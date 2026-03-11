Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ЕС постигна предварително решение за разширяване на санкциите срещу Иран

ЕС постигна предварително решение за разширяване на санкциите срещу Иран

11 Март, 2026 14:25

11 Март, 2026 14:25 701 19

Новите мерки ще засегнат 19 лица и организации, замесени в тежки нарушения на човешките права

ЕС постигна предварително решение за разширяване на санкциите срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз е постигнал предварително решение за разширяване на санкциите срещу Иран, съобщи говорител на Европейската комисия. Решението е одобрено от постоянните представители на страните членки на ЕС, предава БТА.

Според говорителя, следващия понеделник решението ще бъде потвърдено на заседание на външните министри от ЕС в Брюксел. Новите санкции ще засегнат 19 лица и организации, свързани с режима в Техеран, които са отговорни за сериозни нарушения на човешките права в страната.

ЕС подчертава, че ще продължи да търси отговорност от виновниците и да защитава собствените си интереси. Говорителят добави, че бъдещето на Иран не може да се основава на репресии.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роден в НРБ

    43 3 Отговор
    Значи сащ и жидовете нападнаха суверенна държава (за втори път), а импотентните еврогойци въвеждат санкции на нападнатата страна... Смър за сащ, израел, украйна, ес и всеки евро-атлантид

    14:27 11.03.2026

  • 2 Я пък тоя

    35 3 Отговор
    Тотално са ви санкционирани мозъците.
    Няма петрол и газ от Русия, Иран ще ви го спре,
    от пръдня ли ще правите газ и от наср..... изцапаните си гащи ли петрол?

    14:29 11.03.2026

  • 3 Смър за ес,сащ,израел и украйната

    24 2 Отговор
    Сградата на евро комисията в Кофия трябва да гори заедно със служителите в нея

    14:29 11.03.2026

  • 4 Урси и розовите понита

    26 2 Отговор
    ще пръцнат върху онази им работа.
    А Европа без Петрол и газ загива.
    На какво се правят тези нашите управляващи след като разбраха че нищо не зависи от тях и никой не ги признава за сила.

    14:29 11.03.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    4 13 Отговор
    А 50 години , къде дремАха?

    14:31 11.03.2026

  • 6 ЕС-райхът се самоприключи

    21 2 Отговор
    До два месеца в "бяла" Европа ще се върне кабибализмът.

    14:32 11.03.2026

  • 7 Русодебил

    1 17 Отговор
    Русодебилите много се напъвате, ще спукате некоя вена

    14:33 11.03.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    22 1 Отговор
    ШЕФКАТА УфЛ :
    " ТЪПОТИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ЕС
    Е НАЙ - СТРАШНОТО ОРЪЖИЕ НА ЕС СРЕЩУ ВРАГОВЕТЕ
    НА ЕС И НЕГОВИТЕ ГРАЖДАНИ"

    14:34 11.03.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    18 1 Отговор
    Безумци!
    Тия хора си мислят, че играят някаква игра и имат бутон рестарт?!!

    Коментиран от #10

    14:38 11.03.2026

  • 10 Хеми значи вазелин

    19 1 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    Много силно определение "хора" им даде на урсуляците. Това са уpoдливи псиxопати, подчинени на най-големите yрoдливи пcихoпати - циoнистите.

    Коментиран от #18

    14:41 11.03.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 1 Отговор
    ЕС САНКЦИОНИРА ИРАН
    ЗА ТОВА ЧЕ НЕ СЕ ПРЕДАВАТ И НЕ ЛЯГАТ НА САЩ
    КАТО ПАРИЖКА НЕПЪЛНОЛЕТНА ДЕВОЙКА :)

    14:45 11.03.2026

  • 12 Смешник

    15 1 Отговор
    Урсулите в Брюксел са явно превъртели Ще налагат допълнително санкции на Иран а и на Русия Като прехвърли петрола сто долара за барел ще ги питам какво ще правят

    14:45 11.03.2026

  • 13 ЕСССР

    16 1 Отговор
    Абсолютни шизофреници са другарките от ЕСССР!

    14:46 11.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Не е нужно постоянно

    4 1 Отговор
    Да ни убеждавате че в ЕК са завършени олигофрени. На почити всички това от години ни е ясно.

    15:17 11.03.2026

  • 16 На кратко казано

    3 1 Отговор
    Искаме да сме щастливи ционета-атлантета със разпорени гъъзлета ... 6

    15:18 11.03.2026

  • 17 Давайте смело атлантически нацисти

    4 1 Отговор
    Следвайте Урсулците ! Направете нещо от типа: "Обединени за война и геноцид в България" или "Обединени атлантическо нацистки ционистки подлоги против България " .... не драскайте по форумите а го направете че да ви видим в цялата ви прелест атлантическа

    15:20 11.03.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хеми значи вазелин":

    Приемам забележката и даже се срамувам :)

    15:21 11.03.2026

  • 19 ЕС нищо НЕ подчертава ! А един олигофрен

    0 1 Отговор
    е казал...... но "Нашата голяма отговорност" е...
    Е ясно да се заявим. НЕ на Ционизма, НЕ на Атлантизма, НЕ на Нацизма ! ... Не на израелско-американският холокост !

    15:22 11.03.2026

