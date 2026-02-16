Експлозии разтърсиха украинския Кировоград, съобщи телевизионният канал „Общественное“.
„Чуват се експлозии“, съобщи Telegram каналът на канала.
Сирена за въздушна тревога беше задействана и в Кировоградска област в 4:16 ч. сутринта.
През последните 24 часа руските войски са отблъснали две контраатаки на механизирана бригада на украинските въоръжени сили и бригада на Националната гвардия, които се опитали да пробият към Купянск в Харковска област. Това съобщи Иван Бигма, ръководител на пресцентъра на групировката „Запад“.
„В посока Купянск, през последните 24 часа, части на 6-та армия отблъснаха две контраатаки на механизирана бригада на украинските въоръжени сили и бригада на Националната гвардия в районите на Петровка и Благодатовка. Унищожени бяха десет бойци и два пикапа“, каза Бигма.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
05:32 16.02.2026
2 Умряла от студ кривогородчанка
05:48 16.02.2026