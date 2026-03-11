Папа Лъв XIV призова за мир и изрази тревога за цивилните жертви в Близкия изток

Папа Лъв XIV изрази днес дълбока загриженост за големия брой цивилни жертви в продължаващата война в Иран и заяви солидарност с народа на Ливан, който според него преминава през „тежко изпитание“ заради израелските удари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на традиционната си седмична аудиенция на площад Площад Свети Петър във Ватикана понтификът призова вярващите да се молят за прекратяване на насилието. Той нееднократно е отправял апели за спиране на разширяващия се конфликт, предупреждавайки, че ескалацията може да излезе извън контрол.

„Нека продължим да се молим за мир в Иран и в целия Близък изток, особено за многото цивилни жертви, сред които има и много невинни деца“, заяви папата на 12-ия ден от войната. Той не посочи конкретно нападение, довело до смъртта на деца.

Според информация на ирански представители, още на 28 февруари - в първия ден от американските и израелските удари срещу страната - девическо училище в град Минаб е било поразено. Постоянният представител на Иран в ООН в Женева, Али Бахрейни, заяви, че при атаката са загинали около 150 ученички. От Ройтерс отбелязват, че информацията не е потвърдена чрез независим източник.

Междувременно въоръжените сили на Съединените щати съобщиха, че разследват инцидента.

По време на изявлението си папа Лъв XIV изрази съжаление и за гибелта на свещеник, загинал в понеделник при удари в южната част на Ливан. Там Израел извършва атаки срещу подкрепяното от Иран шиитско движение Хизбула, което от своя страна е атакувало израелска територия от ливанска страна в знак на подкрепа за режима в Ислямската република.