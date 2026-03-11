Новини
Папа Лъв XIV призова за мир и изрази тревога за цивилните жертви в Близкия изток

11 Март, 2026 15:31, обновена 11 Март, 2026 15:38 478 7

Светият отец отправи молитва за хората в Иран и Ливан и предупреди, че ескалацията на конфликта може да излезе извън контрол

Папа Лъв XIV призова за мир и изрази тревога за цивилните жертви в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV изрази днес дълбока загриженост за големия брой цивилни жертви в продължаващата война в Иран и заяви солидарност с народа на Ливан, който според него преминава през „тежко изпитание“ заради израелските удари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на традиционната си седмична аудиенция на площад Площад Свети Петър във Ватикана понтификът призова вярващите да се молят за прекратяване на насилието. Той нееднократно е отправял апели за спиране на разширяващия се конфликт, предупреждавайки, че ескалацията може да излезе извън контрол.

„Нека продължим да се молим за мир в Иран и в целия Близък изток, особено за многото цивилни жертви, сред които има и много невинни деца“, заяви папата на 12-ия ден от войната. Той не посочи конкретно нападение, довело до смъртта на деца.

Според информация на ирански представители, още на 28 февруари - в първия ден от американските и израелските удари срещу страната - девическо училище в град Минаб е било поразено. Постоянният представител на Иран в ООН в Женева, Али Бахрейни, заяви, че при атаката са загинали около 150 ученички. От Ройтерс отбелязват, че информацията не е потвърдена чрез независим източник.

Междувременно въоръжените сили на Съединените щати съобщиха, че разследват инцидента.

По време на изявлението си папа Лъв XIV изрази съжаление и за гибелта на свещеник, загинал в понеделник при удари в южната част на Ливан. Там Израел извършва атаки срещу подкрепяното от Иран шиитско движение Хизбула, което от своя страна е атакувало израелска територия от ливанска страна в знак на подкрепа за режима в Ислямската република.


Ватикан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 саЛама Иво Калушев

    4 0 Отговор
    Здрасти, колега. И ти като мен си обичаш момченца. Трябва да дойдеш при нас на хижа Педохан. С Васко Маслото и оня Сандов ще си направим Епщейн парти. Ти си ходил и знаеш за кво ти говоря.

    15:40 11.03.2026

  • 2 КатоЛика ПриЛика

    0 0 Отговор
    Ха дано укроти тоя рижав сатана

    Коментиран от #3

    15:43 11.03.2026

  • 3 123456541

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "КатоЛика ПриЛика":

    Евангелистите като Тръмп зачитат ли папата?

    15:49 11.03.2026

  • 4 Космонавт

    1 1 Отговор
    Да говориш за религия в 21 век и нейните производни е върха на глупостта! Няма ни Господ ни дявол!

    16:12 11.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ТОЗИ НАЗНАЧЕН

    6 0 Отговор
    А НЕ ИЗБРАН ПАПА Е АМЕРИКАНСКИ ТУРБОДЕБИЛ И НЕКАДЪРНИК.БЛА БЛА ДО БЕЗКРАЙ. НЕ ЛЪВ АМИ ЧИСТА МИШКА Е.

    Коментиран от #7

    16:18 11.03.2026

  • 7 Правилно казваш

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "ТОЗИ НАЗНАЧЕН":

    Инсталираха го за да отвори архивите на Ватикана за ЦРУ. Предишните не позволяваха никакъв достъп.Този е техен агент.

    16:21 11.03.2026