ЕС постигна предварително решение за разширяване на санкциите срещу Иран

Европейският съюз е постигнал предварително решение за разширяване на санкциите срещу Иран, съобщи говорител на Европейската комисия. Решението е одобрено от постоянните представители на страните членки на ЕС, предава БТА.
Според говорителя, следващия понеделник решението ще бъде потвърдено на заседание на външните министри от ЕС в Брюксел. Новите санкции ще засегнат 19 лица и организации, свързани с режима в Техеран, които са отговорни за сериозни нарушения на човешките права в страната.
ЕС подчертава, че ще продължи да търси отговорност от виновниците и да защитава собствените си интереси. Говорителят добави, че бъдещето на Иран не може да се основава на репресии.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Роден в НРБ
14:27 11.03.2026
2 Я пък тоя
Няма петрол и газ от Русия, Иран ще ви го спре,
от пръдня ли ще правите газ и от наср..... изцапаните си гащи ли петрол?
14:29 11.03.2026
3 Смър за ес,сащ,израел и украйната
14:29 11.03.2026
4 Урси и розовите понита
А Европа без Петрол и газ загива.
На какво се правят тези нашите управляващи след като разбраха че нищо не зависи от тях и никой не ги признава за сила.
14:29 11.03.2026
5 Ганя Путинофила
14:31 11.03.2026
6 ЕС-райхът се самоприключи
14:32 11.03.2026
7 Русодебил
14:33 11.03.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
" ТЪПОТИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ЕС
Е НАЙ - СТРАШНОТО ОРЪЖИЕ НА ЕС СРЕЩУ ВРАГОВЕТЕ
НА ЕС И НЕГОВИТЕ ГРАЖДАНИ"
14:34 11.03.2026
9 ДрайвингПлежър
Тия хора си мислят, че играят някаква игра и имат бутон рестарт?!!
Коментиран от #10
14:38 11.03.2026
10 Хеми значи вазелин
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":Много силно определение "хора" им даде на урсуляците. Това са уpoдливи псиxопати, подчинени на най-големите yрoдливи пcихoпати - циoнистите.
Коментиран от #18
14:41 11.03.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА ТОВА ЧЕ НЕ СЕ ПРЕДАВАТ И НЕ ЛЯГАТ НА САЩ
КАТО ПАРИЖКА НЕПЪЛНОЛЕТНА ДЕВОЙКА :)
14:45 11.03.2026
12 Смешник
14:45 11.03.2026
13 ЕСССР
14:46 11.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Не е нужно постоянно
15:17 11.03.2026
16 На кратко казано
15:18 11.03.2026
17 Давайте смело атлантически нацисти
15:20 11.03.2026
18 ДрайвингПлежър
До коментар #10 от "Хеми значи вазелин":Приемам забележката и даже се срамувам :)
15:21 11.03.2026
19 ЕС нищо НЕ подчертава ! А един олигофрен
Е ясно да се заявим. НЕ на Ционизма, НЕ на Атлантизма, НЕ на Нацизма ! ... Не на израелско-американският холокост !
15:22 11.03.2026