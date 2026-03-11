Голям пожар край Гребната база в Пловдив

Гъст черен дим се издига край Гребната база в Пловдив, в посока пловдивския квартал „Христо Смирненски“, което предизвика притеснение сред жителите на района. По информация от пожарната сигнал за пожар е подаден в 12:08 ч., съобщава NOVA.

От Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщиха, че става дума за горящи отпадъци северно от Гребната база, на около километър и половина от голям жилищен комплекс.

На място е изпратен един екип на пожарната, който работи по овладяване на огъня. Няма данни за пострадали хора или засегнати сгради.

Гъстият дим се вижда от различни части на града, което привлече вниманието на много граждани. От пожарната уточняват, че ситуацията е под контрол и се предприемат действия за потушаване на пламъците.