Левски срази ЦСКА в зрелищен волейболен сблъсък при мъжете

Левски излезе категоричен победител срещу вечния си съперник ЦСКА в дербито от 21-ия кръг на мъжката волейболна Суперлига. В препълнената столична зала „Христо Ботев“ „сините“ демонстрираха класа и надделяха с чиста победа – 3:0 гейма (25:17, 25:19, 25:19).

Още от първите минути двата отбора се впуснаха в оспорвана битка, като резултатът вървеше точка за точка. При 9:9 Левски показа характер – серия от три безответни точки, вдъхновени от мощния сервис на Тодор Скримов, даде началото на доминацията им. До края на първия гейм разликата само нарастваше, а „червените“ не успяха да намерят отговор.

Втората част предложи сходен сценарий – момчетата на Николай Желязков отново взеха инициативата след десетата точка и не изпуснаха водачеството до края на гейма.

В третия гейм Левски бързо натрупа аванс при 10:6 и не позволи на ЦСКА да се върне в мача, затваряйки срещата с увереност и стил.

След този успех „сините“ вече имат 49 точки в класирането, докато „червените“ остават с 39.

В последния кръг от редовния сезон Левски ще приеме Дунав, а ЦСКА ще гостува на Пирин Разлог.







