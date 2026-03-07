Новини
Свят »
Украйна »
11 убити и 16 ранени при днешната руска атака срещу Харков
  Тема: Украйна

11 убити и 16 ранени при днешната руска атака срещу Харков

7 Март, 2026 21:35, обновена 7 Март, 2026 20:40 1 122 35

  • украйна-
  • киев-
  • харков-
  • атаки-
  • жертви-
  • русия

16 са ранени и при попадение на ракета в Киев

11 убити и 16 ранени при днешната руска атака срещу Харков - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Броят на загиналите при руска въздушна атака срещу жилищна сграда в Харков, Източна Украйна, нарасна до 11.

При атаката са ранени 16 души. Това съобщи днес кметът на Харков Игор Терехов, предава УНИАН.

''Към 14:10 ч. е известно, че са загинали 11 души, включително две деца'', се казва в изявление, предоставено от Укринформ.

Преди това кметът на Харков Игор Терехов обяви, че седем души са загинали при атаката.

Входът на пететажна жилищна сграда в Харковски район на Киев днес е бил практически разрушен от руска ракетна атака, Ранени при атаката са 16 души. Сред тях са деца на 11 и 1 години.

В Харков 9 март беше обявен за ден на траур за загиналите при ракетната атака.

В публикация във Facebook по-рано днес украинският президент Володимир Зеленски заяви, че през нощта Русия е изстреляла общо 29 ракети, почти половината от които са били балистични, и 480 дрона, включително безпилотни летателни апарати тип ''Шахед''.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    27 3 Отговор
    Малее, покрай Иран я забравихме тази война, бе.

    20:42 07.03.2026

  • 2 Атина Палада

    37 6 Отговор
    Значи 11 нАтЮвчетА са заминали при Бандера...

    Коментиран от #11, #13, #22

    20:42 07.03.2026

  • 3 тагарев

    38 4 Отговор
    Стига евтини лъжи бе! Кажете колко военни са отишли при бандера!

    Коментиран от #8

    20:44 07.03.2026

  • 4 Фъргай атома бай Дончо!

    2 23 Отговор
    Атома!

    Коментиран от #28

    20:44 07.03.2026

  • 5 И Киев е Руски

    31 2 Отговор
    Жалко .Много малко нацисти са се срещнали с бандера

    20:45 07.03.2026

  • 6 Хеми значи бензин

    2 35 Отговор
    Руските изроди унишожават и обезлюдяват цели нации и народи.

    Коментиран от #14, #17, #19

    20:46 07.03.2026

  • 7 404

    29 1 Отговор
    До като има живи евр.И и англосаксон..ци мир няма да има

    20:47 07.03.2026

  • 8 Пише го

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "тагарев":

    Отговорът е 11

    20:48 07.03.2026

  • 9 Лумпен

    27 1 Отговор
    В сравнение с евреите са божи кравички...
    Много има да учат руснаците от евреите майстори на геноцида..

    20:48 07.03.2026

  • 10 И Киев е Руски

    21 2 Отговор
    Третирането на параziти те трябва да е редовно и без милостно

    20:49 07.03.2026

  • 11 Тони

    2 12 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Глупак безмозачен

    20:54 07.03.2026

  • 12 Мдаа...

    18 1 Отговор
    Разбрахме какво е поразило пво то на 4о4. Айде сега да ни кажете какво потрошиха руснаците?

    20:55 07.03.2026

  • 13 Метаморфоза

    1 18 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Докато са живи са русначета, чакащи Путин да ги освободи, а когато бъдат убити - стават натовчета и бандерчета.

    Заради такава тъпа пропаганда станахме русофоби.

    Коментиран от #16, #21

    20:59 07.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Данко Харсъзина

    0 10 Отговор
    Бай Дончо гняса в Иран, а Путин в Украйна,

    21:00 07.03.2026

  • 16 Удри копейката с лопатЕто!

    1 15 Отговор

    До коментар #13 от "Метаморфоза":

    До като шава.

    21:00 07.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 име

    5 0 Отговор
    Има ли поне един функционално грамотен жълтoпaвeтник, който може да обясни къде са лазерите на ционистите, дето щяха да пращат на бандерите? Щото явно, че нито в Бандеристан има лазери за ПВО, нито в Израхеллл.....

    21:06 07.03.2026

  • 19 име

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Хеми значи бензин":

    Не знам за тях, но знам щом си се пръкнал ти и други като теб, явно народния съд не си е свършил работата.

    21:07 07.03.2026

  • 20 Шопо

    9 2 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #25

    21:09 07.03.2026

  • 21 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "Метаморфоза":

    дpoгap ac caм рycoфоп штото руzнаците и кумонистите ми попречеха да се развиа.

    21:10 07.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Българите из харкив

    3 6 Отговор
    Комунистическия терорист русия,ликвидира майки с малки дечица,няма да забравим,няма да простим

    21:16 07.03.2026

  • 24 Русия трябва да бъде разрушена...

    3 6 Отговор
    И оная мръсна гад Путйо обяснява как скапаният Иран бил жертва на агресия. Де гиди сопа неокастрена в руската мръсна муцуна!!

    Коментиран от #27, #31

    21:20 07.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Не че нещо

    3 0 Отговор
    ама ден на траур за 11 загинали при общо няколко милиона жертви звучи малко цинично и по скоро пропагандно. Все пак по три ракети + около 44 дрона на човек си е почти без жертви в сравнение с едни други демократични военни действия.

    21:27 07.03.2026

  • 27 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Русия трябва да бъде разрушена...":

    МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    21:31 07.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 3ере

    1 3 Отговор
    Бандеровци минус

    21:34 07.03.2026

  • 30 az СВО ПОБЕДА80

    1 0 Отговор
    Браво, пореден грандиозен "успех" на криворъкото ПВО на Киев!

    21:44 07.03.2026

  • 31 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Русия трябва да бъде разрушена...":

    Само внимавай да не вземе да стане противното на твоето педоханско желание?!

    Няма как с 800 военни бази извън територията ти да наричаш другите агресори!
    Ясно ли е?!

    21:52 07.03.2026

  • 32 Ицо

    1 0 Отговор
    Има ли гнясъни копейки?

    21:58 07.03.2026

  • 33 Джамбаза

    0 1 Отговор
    Щом пропагандата съобщава за 11 загинали, значи са поне 1001 и са военни!

    22:02 07.03.2026

  • 34 Руска злоба

    0 0 Отговор
    Като не могат на фронта, бият по жилищни сгради.

    22:11 07.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания