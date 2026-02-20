Пентагонът информира Конгреса за превъзходството на Русия над украинските въоръжени сили

Агенцията за военно разузнаване на САЩ заключи в доклада на специалния генерален инспектор до Конгреса относно операция „Атлантическа решителност“ за периода от 1 юли до 31 декември 2025 г.,, че към края на годината руските военни поддържат общо предимство пред украинските сили в ключови области.
Документът, цитиран от РБК, е публикуван на уебсайта на Службата на генералния инспектор на Пентагона.
„Годините на интензивни боеве обаче силно изтощиха украинските въоръжени сили, които остават зле подготвени да отговорят на руски тактически офанзиви. Към декември руските военни поддържат общо предимство пред украинските въоръжени сили в ключови бойни области“, се посочва в доклада. Украйна е загубила приблизително 20% от територията си от началото на военните действия.
Руските сили „се учат да използват по-ефективно щурмови групи“, за да подкрепят офанзивите по цялата фронтова линия, според разузнавателната агенция. В същото време украинските войски „постоянно се сблъскват с проблеми, свързани с неравномерното прилагане на бойни действия в западен стил от командирите“; те нямат достатъчно войски, въздушна подкрепа и способност да пробиват отбранителните съоръжения.
„Украйна е изправена пред намаляващ брой мъже в призовна възраст, трудности с обучението и продължаваща зависимост от Запада, което намалява способността на Киев да поддържа военни операции“, се отбелязва в изявлението. Киев е изправен и пред постоянно неравномерно снабдяване с ракети за противовъздушна отбрана.
1 Иван
05:23 20.02.2026
2 Лост
Коментиран от #22
05:24 20.02.2026
3 Иван
Коментиран от #63, #64
05:25 20.02.2026
5 Иван
05:30 20.02.2026
7 Иван
05:34 20.02.2026
11 Вече
05:41 20.02.2026
12 от кадя на кадя бе
Зеленко каза, че само 55 хил били затинали, значи другите 2 милиона били безследно изчезнали. Не може приятелите му от Атлантическия клуб да се хванат за ръчичка и да отидат да ги търсят?
05:41 20.02.2026
20 Накратко
Според висшия офицер на бойното поле се наблюдава безпрецедентна статистика, според която на всеки загинал украински войник Русия губи приблизително седем свои бойци. Макар Москва и Киев да използват данните за жертвите с пропагандни цели, западните разузнавателни служби потвърждават, че човешката цена за руската армия е значително по-висока. Данните за декември миналата година сочат, че руските загуби, включващи убити и ранени, надхвърлят 33 000 души, което означава над хиляда войници извън строя всеки ден.
Според генерал Уокър съвременният конфликт е претърпял фундаментална трансформация. Ако в началото на войната артилерията се смяташе за водеща сила, днес фокусът се е преместил върху автономните системи и дроновете камикадзе, които позволяват поразяване на цели с висока прецизност при минимални разходи. Британският офицер подчерта, че безпилотните летателни апарати вече позволяват атаки извън пряката линия на видимост, което прави бронираните подразделения по-уязвими от всякога. В новите условия малки екипи от оператори на дронове са способни да спрат настъплението дори на цели военни колони.
Установяването на точния брой на жертвите остава предизвикателство, тъй като Кремъл рядко публикува официални данни, а Украйна пази в тайна своите загуби. Въпреки това западни експерти изчисляват, че общият брой на руските жертви за посл
Коментиран от #25, #27, #35, #67, #68
05:48 20.02.2026
21 хихи
П.С. и добре че ги свърши
Коментиран от #24
05:51 20.02.2026
25 Ами
До коментар #20 от "Накратко":Накратко английските подстрекатеюи с подобни фейкове отказаха Украйна от споразумение в Истанбул и днес се виждат къде са границите и се вижда при размяна загиналите какво е съотношението,иначе оня Блеаър и той така размахва 1 епруветка и лъжеш за химически оръжия,после казаха ,сори нямало такива оръжия:)
05:54 20.02.2026
26 Абе
До коментар #24 от "А не бе":Гн либераст,другите либерасти и натото ги тревожат и въспират най вече руските хичерзвукови такива като орешник и други ,с каквито не разпологат:)И не се ядосвай Бисмарк отдавна е предупредил за първите предложения на руснаците,пък и наближава националния ти празник:))))
Коментиран от #29, #45
05:58 20.02.2026
27 Въпрос
До коментар #20 от "Накратко":Генерал Уокър в Украйна ли е?
06:00 20.02.2026
30 8888
06:03 20.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Спорт
Пращат свежа кръв, Пасито, Мистър Бийн, Тагаренко са строени и готови, Надежда излезе от нафталина и е готова за фелшер. Взимат децата си и внуците и тръгват да бият лошите руснаци.
Много смели хора.
