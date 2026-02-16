Експлозии разтърсиха украинския Кировоград, съобщи телевизионният канал „Общественное“.

„Чуват се експлозии“, съобщи Telegram каналът на канала.

Сирена за въздушна тревога беше задействана и в Кировоградска област в 4:16 ч. сутринта.

През последните 24 часа руските войски са отблъснали две контраатаки на механизирана бригада на украинските въоръжени сили и бригада на Националната гвардия, които се опитали да пробият към Купянск в Харковска област. Това съобщи Иван Бигма, ръководител на пресцентъра на групировката „Запад“.

„В посока Купянск, през последните 24 часа, части на 6-та армия отблъснаха две контраатаки на механизирана бригада на украинските въоръжени сили и бригада на Националната гвардия в районите на Петровка и Благодатовка. Унищожени бяха десет бойци и два пикапа“, каза Бигма.