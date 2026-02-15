Новини
Свят »
Нигерия »
САЩ започнаха да прехвърлят военно оборудване в Нигерия

САЩ започнаха да прехвърлят военно оборудване в Нигерия

15 Февруари, 2026 16:35 1 120 30

  • нигерия-
  • сащ-
  • военно оборудване-
  • доставка

Най-малко три военнотранспортни самолета са доставили пратка оборудване в база в щата Борно

САЩ започнаха да прехвърлят военно оборудване в Нигерия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ започнаха да транспортират военни доставки до североизточна Нигерия, където се води битка срещу терористичните групи, съобщава вестник Vanguard.

Най-малко 3 военнотранспортни самолета доставиха пратка оборудване, включително боеприпаси, в базата на нигерийските въоръжени сили в щата Борно. Според вестника това са само първите от поредица подобни полети. „В резултат на преговорите между Нигерия и САЩ американското правителство не само ще ни изпрати военен персонал, но и ще осигури необходимата логистична подкрепа, включително доставки на боеприпаси, за борба с бунтовниците“, цитира вестникът свой източник от Генералния щаб на нигерийските въоръжени сили.

По-рано беше съобщено, че САЩ ще изпратят 200 войници за борба с тероризма в Нигерия. Според представителя на Министерството на отбраната на западноафриканската държава генерал-майор Самаила Уба те ще обучават нигерийските си колеги и няма да участват във военни действия. Наблюдатели отбелязват, че САЩ планират да създадат база за своите разузнавателни военни дронове в североизточна Нигерия, за да наблюдават ситуацията в зоната на Сахел, след като загубиха такава база в съседен Нигер.

От декември 2025 г. насам въоръжените сили на Нигерия и САЩ са нанесли няколко съвместни удара по екстремистки цели на територията на Нигерия, в резултат на което са били осуетени планирани терористични атаки в четири щата на африканската държава – Сокото, Замфара, Нигер и Кацина. Говорителят на нигерийското външно министерство Кимиеби Ебиенфа говори за стратегическия ангажимент на Нигерия със Съединените щати в споделянето на разузнавателна информация и други форми на сътрудничество.

Говорим за борбата срещу групировките Боко Харам и Ислямска държава в Западна Африка (ISWAP, част от групата Ислямска държава, забранена в Руската федерация). Терористите от Боко Харам започнаха да действат в Нигерия през 2009 г., а след това в Нигер, Чад и Камерун. През 2015 г. нигерийските въоръжени сили нанесоха сериозно поражение на групировката и значително намалиха територията под своя контрол. През 2024 г. Нигерия е на шесто място в света по брой терористични атаки.


Нигерия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    13 16 Отговор
    Боже, боже......
    Изхвърлиха ни от Нагорни Карабах, Сирия, Куба, Венецуела, Гренландия, а сега и от Африка !!!
    Пачему ?

    Коментиран от #4, #23

    16:38 15.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    Ще сеят демокрация.

    Коментиран от #7

    16:39 15.02.2026

  • 3 Ел Кондор паса

    6 10 Отговор
    Браво !

    16:39 15.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Великата българска цивилизация се простира от Адриатика до Аляска и няма колонии.Българите никога не са държали роби.

    16:40 15.02.2026

  • 5 " САЩ разбиват плановете на

    8 13 Отговор
    Русия за влияние в Африка. Военните хунти в Мали, Нигер и Буркина Фасо, според висш американски военен служител, сега изпитват „разкаяние на купувача“, финансово напълно изоставени от Русия."

    Коментиран от #8, #12

    16:41 15.02.2026

  • 6 Линда

    5 8 Отговор
    Приятел в нужда се познава ! Къде беше помощта от параша за мадуро

    Коментиран от #14

    16:42 15.02.2026

  • 7 Каквото и да сеят

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    никой не може да направи срещу САЩ. Факт.

    16:44 15.02.2026

  • 8 Да,така е, да, прав си, да, да,така е.

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "" САЩ разбиват плановете на":

    Питай Капитан Траоре от Буркина Фасо къде са американци и англичани.

