Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Пловдив »
Голям пожар край Гребната база в Пловдив

Голям пожар край Гребната база в Пловдив

11 Март, 2026 15:35 951 6

  • пловдив-
  • пожар-
  • гребна база

Гъст черен дим се издига

Голям пожар край Гребната база в Пловдив - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гъст черен дим се издига край Гребната база в Пловдив, в посока пловдивския квартал „Христо Смирненски“, което предизвика притеснение сред жителите на района. По информация от пожарната сигнал за пожар е подаден в 12:08 ч., съобщава NOVA.

От Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщиха, че става дума за горящи отпадъци северно от Гребната база, на около километър и половина от голям жилищен комплекс.

На място е изпратен един екип на пожарната, който работи по овладяване на огъня. Няма данни за пострадали хора или засегнати сгради.

Гъстият дим се вижда от различни части на града, което привлече вниманието на много граждани. От пожарната уточняват, че ситуацията е под контрол и се предприемат действия за потушаване на пламъците.


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прилича

    5 0 Отговор
    на иранска ракета.

    Коментиран от #4

    15:37 11.03.2026

  • 2 Майна

    8 0 Отговор
    Падна иранска ракета. Аз я чух

    Коментиран от #5

    15:38 11.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Абсолютно

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Прилича":

    Това е ...„шапшал едно1”... на твъдо гориво

    15:44 11.03.2026

  • 5 Ъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Как разбра, че е иранска?

    16:18 11.03.2026

  • 6 Файърфлай

    1 0 Отговор
    Това е полеви семинар по добив на цветни метали на филиала на ХТИ в "Столипиново".Гори се гума,топи се кабел,извлича се бакър.

    16:42 11.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове