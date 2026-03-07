11 убити и 16 ранени при днешната руска атака срещу Харков

Броят на загиналите при руска въздушна атака срещу жилищна сграда в Харков, Източна Украйна, нарасна до 11.

При атаката са ранени 16 души. Това съобщи днес кметът на Харков Игор Терехов, предава УНИАН.

''Към 14:10 ч. е известно, че са загинали 11 души, включително две деца'', се казва в изявление, предоставено от Укринформ.

Преди това кметът на Харков Игор Терехов обяви, че седем души са загинали при атаката.

Входът на пететажна жилищна сграда в Харковски район на Киев днес е бил практически разрушен от руска ракетна атака, Ранени при атаката са 16 души. Сред тях са деца на 11 и 1 години.

В Харков 9 март беше обявен за ден на траур за загиналите при ракетната атака.

В публикация във Facebook по-рано днес украинският президент Володимир Зеленски заяви, че през нощта Русия е изстреляла общо 29 ракети, почти половината от които са били балистични, и 480 дрона, включително безпилотни летателни апарати тип ''Шахед''.