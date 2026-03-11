Новини
Американски военни сили и оборудване ще бъдат разположени в Румъния

11 Март, 2026

Подобно сътрудничество осъществяват и други страни от НАТО, каза президентът Никушор Дан

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Временно разполагане на американски самолети за зареждане на гориво, оборудване за наблюдение и оборудване за сателитна комуникация във военновъздушната база „Михаил Когълничану“ край Констанца в Румъния в контекста на войната в Иран е било обсъдено днес на заседанието на Върховния съвет за национална отбрана заради ситуацията в Близкия изток. Това съобщи румънският президент Никушор Дан веднага след срещата. Изявлението на държавния глава бе предавано на живо в интернет, предаде БТА.

„Оборудването е отбранително. Това е оборудване, което повишава сигурността на Румъния. Уверявам румънците, че нямат причина за безпокойство. Страната им е безопасна“, подчерта Никушор Дан.

Той уточни, че решението трябва да бъде гласувано в парламента и че по-късно следобед предстои дебат по темата.

Ако оборудването бъде разположено в Румъния, то ще бъде въз основа на споразумението за партньорство със САЩ, добави държавният глава.

„Подобно сътрудничество осъществяват и други страни от НАТО“, уточни Никушор Дан.

Той информира още, че до момента близо 5700 румънци са били върнати в страната от района на Близкия изток с помощта на Министерството на външните работи.

„Днес на съвета обсъдихме и политическата страна на този конфликт. Румъния, заедно с европейските страни, се опитва по дипломатически канали да спре тази война“, добави президентът.


Румъния
Оценка 2.2 от 29 гласа.
Оценка 2.2 от 29 гласа.
  • 1 Няма лошо

    10 29 Отговор
    Но едва ли е свързано с Иран. Май идва време за ботоксовото джудже

    14:34 11.03.2026

  • 2 Я пък тоя

    23 8 Отговор
    От Румъния ще се бранят от Иран, от Румъния ще стрелят по Иран.
    Смешници.

    Коментиран от #6, #7, #11, #30

    14:35 11.03.2026

  • 3 Светвните терористи

    31 3 Отговор
    Сатаняху и Тръмпоча наистина запалиха третата световна, само за да се отърват от доживот пандиз, а по принцип не им остават много години живот и на двата ненормални папардака.

    14:35 11.03.2026

  • 4 Тц,тц,тц 😂😂😂

    7 21 Отговор
    Копейките врещяха,че краварите ще се изнасят от Европа 😁

    14:36 11.03.2026

  • 5 Гост

    30 2 Отговор
    Назначеният от урсулите президент на съседна Румъния създава цел за атака на дроновете на айатоласите на една ръка разстояние от България, почти в Черно море. Първо в Констанца, после и по нашите брегове. Естесвено, че няма да са по бреговете на Флорида тези бази,я!

    Коментиран от #8

    14:37 11.03.2026

  • 6 Ми ми ми

    8 21 Отговор

    До коментар #2 от "Я пък тоя":

    Заграждат блатната кочина.

    Коментиран от #14

    14:37 11.03.2026

  • 7 Я па таа

    16 10 Отговор

    До коментар #2 от "Я пък тоя":

    Мръсните ционисти вкарват четвъртия райх в трета война с руснаците.

    Коментиран от #9

    14:37 11.03.2026

  • 8 Кухоглава копейка

    8 14 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Ще се мриееее.

    14:37 11.03.2026

  • 9 Мартин

    4 19 Отговор

    До коментар #7 от "Я па таа":

    НАТО не се занимава с мъртъвци.

    14:38 11.03.2026

  • 10 Путин

    18 4 Отговор
    Как го искате, мит или с повечко сирене? 😀😀😀🇧🇬🇷🇺

    14:40 11.03.2026

  • 11 Гост

    22 5 Отговор

    До коментар #2 от "Я пък тоя":

    Какво остана от онези, дето щяха да стрелят по Иран от Катар, Кувейт, Ират и т.н? Май не много... И от румънските бази ще остане толоква, че и по малко, независимо дали ще гърмят по Иран или по Русия. Само че тоя път Русия няма да ги гали с перо, като в УКрана, ами директно ще изпраща гъбите да никнат. Така поне пише в Доктрината им, пък и нищо не им пречи, далече са, не като Донбас.

    14:40 11.03.2026

  • 12 Смешник

    23 3 Отговор
    Заради избора на тоя сламен човек Дан румънците ще страдат Но така е когато страната ти се командва от Брюксел и се отстраняват неудобните хора в случая с Джорджеску

    14:40 11.03.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 1 Отговор
    ИСТИНСКОТО ИМЕ НА " РУМЪНСКОТО СЕЛО"
    Е ЕНИКЬОЙ - В НЕГО УЧИТЕЛ Е БИЛ ДЯКОНА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
    .......
    СЕЛОТО Е ОКУПИРАНО ОТ РУМЪНСКИЯ ФАШИСТ НА КОГОТО СА ГО ПРЕКРЪСТИЛИ РУМЪНЦИТЕ !

