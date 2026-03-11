Американски военни сили и оборудване ще бъдат разположени в Румъния

Временно разполагане на американски самолети за зареждане на гориво, оборудване за наблюдение и оборудване за сателитна комуникация във военновъздушната база „Михаил Когълничану“ край Констанца в Румъния в контекста на войната в Иран е било обсъдено днес на заседанието на Върховния съвет за национална отбрана заради ситуацията в Близкия изток. Това съобщи румънският президент Никушор Дан веднага след срещата. Изявлението на държавния глава бе предавано на живо в интернет, предаде БТА.
„Оборудването е отбранително. Това е оборудване, което повишава сигурността на Румъния. Уверявам румънците, че нямат причина за безпокойство. Страната им е безопасна“, подчерта Никушор Дан.
Той уточни, че решението трябва да бъде гласувано в парламента и че по-късно следобед предстои дебат по темата.
Ако оборудването бъде разположено в Румъния, то ще бъде въз основа на споразумението за партньорство със САЩ, добави държавният глава.
„Подобно сътрудничество осъществяват и други страни от НАТО“, уточни Никушор Дан.
Той информира още, че до момента близо 5700 румънци са били върнати в страната от района на Близкия изток с помощта на Министерството на външните работи.
„Днес на съвета обсъдихме и политическата страна на този конфликт. Румъния, заедно с европейските страни, се опитва по дипломатически канали да спре тази война“, добави президентът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма лошо
14:34 11.03.2026
2 Я пък тоя
Смешници.
Коментиран от #6, #7, #11, #30
14:35 11.03.2026
3 Светвните терористи
14:35 11.03.2026
4 Тц,тц,тц 😂😂😂
14:36 11.03.2026
5 Гост
Коментиран от #8
14:37 11.03.2026
6 Ми ми ми
До коментар #2 от "Я пък тоя":Заграждат блатната кочина.
Коментиран от #14
14:37 11.03.2026
7 Я па таа
До коментар #2 от "Я пък тоя":Мръсните ционисти вкарват четвъртия райх в трета война с руснаците.
Коментиран от #9
14:37 11.03.2026
8 Кухоглава копейка
До коментар #5 от "Гост":Ще се мриееее.
14:37 11.03.2026
9 Мартин
До коментар #7 от "Я па таа":НАТО не се занимава с мъртъвци.
14:38 11.03.2026
10 Путин
14:40 11.03.2026
11 Гост
До коментар #2 от "Я пък тоя":Какво остана от онези, дето щяха да стрелят по Иран от Катар, Кувейт, Ират и т.н? Май не много... И от румънските бази ще остане толоква, че и по малко, независимо дали ще гърмят по Иран или по Русия. Само че тоя път Русия няма да ги гали с перо, като в УКрана, ами директно ще изпраща гъбите да никнат. Така поне пише в Доктрината им, пък и нищо не им пречи, далече са, не като Донбас.
14:40 11.03.2026
12 Смешник
14:40 11.03.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е ЕНИКЬОЙ - В НЕГО УЧИТЕЛ Е БИЛ ДЯКОНА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
.......
СЕЛОТО Е ОКУПИРАНО ОТ РУМЪНСКИЯ ФАШИСТ НА КОГОТО СА ГО ПРЕКРЪСТИЛИ РУМЪНЦИТЕ !
Коментиран от #23
14:41 11.03.2026
14 Я пък тоя
До коментар #6 от "Ми ми ми":Бягат от Иран. Крият ги по-далеч, да не ги бомбят!
14:41 11.03.2026
15 САЩ са съюзници
Само копеите цвърчат!
За нормалните хора е нормално.
Това повишава нашата сигурност.
Коментиран от #17, #18
14:44 11.03.2026
16 Смърфиета
14:46 11.03.2026
17 Я пък тоя
До коментар #15 от "САЩ са съюзници":Колко повишава нашата сигурност? Колкото на Дубай и Бахрейн ли? Правят ни цел.
А мерси !
14:47 11.03.2026
18 Гост
До коментар #15 от "САЩ са съюзници":А защо вие цвърчахте като ненормални, че имало севернокорейци в Русия? Нали и те са съюзници и е нормално да са там?
14:49 11.03.2026
19 си дзън
14:49 11.03.2026
20 9689
14:54 11.03.2026
21 Д-р Ментал
Коментиран от #29
14:55 11.03.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
Е БИЛА ПО РЕКА ДУНАВ И РЕКИТЕ ДНЕСТЪР И БУГ
......
ДАЖЕ КОГАТО СМЕ БИЛИ ПОД ВИЗАНТИЙСКО И ОСМАНСКО ИГО
.....
РУМЪНЦИТЕ ГИ ОКУПИРАТ ПО ВРЕМЕ НА МЕЖДУСЪЮЗНИЧЕСКАТА ВОЙНА, КОГАТО НИ УДРЯТ В ГРЪБ ....
.....РУМЪНЦИТЕ , СА НАЙ - ГОЛЕМИТЕ НИ ВРАГОВЕ ПОНЕЖЕ ВИНАГИ СА СЕ ЧУВСТВАЛИ ПО НИЗШИ ОТ БЪЛГАРИТЕ - КНЯЗ ВЛАД ДРАКУЛА Е ВИДЕЛ
Коментиран от #28
14:55 11.03.2026
23 Смърфиета
До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Голем си литератор бе Ръмпези. Министър председателя Когълничану е живял цял живот през 19-ти век, и е бил на 44 години, когато става обединението на Влашко и Молдова при княз Куза. За отношението на молдованите към българските колонисти след като Русия отстъпва територии на Румъния има нещо вярно, но ти прекаляваш.
