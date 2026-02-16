Новини
Главният прокурор на САЩ разкри 300 известни личности, споменати в документите по случая "Епстийн"

16 Февруари, 2026 05:36

Сред тях са Бил и Хилари Клинтън, Барак и Мишел Обама, Камала Харис, Джо Байдън, принц Хари, Бил Гейтс, Уди Алън, Марк Зукърбърг и Бионсе

Главният прокурор на САЩ разкри 300 известни личности, споменати в документите по случая "Епстийн" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Главният прокурор на САЩ Пам Бонди публикува списък с имената на 300 известни личности и политици, посочени във файлове, свързани със случая с финансиста Джефри Епстийн, обвинен в трафик на малолетни с цел сексуална експлоатация.

Информацията е изпратена до лидерите на Конгреса на САЩ, съобщава The New York Post.

Според Бонди, крайният срок за публично публикуване на файлове, свързани с Епстийн, 19 декември 2025 г., вече е напълно спазен.

Сред посочените в списъка са Бил и Хилари Клинтън, Барак и Мишел Обама, Камала Харис, Джо Байдън, принц Хари, Бил Гейтс, Уди Алън, Марк Зукърбърг и Бионсе.

През февруари 2025 г. Бонди публикува първата част от разсекретени файлове по случая на финансиста.

Те съдържаха копия от дневниците и адресната книга на частния самолет на Епстийн, списък с доказателства и „списък с масажисти“. Окончателният документ съдържа 254 имена, но по онова време всички те са били запазени в тайна, за да се защити поверителността на жертвите.

Бонди също така твърди, че ФБР укрива хиляди страници материали, свързани със случая на Епстийн. В писмо до директора на ФБР Кеш Пател тя заявява, че е получила само около 200 страници вместо пълния архив.

Съдебните документи по делото на финансистабяха разсекретени на части между 2019 и 2024 г. През 2025 г. материалите бяха публикувани през февруари, август, септември и ноември, и три пъти през декември.

На 19 декември 2025 г. Министерството на правосъдието на САЩ публикува останалите файлове от федералното разследване срещу покойния развратник. Те съдържат над 3 милиона страници документи, както и над 2000 видеоклипа и 180 000 снимки, свързани със случая.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 16 гласа.
