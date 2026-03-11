Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Протестиращи освиркаха крал Чарлз III, принц Уилям и Кейт Мидълтън заради бившия принц Андрю (ВИДЕО)

11 Март, 2026 15:31 888 5

  • принц уилям-
  • крал чарлз трети-
  • кейт мидълтън-
  • протест-
  • протестиращи-
  • принц андрю

Демонстрантите се появиха с постери, на които пишеше "Какво знаехте?", "Не е моят крал" и "Долу короната"

Протестиращи освиркаха крал Чарлз III, принц Уилям и Кейт Мидълтън заради бившия принц Андрю (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Протестиращи срещу монархията отправиха остри послания към членове на британското кралско семейство по време на церемониите за Деня на Британската общност в Уестминстърското абатство в Лондон. Недоволството беше насочено към скандала около бившия принц Андрю и предполагаемите му връзки с покойния финансист Джефри Епстийн, осъден за сексуални престъпления.

В разпространени в социалните мрежи кадри се вижда как крал Чарлз III, принц Уилям и съпругата му Катрин пристигат за службата в понеделник, когато група демонстранти от антимонархическата организация Republic ги посрещат с големи жълти букви, образуващи въпроса „Какво знаехте?“.

Други плакати съдържаха лозунги като „Not My King“ („Не е моят крал“) и „Down with the crown“ („Долу короната“), докато протестиращите скандираха „Какво знаехте?“ и освиркваха кралското семейство. Посланията очевидно препращаха към обвиненията и съмненията около предполагаемите контакти на Андрю Маунтбатън-Уиндзор с Епстийн.

Въпреки шумната демонстрация, членовете на кралското семейство продължиха към службата без видима реакция. Кралица Камила също присъстваше на събитието, а кралските особи преминаха покрай протестиращите и влязоха в абатството, без да коментират случващото се.

Източници от двореца обаче подчертават пред списание People, че скандалът се възприема сериозно зад кулисите. Според кралския биограф Робърт Джобсън, автор на книгата „The Windsor Legacy“, ако се установи, че представители на институциите или на кралското семейство са били запознати с евентуални нарушения, последствията биха били значителни.

„Ако се окаже, че някой е знаел нещо – независимо дали членове на семейството, полицаи или служители – ще трябва да има сериозна отговорност“, заявява Джобсън.

Според друг източник, близък до двореца, случаят представлява по-сериозно предизвикателство за монархията от предишни кризи. „Имало е и други сътресения за институцията, но когато става дума за арест на член на семейството, ситуацията е различна и много по-сериозна“, посочва той.

Бившият херцог на Йорк принц Андрю беше задържан на 19 февруари по подозрения за злоупотреба със служебно положение, след като бяха публикувани нови документи, свързани със случая „Епстийн“. Макар да беше освободен същия ден, при евентуална присъда той би могъл да получи наказание до доживотен затвор.

Разсекретени през февруари документи съдържат твърдения, че предполагаем инцидент е станал в бившата му резиденция Royal Lodge. По-рано Андрю беше принуден да напусне имота по нареждане на крал Чарлз III. През октомври той беше лишен и от използването на титлите „принц“ и херцог на Йорк, в опит на кралското семейство да се дистанцира от скандала.

В същото време от двореца дойде и още един символичен жест. При официално публикуваното поздравление за 62-ия рожден ден на принц Едуард, херцог на Единбург в социалните мрежи на Royal Collection Trust беше използвана архивна снимка от 1969 г., на която се виждат крал Чарлз III, принцеса Ан и младият Едуард. В кадъра обаче отсъства принц Андрю.

Според публикации в британски и американски медии още през 2019 г. принц Уилям е настоявал баща му да отстрани чичо му от публичния живот на монархията след скандалното интервю на Андрю за BBC Newsnight.

Кралският коментатор Ръсел Майърс заяви пред Us Weekly, че Уилям е бил категоричен след интервюто, в което Андрю отказа да се извини за отношенията си с Джефри Епстийн и не призна травмата на жертвите му. Според автора престолонаследникът е заявил пред покойната кралица Елизабет II и баща си, че Андрю трябва да бъде напълно отстранен както от публичните, така и от вътрешните дейности на кралското семейство.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
  • 1 Глей ся

    9 0 Отговор
    Реших да не чета тази статия а вие

    Коментиран от #3, #4

    15:33 11.03.2026

  • 2 лоза

    4 0 Отговор
    Е,и това трябва ли да ни интересува?!

    15:51 11.03.2026

  • 3 виновни

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Глей ся":

    са колкото днешното слънце за стопения по-лански сняг

    16:00 11.03.2026

  • 4 докъде

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Глей ся":

    водят неоснователните злоба с ненавист или нещо по-лошо.....

    16:04 11.03.2026

  • 5 Смърфиета

    2 0 Отговор
    Так держать, кралският биограф трябва да е професионалист, като журналист от Шакти.

    16:24 11.03.2026