14:56 11.03.2026
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
Е БИЛА ПО РЕКА ДУНАВ И РЕКИТЕ ДНЕСТЪР И БУГ
......
ДАЖЕ КОГАТО СМЕ БИЛИ ПОД ВИЗАНТИЙСКО И ОСМАНСКО ИГО
.....
РУМЪНЦИТЕ ГИ ОКУПИРАТ ПО ВРЕМЕ НА МЕЖДУСЪЮЗНИЧЕСКАТА ВОЙНА, КОГАТО НИ УДРЯТ В ГРЪБ ....
.....РУМЪНЦИТЕ , СА НАЙ - ГОЛЕМИТЕ НИ ВРАГОВЕ ПОНЕЖЕ ВИНАГИ СА СЕ ЧУВСТВАЛИ ПО НИЗШИ ОТ БЪЛГАРИТЕ - КНЯЗ ВЛАД ДРАКУЛА Е ВОДЕЛ КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА СИ НА БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК - НА КИРИЛИЦА:)
Коментиран от #26
14:56 11.03.2026
25 Същият лъжец като нашите смотаняци
14:58 11.03.2026
26 Забравяш, че
До коментар #24 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":е имало едно племе Даки по време на Римската империя. Затова румънския език е франкофонски.
Коментиран от #35, #38, #39, #40, #44
14:59 11.03.2026
27 Иван
15:00 11.03.2026
28 Смърфиета
До коментар #22 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ах. Северна Добруджа. Тулча, или Констанца укопират, или Русия им ги дава? И ако има българско население там, болшинство ли е, или малцинство? Същото и за молдавското. Там има предимно турци, татари и гагаузи. През средновековието от това, което знаем, археолозите да кажат, тоже. Хванал си шап нещо.
15:02 11.03.2026
29 Значи, така значи
До коментар #21 от "Д-р Ментал":Да бегаме у бункеро.
15:02 11.03.2026
30 Мдаа!🤔
До коментар #2 от "Я пък тоя":Ами чудят се къде да избягат, никой не ги ще! Да си ги приберат у дома, на никой и през ум не му минава!
15:02 11.03.2026
31 Щом ще се чувстват така
15:02 11.03.2026
32 Руснята бавно утича
15:04 11.03.2026
33 Ъхъъъъ....
15:04 11.03.2026
34 пешо
15:06 11.03.2026
35 Смърфиета
До коментар #26 от "Забравяш, че":Да пишеш такива неща е все едно да си говориш сам. Ръмпези има попадения, но прекалява. Искам да го хвана аз за ушите да го поизпитам какво знае за живота изобщо.
15:07 11.03.2026
36 Че те сега нямат ли
15:08 11.03.2026
37 Хохо Бохо
15:08 11.03.2026
38 Гост
До коментар #26 от "Забравяш, че":Даки - франкофони?! Мили деца, не се излагайте така.
Коментиран от #43
15:08 11.03.2026
39 да бе, те в Римската империя
До коментар #26 от "Забравяш, че":с говорили френски! Мухахах! И днешният румънски е франкофонски!
Малллееее!!!
Коментиран от #42
15:09 11.03.2026
40 Пип,
До коментар #26 от "Забравяш, че":Ти днес изплиска легена направо!
15:10 11.03.2026
41 И къв го дирят
15:11 11.03.2026
42 Римляните са говорили
До коментар #39 от "да бе, те в Римската империя":на латински. От него произлизат фарнкофонските езици - френски, италиански,испански, румънски. Ного си п.р.о.с
Коментиран от #46, #48, #51
15:11 11.03.2026
43 Чети № 42
До коментар #38 от "Гост":и не се излагай!
15:12 11.03.2026
44 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #26 от "Забравяш, че":ЕДИН РУМЪНЕЦ КОЛЕГА
МИ КАЗВАШЕ ГОРДО
" ДАЧИ СА СЕВЕРНИ ТРАКИ" ...
... ПРИ ТЯХ СЕ УЧИ ЧЕ РУМЪНСКИТЕ ДАКИ СА ТРАКИЙСКО ПЛЕМЕ :)
15:13 11.03.2026
45 Няма лошо
И една ВМС до Поморие.
И въпросът за Евразийската кочина е решен.
15:14 11.03.2026
46 Гост
До коментар #42 от "Римляните са говорили":Римляните са говорили латински, вярно, от него произлизат голям брой езици, също вярно, френски, италиански, испански, румънски, затова се казват латински езици или романски езици. Франкофони са тези, които говорят френски, демек, френскоговорящи - във Франция, в Африка, по островите. Няма как говорищите румънски да са франкофони. Могат да бъдат румънофони, примерно. Една бира дължиш за урока.
Коментиран от #52, #53
15:15 11.03.2026
47 Механик
И там ги е яхнала една фашистка шайка и няма отърване.
Румъния, Украина, Полша, ония джуджета от балтика - това всичкото е било в услуга на Хитлер.
Влече си ги фашизма и толкова.
15:15 11.03.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Путин
15:20 11.03.2026
51 Кажи на един италианец
До коментар #42 от "Римляните са говорили":или испанец, че езикът им е франкофонски и гледай да бягаш бързо.
15:20 11.03.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Рускофони
До коментар #46 от "Гост":кои са?
Коментиран от #54
15:21 11.03.2026
54 Рускофони
До коментар #53 от "Рускофони":са в президентството.
15:23 11.03.2026