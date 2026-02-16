Новини
Свят »
Украйна »
Експлозии разтърсиха украинския Кировоград
  Тема: Украйна

Експлозии разтърсиха украинския Кировоград

16 Февруари, 2026 05:25, обновена 16 Февруари, 2026 05:28 434 2

  • украйна-
  • кировград-
  • купянск-
  • атаки-
  • война-
  • русия

Руските войски отблъснаха две украински контраатаки край Купянск

Експлозии разтърсиха украинския Кировоград - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Експлозии разтърсиха украинския Кировоград, съобщи телевизионният канал „Общественное“.

„Чуват се експлозии“, съобщи Telegram каналът на канала.

Сирена за въздушна тревога беше задействана и в Кировоградска област в 4:16 ч. сутринта.

През последните 24 часа руските войски са отблъснали две контраатаки на механизирана бригада на украинските въоръжени сили и бригада на Националната гвардия, които се опитали да пробият към Купянск в Харковска област. Това съобщи Иван Бигма, ръководител на пресцентъра на групировката „Запад“.

„В посока Купянск, през последните 24 часа, части на 6-та армия отблъснаха две контраатаки на механизирана бригада на украинските въоръжени сили и бригада на Националната гвардия в районите на Петровка и Благодатовка. Унищожени бяха десет бойци и два пикапа“, каза Бигма.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    4 0 Отговор
    Съобщи телеграм канала на канала?! Главният редактор е кръгла амеба!! Само тоя където му плаща е по зле! Мисира не е виновен че му плащат!!

    05:32 16.02.2026

  • 2 Умряла от студ кривогородчанка

    1 0 Отговор
    Благодарим тебя, дядя Путине, че опять послал нам тепло и света, потому что зеленияпедpас ни държи на срудено без ток и парно!

    05:48 16.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания