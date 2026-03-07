11 убити и 16 ранени при днешната руска атака срещу Харков

Броят на загиналите при руска въздушна атака срещу жилищна сграда в Харков, Източна Украйна, нарасна до 11.
При атаката са ранени 16 души. Това съобщи днес кметът на Харков Игор Терехов, предава УНИАН.
''Към 14:10 ч. е известно, че са загинали 11 души, включително две деца'', се казва в изявление, предоставено от Укринформ.
Преди това кметът на Харков Игор Терехов обяви, че седем души са загинали при атаката.
Входът на пететажна жилищна сграда в Харковски район на Киев днес е бил практически разрушен от руска ракетна атака, Ранени при атаката са 16 души. Сред тях са деца на 11 и 1 години.
В Харков 9 март беше обявен за ден на траур за загиналите при ракетната атака.
В публикация във Facebook по-рано днес украинският президент Володимир Зеленски заяви, че през нощта Русия е изстреляла общо 29 ракети, почти половината от които са били балистични, и 480 дрона, включително безпилотни летателни апарати тип ''Шахед''.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РЕАЛИСТ
20:42 07.03.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #11, #13, #22
20:42 07.03.2026
3 тагарев
Коментиран от #8
20:44 07.03.2026
4 Фъргай атома бай Дончо!
Коментиран от #28
20:44 07.03.2026
5 И Киев е Руски
20:45 07.03.2026
6 Хеми значи бензин
Коментиран от #14, #17, #19
20:46 07.03.2026
7 404
20:47 07.03.2026
8 Пише го
До коментар #3 от "тагарев":Отговорът е 11
20:48 07.03.2026
9 Лумпен
Много има да учат руснаците от евреите майстори на геноцида..
20:48 07.03.2026
10 И Киев е Руски
20:49 07.03.2026
11 Тони
До коментар #2 от "Атина Палада":Глупак безмозачен
20:54 07.03.2026
12 Мдаа...
20:55 07.03.2026
13 Метаморфоза
До коментар #2 от "Атина Палада":Докато са живи са русначета, чакащи Путин да ги освободи, а когато бъдат убити - стават натовчета и бандерчета.
Заради такава тъпа пропаганда станахме русофоби.
Коментиран от #16, #21
20:59 07.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Данко Харсъзина
21:00 07.03.2026
16 Удри копейката с лопатЕто!
До коментар #13 от "Метаморфоза":До като шава.
21:00 07.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 име
21:06 07.03.2026
19 име
До коментар #6 от "Хеми значи бензин":Не знам за тях, но знам щом си се пръкнал ти и други като теб, явно народния съд не си е свършил работата.
21:07 07.03.2026
20 Шопо
Коментиран от #25
21:09 07.03.2026
21 стоян георгиев
До коментар #13 от "Метаморфоза":дpoгap ac caм рycoфоп штото руzнаците и кумонистите ми попречеха да се развиа.
21:10 07.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Българите из харкив
21:16 07.03.2026
24 Русия трябва да бъде разрушена...
Коментиран от #27, #31
21:20 07.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Не че нещо
21:27 07.03.2026
27 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ
До коментар #24 от "Русия трябва да бъде разрушена...":МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ
21:31 07.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 3ере
21:34 07.03.2026
30 az СВО ПОБЕДА80
21:44 07.03.2026
31 Мнение
До коментар #24 от "Русия трябва да бъде разрушена...":Само внимавай да не вземе да стане противното на твоето педоханско желание?!
Няма как с 800 военни бази извън територията ти да наричаш другите агресори!
Ясно ли е?!
21:52 07.03.2026
32 Ицо
21:58 07.03.2026
33 Джамбаза
22:02 07.03.2026
34 Руска злоба
22:11 07.03.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.