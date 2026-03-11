Новини
Испания освободи посланика си в Израел на фона на растящото дипломатическо напрежение

11 Март, 2026 15:52 936 11

Мадрид засилва критиките си към военните действия срещу Иран и призовава за деескалация и политическо решение в Близкия изток

Испания освободи посланика си в Израел на фона на растящото дипломатическо напрежение - 1
Снимка: БГНЕС
Испанското правителство освободи от поста си посланика в Израел Ана Мария Саломон Перес, съобщи испанската информационна агенция EFE. Решението идва на фона на нарастващо дипломатическо напрежение между Мадрид и Тел Авив във връзка с войната, в която участва и Иран, предава БТА.

Предложението за отстраняването е направено от външния министър Хосе Мануел Албарес и е одобрено по време на заседание на Министерския съвет. Информацията е публикувана в Официалния държавен вестник на страната.

Саломон Перес вече беше извикана за консултации в Мадрид на 9 септември, когато се разрази дипломатически спор между Испания и Израел заради позицията на испанското правителство в подкрепа на Газа. Оттогава тя не се е връщала на поста си, а испанското посолство в Тел Авив се ръководи от временно изпълняващ длъжността шарже д’афер.

Испанският премиер Педро Санчес остро разкритикува военните удари на Израел и САЩ срещу Иран, заявявайки, че подобни действия допринасят за по-несигурен и враждебен международен ред.

В публикация в социалната мрежа X Санчес подчерта, че светът не може да си позволи „още една продължителна и разрушителна война в Близкия изток“. Той призова за незабавна деескалация, пълно спазване на международното право и възобновяване на диалога с цел постигане на устойчиво политическо решение за региона.

Миналата седмица испанският премиер заяви също, че правителството му няма да се поддаде на натиск от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заплаши с ответни търговски мерки заради позицията на Мадрид по конфликта.

„Позицията на испанското правителство е ясна - не на войната“, подчерта Санчес. Той припомни, че през 2003 г. Съединените щати са „въвлекли“ Испания във войната в Ирак, което според него е довело до най-голямата вълна на несигурност в Европа след Падането на Берлинската стена.

Санчес заяви още, че Испания няма да се превърне в „съучастник в нещо вредно за света“, включително в настоящия конфликт в Близкия изток, само от страх от възможни икономически или политически ответни действия.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 19 гласа.