    16:45 15.02.2026

  • 9 Мишел

    12 3 Отговор
    Американски военен флот с два самолетоносача и невиждана досега мощ се разходи под звуците на духова музика до Персийския залив, за да атакува Иран. Сега се връща по терлици, защото там неочаквано го чакаше голям китайски флот и много китайски и руски ракети.

    Коментиран от #18, #20

    16:46 15.02.2026

  • 10 Гръм и мълнии

    13 3 Отговор
    Айде и Нигерия изгоря с демокрацията 😆

    16:47 15.02.2026

  • 11 да питам

    6 7 Отговор
    А верно ли Пуся скоро ще спаси приятелите си Мадуро и Мигел ?

    16:49 15.02.2026

  • 12 Мишел

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "" САЩ разбиват плановете на":

    Китай навлезе в Африка и не само там и САЩ нямат никакви шансове да го прогонят.

    Коментиран от #13

    16:49 15.02.2026

  • 13 Китай и САЩ

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    не се конкурират в Африка. И двете държави имат присъствие но с различни цели.

    Коментиран от #19

    16:53 15.02.2026

  • 14 Мишел

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Линда":

    Русия няма инвестиции във Венецуела, но Китай има ам инвестиции за над 75 милиарда долара. Което означава, че нещата около Венецуела тепърва ще се развиват.

    Коментиран от #17

    16:54 15.02.2026

  • 15 само питам

    5 1 Отговор
    тия ли са светочния полицай? кой ги е избирал или назначавал за световен милицинер ?

    16:55 15.02.2026

  • 16 Левски

    4 0 Отговор
    Ясно е, че е заради петрола. "Демократични" интереси.

    16:56 15.02.2026

  • 17 Русия е

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    бита карта, извън играта е.

    16:57 15.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Китай и САЩ":

    Целите са различни, но територията е една и няма как да не се конкурират. Залагам на победа на Китай, който има здрави позиции в Африка от десетилетие.

    16:59 15.02.2026

  • 20 оня с коня

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Мишел":

    само да кажа приятел ,че зад кpаварския самолетоносач има кaфява диpя от изпyснали се кpaварски Bоенни

    като са видяли руската мечка и китайска армия и са се изпycнали в гaщите xa xa xa

    Коментиран от #21, #24

    16:59 15.02.2026

  • 21 град КОЗЛОДУЙ

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    много точен коментар приятел

    17:00 15.02.2026

  • 22 Владимир Путин, президент

    5 1 Отговор
    Като гледам снимката с козите си спомням моето детство в деревнята, сещам се че и сегодня много мои съграждани живеят по подобен начин. Бог да благослови търпеливия руски народ и още СТО года търпение му дава 😁

    Коментиран от #25

    17:03 15.02.2026

  • 23 Навсякъде замърсяваш

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    гнидо.
    Но идва чистачът с лопата "Орешник", джобен вариант.

    Коментиран от #26

    17:04 15.02.2026

  • 24 да питам

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    А верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?

    Коментиран от #27, #30

    17:05 15.02.2026

  • 25 Ти си козата, драги

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":

    и някой руски мужик, а може би чеченец, се е забавлявал с теб.

    17:05 15.02.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Навсякъде замърсяваш":

    Божичко, още един луд мой избирател ....😆

    17:06 15.02.2026

  • 27 На Русия не и такава доктрината

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "да питам":

    да проектиращ мощ навсякъде и да нападат държави далеч от тях.
    Явно не си го осмислил това, с та празна kраtуна на раменете.
    Недей едновременно да ходиш и да дъвчеш дъвка.

    Коментиран от #28

    17:07 15.02.2026

  • 28 Доктрината на

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "На Русия не и такава доктрината":

    Русия е бедност, мизерия и робство за руския народ.

    17:12 15.02.2026

  • 29 Гей русофил

    1 0 Отговор
    Меня завут Кирил.Я дебил

    17:20 15.02.2026

  • 30 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "да питам":

    Самолетоносачите са оръжия от предния век за въздушна подкрепа на морски десанти на далечни дистанции. Русия не е имала нужда от такива оръжия.

    17:25 15.02.2026