ЕС постигна предварително решение за разширяване на санкциите срещу Иран

Европейският съюз е постигнал предварително решение за разширяване на санкциите срещу Иран, съобщи говорител на Европейската комисия. Решението е одобрено от постоянните представители на страните членки на ЕС, предава БТА.

Според говорителя, следващия понеделник решението ще бъде потвърдено на заседание на външните министри от ЕС в Брюксел. Новите санкции ще засегнат 19 лица и организации, свързани с режима в Техеран, които са отговорни за сериозни нарушения на човешките права в страната.

ЕС подчертава, че ще продължи да търси отговорност от виновниците и да защитава собствените си интереси. Говорителят добави, че бъдещето на Иран не може да се основава на репресии.