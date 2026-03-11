Новини
Франция, Германия и Полша разкритикуваха последните законодателни промени в Грузия

11 Март, 2026 14:17 845 8

Според тях новите разпоредби представляват съзнателно нарушение на ангажиментите на страната към Европейския съюз

Франция, Германия и Полша разкритикуваха последните законодателни промени в Грузия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Външните министри на Франция, Германия и Полша направиха съвместно изявление, в което критикуват последните законодателни промени в Грузия, свързани с чуждестранното финансиране и политическите дейности, съобщи грузинската обществена медия ГПБ, цитирана от БТА.

Според тях новите разпоредби представляват съзнателно нарушение на ангажиментите на страната към Европейския съюз, по-конкретно на задълженията ѝ по Споразумението за асоцииране с ЕС.

"Ние, външните министри от Ваймарския триъгълник (организация, основана от министрите на външните работи на Германия, Франция и Полша - бел. ред.), изразяваме съжаление за приетото на 4 март от грузинския парламент ново законодателство относно чуждестранното финансиране и политическите дейности. То е доказателство за засилващия се репресивен подход на грузинските власти към гражданското общество", се казва в изявлението.

Министрите заявиха, че напълно подкрепят позицията на върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността, изразена на 6 март. По думите им последните изменения разширяват държавния контрол върху политическия и обществения живот в Грузия до безпрецедентни нива и ограничават свободата на изразяване и събирания. Според тях те подкопават върховенството на закона и оказват допълнителен натиск върху независимото гражданско общество, включително върху независимите медии, правозащитниците, както и върху експерти и организации, предоставящи услуги.

В съвместното изявление се подчертава още, че чрез тези нови регулации грузинските власти съзнателно нарушават поетите към Европейския съюз ангажименти.

"Припомняме, че именно политическият курс на грузинското правителство от 2024 г. насам доведе до фактическо замразяване на процеса на присъединяване към ЕС, както беше отбелязано в заключенията на Европейския съвет през 2024 г. и оценено в доклада на Европейската комисия за разширяването през 2025 г.", посочиха още министрите.

В заключение те подчертаха твърдата си поддръжка за грузинския народ и организациите на гражданското общество, които продължават да работят за демократичното и европейско бъдеще на страната, като в същото време потвърдиха своята подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Грузия в рамките на международно признатите ѝ граници.


Грузия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Грузия е хваната здраво

    0 32 Отговор
    от клещите на Кремъл! Няма мърдане!

    14:23 11.03.2026

  • 2 Европееца не се притеснява за Грузия

    24 2 Отговор
    90 процента от хората в Европа не знаят че съществува такава държава и не ги вълнува.

    14:23 11.03.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    37 0 Отговор
    А те кво общо имат с Грузия и що се мешат във вътрешните работи на независима държава?!

    Европейския идиотизъм е токсичен! Всъщност вече се превръща в чист фашизъм - мания да наложат собственото си мнение на всяка цена! Давайте Китайците - те не се месят в политиките! Те искат да правят бизнес!

    14:24 11.03.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 0 Отговор
    СЕГА ОСТАВА "АРМЕНСКИ БУНТОВНИЦИ" ОТ НАГОРНИ КАРАБАХ ДА ВЗРИВЯТ
    ПЕТРОЛОПРОВОДА И ГАЗОПРОВОДА БАКУ - ДЖЕЙХАН НА ГРУЗИНСКА ТЕРИТОРИЯ
    ......
    КОЙТО Е СОБСТВЕНОСТ НА БРИТИШ ПЕТРОЛИУМ - ОНИЯ ДЕТО ДАВАТ РАКЕТИ НА ВЕРМАХТА :)

    14:26 11.03.2026

  • 5 обективен

    30 1 Отговор
    Грузинците са умни и знаят ,че без Русия -умират , а вие сте много далече , и давате само празни идеи. !!

    14:27 11.03.2026

  • 6 Гост

    21 0 Отговор
    Министрите от Ваймарския триъгълник...звучи като заглавие на немско порно от осемдесетте....

    14:33 11.03.2026

  • 7 Грузия = Свобода

    15 0 Отговор
    Цитирайте закона да го прочетем. Пише само за чуждестранното финансиране и политическата дейност, на мен това ми звучи като - Махайте ни се от главата и не се месете в нашите работи. Ако е така, Грузия става една нормална държава, без Наведени. Сигурно европейските вождове искат грузинците да са наведени като нас и тогава ще ги похвалят

    14:45 11.03.2026

  • 8 Някой

    2 0 Отговор
    И в ЕС в държави има подобни закони - например във Франция. Ама за това не се сещат. В САЩ има от 1938г. В Израел имало и евреина Сорос не може да стъпи там. Отделно по Канада и Австралия ли.
    Чуждо финансираните НПО-та налагат чужда диктатура на народи - антидемокрация. А самите те реват за външна намеса. Какво е това?

    15:21 11.03.2026