Франция, Германия и Полша разкритикуваха последните законодателни промени в Грузия

Външните министри на Франция, Германия и Полша направиха съвместно изявление, в което критикуват последните законодателни промени в Грузия, свързани с чуждестранното финансиране и политическите дейности, съобщи грузинската обществена медия ГПБ, цитирана от БТА.

Според тях новите разпоредби представляват съзнателно нарушение на ангажиментите на страната към Европейския съюз, по-конкретно на задълженията ѝ по Споразумението за асоцииране с ЕС.

"Ние, външните министри от Ваймарския триъгълник (организация, основана от министрите на външните работи на Германия, Франция и Полша - бел. ред.), изразяваме съжаление за приетото на 4 март от грузинския парламент ново законодателство относно чуждестранното финансиране и политическите дейности. То е доказателство за засилващия се репресивен подход на грузинските власти към гражданското общество", се казва в изявлението.

Министрите заявиха, че напълно подкрепят позицията на върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността, изразена на 6 март. По думите им последните изменения разширяват държавния контрол върху политическия и обществения живот в Грузия до безпрецедентни нива и ограничават свободата на изразяване и събирания. Според тях те подкопават върховенството на закона и оказват допълнителен натиск върху независимото гражданско общество, включително върху независимите медии, правозащитниците, както и върху експерти и организации, предоставящи услуги.

В съвместното изявление се подчертава още, че чрез тези нови регулации грузинските власти съзнателно нарушават поетите към Европейския съюз ангажименти.

"Припомняме, че именно политическият курс на грузинското правителство от 2024 г. насам доведе до фактическо замразяване на процеса на присъединяване към ЕС, както беше отбелязано в заключенията на Европейския съвет през 2024 г. и оценено в доклада на Европейската комисия за разширяването през 2025 г.", посочиха още министрите.

В заключение те подчертаха твърдата си поддръжка за грузинския народ и организациите на гражданското общество, които продължават да работят за демократичното и европейско бъдеще на страната, като в същото време потвърдиха своята подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Грузия в рамките на международно признатите ѝ граници.