    Коментиран от #23

    14:41 11.03.2026

  • 14 Я пък тоя

    14 5 Отговор

    До коментар #6 от "Ми ми ми":

    Бягат от Иран. Крият ги по-далеч, да не ги бомбят!

    14:41 11.03.2026

  • 15 САЩ са съюзници

    3 21 Отговор
    и няма нищо необичайно тяхна техника и войски да са на румънска или българска територия!

    Само копеите цвърчат!
    За нормалните хора е нормално.

    Това повишава нашата сигурност.

    Коментиран от #17, #18

    14:44 11.03.2026

  • 16 Смърфиета

    12 0 Отговор
    А нашият Банишор Терзо какво каза?

    14:46 11.03.2026

  • 17 Я пък тоя

    22 2 Отговор

    До коментар #15 от "САЩ са съюзници":

    Колко повишава нашата сигурност? Колкото на Дубай и Бахрейн ли? Правят ни цел.
    А мерси !

    14:47 11.03.2026

  • 18 Гост

    19 2 Отговор

    До коментар #15 от "САЩ са съюзници":

    А защо вие цвърчахте като ненормални, че имало севернокорейци в Русия? Нали и те са съюзници и е нормално да са там?

    14:49 11.03.2026

  • 19 си дзън

    1 6 Отговор
    Румънците ще дръпнат, защото Радев идва. Ама ... българи.

    14:49 11.03.2026

  • 20 9689

    6 2 Отговор
    Тя тази база на юг от Констанца не зная защо наречена Михаил Когълничано е тъпкана с американци.

    14:54 11.03.2026

  • 21 Д-р Ментал

    9 2 Отговор
    Значи има още една база, която е под прицел на Иран в близост до нас

    Коментиран от #29

    14:55 11.03.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    1350 ГОДИНИ ГРАНИЦАТА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КИЕВСКА РУС И НЕЙНИЯ ПРИЕМНИК РУСИЯ
    .....
    Е БИЛА ПО РЕКА ДУНАВ И РЕКИТЕ ДНЕСТЪР И БУГ
    ......
    ДАЖЕ КОГАТО СМЕ БИЛИ ПОД ВИЗАНТИЙСКО И ОСМАНСКО ИГО
    .....
    РУМЪНЦИТЕ ГИ ОКУПИРАТ ПО ВРЕМЕ НА МЕЖДУСЪЮЗНИЧЕСКАТА ВОЙНА, КОГАТО НИ УДРЯТ В ГРЪБ ....
    .....РУМЪНЦИТЕ , СА НАЙ - ГОЛЕМИТЕ НИ ВРАГОВЕ ПОНЕЖЕ ВИНАГИ СА СЕ ЧУВСТВАЛИ ПО НИЗШИ ОТ БЪЛГАРИТЕ - КНЯЗ ВЛАД ДРАКУЛА Е ВИДЕЛ

    Коментиран от #28

    14:55 11.03.2026

  • 23 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Голем си литератор бе Ръмпези. Министър председателя Когълничану е живял цял живот през 19-ти век, и е бил на 44 години, когато става обединението на Влашко и Молдова при княз Куза. За отношението на молдованите към българските колонисти след като Русия отстъпва територии на Румъния има нещо вярно, но ти прекаляваш.

    14:56 11.03.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    1350 ГОДИНИ ГРАНИЦАТА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КИЕВСКА РУС И НЕЙНИЯ ПРИЕМНИК РУСИЯ
    .....
    Е БИЛА ПО РЕКА ДУНАВ И РЕКИТЕ ДНЕСТЪР И БУГ
    ......
    ДАЖЕ КОГАТО СМЕ БИЛИ ПОД ВИЗАНТИЙСКО И ОСМАНСКО ИГО
    .....
    РУМЪНЦИТЕ ГИ ОКУПИРАТ ПО ВРЕМЕ НА МЕЖДУСЪЮЗНИЧЕСКАТА ВОЙНА, КОГАТО НИ УДРЯТ В ГРЪБ ....
    .....РУМЪНЦИТЕ , СА НАЙ - ГОЛЕМИТЕ НИ ВРАГОВЕ ПОНЕЖЕ ВИНАГИ СА СЕ ЧУВСТВАЛИ ПО НИЗШИ ОТ БЪЛГАРИТЕ - КНЯЗ ВЛАД ДРАКУЛА Е ВОДЕЛ КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА СИ НА БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК - НА КИРИЛИЦА:)

    Коментиран от #26

    14:56 11.03.2026

  • 25 Същият лъжец като нашите смотаняци

    6 0 Отговор
    (Ако оборудването бъде разположено в Румъния, то ще бъде въз основа на споразумението за партньорство със САЩ, добави държавният глава.).....

    14:58 11.03.2026

  • 26 Забравяш, че

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    е имало едно племе Даки по време на Римската империя. Затова румънския език е франкофонски.

    Коментиран от #35, #38, #39, #40, #44

    14:59 11.03.2026

  • 27 Иван

    3 0 Отговор
    Обаче в замяна ще им намалят с два цента цената на дизела

    15:00 11.03.2026

  • 28 Смърфиета

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ах. Северна Добруджа. Тулча, или Констанца укопират, или Русия им ги дава? И ако има българско население там, болшинство ли е, или малцинство? Същото и за молдавското. Там има предимно турци, татари и гагаузи. През средновековието от това, което знаем, археолозите да кажат, тоже. Хванал си шап нещо.

