 от "да питам":Самолетоносачите са оръжия от предния век за въздушна подкрепа на морски десанти на далечни дистанции. Русия не е имала нужда от такива оръжия.
17:25 15.02.2026