    15:02 11.03.2026

  • 29 Значи, така значи

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Д-р Ментал":

    Да бегаме у бункеро.

    15:02 11.03.2026

  • 30 Мдаа!🤔

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Я пък тоя":

    Ами чудят се къде да избягат, никой не ги ще! Да си ги приберат у дома, на никой и през ум не му минава!

    15:02 11.03.2026

  • 31 Щом ще се чувстват така

    4 1 Отговор
    по сигурни край Констанца в Румъния .... то хората са го казали отдавна. Гръм на метал удря !

    15:02 11.03.2026

  • 32 Руснята бавно утича

    2 3 Отговор
    у каналя.

    15:04 11.03.2026

  • 33 Ъхъъъъ....

    3 1 Отговор
    Уверявам румънците, че нямат причина за безпокойство. Страната им е безопасна“, подчерта Никушор Дан.

    15:04 11.03.2026

  • 34 пешо

    3 1 Отговор
    краварите запалиха близкия изток ред е на балканите

    15:06 11.03.2026

  • 35 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Забравяш, че":

    Да пишеш такива неща е все едно да си говориш сам. Ръмпези има попадения, но прекалява. Искам да го хвана аз за ушите да го поизпитам какво знае за живота изобщо.

    15:07 11.03.2026

  • 36 Че те сега нямат ли

    3 1 Отговор
    оборудване за наблюдение и оборудване за сателитна комуникация във военновъздушната база „Михаил Когълничану“ край Констанца ? А? Или просто президентът Никушор Дан е лъжец точно като нашите атлантически подлеци и предатели ?

    15:08 11.03.2026

  • 37 Хохо Бохо

    2 1 Отговор
    За да му е гадно на Путин.

    15:08 11.03.2026

  • 38 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Забравяш, че":

    Даки - франкофони?! Мили деца, не се излагайте така.

    Коментиран от #43

    15:08 11.03.2026

  • 39 да бе, те в Римската империя

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Забравяш, че":

    с говорили френски! Мухахах! И днешният румънски е франкофонски!

    Малллееее!!!

    Коментиран от #42

    15:09 11.03.2026

  • 40 Пип,

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Забравяш, че":

    Ти днес изплиска легена направо!

    15:10 11.03.2026

  • 41 И къв го дирят

    3 1 Отговор
    край Констанца ? Да ходят в някой пущинак тея паткани .... Ще се крият между цивилното население ? А?

    15:11 11.03.2026

  • 42 Римляните са говорили

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "да бе, те в Римската империя":

    на латински. От него произлизат фарнкофонските езици - френски, италиански,испански, румънски. Ного си п.р.о.с

    Коментиран от #46, #48, #51

    15:11 11.03.2026

  • 43 Чети № 42

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Гост":

    и не се излагай!

    15:12 11.03.2026

  • 44 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Забравяш, че":

    ЕДИН РУМЪНЕЦ КОЛЕГА
    МИ КАЗВАШЕ ГОРДО
    " ДАЧИ СА СЕВЕРНИ ТРАКИ" ...
    ... ПРИ ТЯХ СЕ УЧИ ЧЕ РУМЪНСКИТЕ ДАКИ СА ТРАКИЙСКО ПЛЕМЕ :)

    15:13 11.03.2026

  • 45 Няма лошо

    0 3 Отговор
    и ние да имаме една ВВС база на САЩ И НАТО до Балчик.
    И една ВМС до Поморие.

    И въпросът за Евразийската кочина е решен.

    15:14 11.03.2026

  • 46 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Римляните са говорили":

    Римляните са говорили латински, вярно, от него произлизат голям брой езици, също вярно, френски, италиански, испански, румънски, затова се казват латински езици или романски езици. Франкофони са тези, които говорят френски, демек, френскоговорящи - във Франция, в Африка, по островите. Няма как говорищите румънски да са франкофони. Могат да бъдат румънофони, примерно. Една бира дължиш за урока.

    Коментиран от #52, #53

    15:15 11.03.2026

  • 47 Механик

    2 1 Отговор
    Любителите на качамака, яко ще сгризат дръвцето.
    И там ги е яхнала една фашистка шайка и няма отърване.
    Румъния, Украина, Полша, ония джуджета от балтика - това всичкото е било в услуга на Хитлер.
    Влече си ги фашизма и толкова.

    15:15 11.03.2026

  • 50 Путин

    0 0 Отговор
    разреши ли?

    15:20 11.03.2026

  • 51 Кажи на един италианец

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Римляните са говорили":

    или испанец, че езикът им е франкофонски и гледай да бягаш бързо.

    15:20 11.03.2026

  • 53 Рускофони

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Гост":

    кои са?

    Коментиран от #54

    15:21 11.03.2026

  • 54 Рускофони

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Рускофони":

    са в президентството.

    15:23 11.03.2026