06:23 20.02.2026
35 А бе ти
До коментар #20 от "Накратко":в ред ли си? Ти какво очакваш от англичанин, който вероятно е сред основните инициатори на войната след Джонсън. Ти къде беше, когато Русия разнася хиляди трупове на украински войници в хладилни камиони и режимът в Киев отказваше да ги приеме, преди да успее да събере останките на 50 руски войника.
06:26 20.02.2026
37 Валерий Герасимов, началник щаб
Направо го разсипва с 1 000 000 : 0 ☝️😄
Коментиран от #44
06:35 20.02.2026
38 Бе, Не А
До коментар #24 от "А не бе":78 % от ушатите Холи са изгърбени , дроновете,снаряди и т.н са от Заводите на В.П К.на Русия
Тръгнало тука да ми пее хуморески бандерские
99 % от оръжието на киевската нарко хунта са от
ф а щ им и евро ГЕЙЗЕРСКА дружинка
,хохлят.. П.е.д РАЗ
06:37 20.02.2026
39 "Пияните мужици"
До коментар #33 от "Артилерист":имат превзети доста градове, но за тях това не е толкова важно колкото, че почти са привършили или стратегически са обезкръвили украинската армия.
06:41 20.02.2026
42 Не разбрал
06:57 20.02.2026
44 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #37 от "Валерий Герасимов, началник щаб":Кой кого ли разсипва
Коментиран от #76
06:58 20.02.2026
45 Я пъ тоа
До коментар #26 от "Абе":Путин четири години са мъчи с Донбас....и Орешниците нема да го спасят.
07:00 20.02.2026
49 ООрана държава
07:09 20.02.2026
51 Для два.цат втор.ой
та Зверско л.ай.е.н.е и вътрешна заблуда,
че видиш ли, Ей са вече сме смачкали Русия,
и сме Победили на бойното поле.
Му Ха Ха
Е ся , Ша са бием до последния украинец -Побеждава не ама Веднага и Победа .техника,самолети, кораби, подводници, Всичко пращаме досега 680 Милиарда евро и долари за у. КРАЙ. на.
10 + 4 години = една Химера, евро заблуда и Инфлация и потъване на запада
та, и т н.
Бавно Р.а.з.в.и.в.а.щ.и
се
Те в евро комисията, па и в конгреса и те същите
Само че последните са усетиха
07:11 20.02.2026
54 Анонимен
07:18 20.02.2026
55 Уникално
Коментиран от #61, #73, #77
07:18 20.02.2026
56 Фейк на часа
с информацията, която този сайт ни представя ежедневно.
Значи, единият от вас лъже и манипулира.
Ролята на журналистиката е да информира, а не да дезинформира своите читатели/зрители.
Ако вие сте лъгали умишлено всичките тези четири години, то вие трябва да бъдете съдени
за умишлена дезинформация и подстрекаване към война, като ни казвате всеки ден, че Русия губи войната.
07:19 20.02.2026
58 Напълно нормално
07:21 20.02.2026
60 ЛОНДОНСКИЯ ТИГЪР ЗАЛУЖНИ
07:22 20.02.2026
61 Факт
До коментар #55 от "Уникално":Ами той анализа е излезнал,нали за това е статията?Ако не ти харесва търси анализ на Тагарев или Паси.
Коментиран от #71
07:23 20.02.2026
62 АКО НЯМА ХОРА, ЗЕЛЕНОТО ДА ИДВА В БГ-ТО
07:24 20.02.2026
63 нпо агент
До коментар #3 от "Иван":Вярваме само на урсуля и институт за л-йна..а те съобщават че украинските освободители виждат от бинокъла кулите на Кремъл..А Пентагона с тази информация цели да демотивира укромладежи, които стоят ден и нощ пред мобил.центрове и искат по-бърза да отидат на Донбас, те са мъченици..ще ги събират в чували и в хладилни камери..
07:31 20.02.2026
64 Ако убитите са два милиона
До коментар #3 от "Иван":осакатените са поне още два милиона, при мъжко население в боеспособна възраст от най-много 10 милиона - т.е. 40% от всички украински мъже вече били убити или тежко ранени. Та с кого тогава се бие в момента руската армия в Украйна? С призраците на убитите украинци?
07:32 20.02.2026
65 С тотално превъзходство
Факт! Разрушиха десетки украински градове и като цяло едно голямо НИЩО (освен ,че почерниха над 1 милион руски и украински семейства).
Коментиран от #80
07:32 20.02.2026
66 Факт
Има няколко пъти повече загуби на жива сила и техника от Украйна и няма изпълнена нито една от целите на "СВО".
07:42 20.02.2026
67 ахахахахaaa
До коментар #20 от "Накратко":видя се МНОГОКРАТНО посоката, в която се движат хладилните камиони с трупове. Видя се и съотношението. По данни (включително и от координационния щаб на Украйна) за част от състоялите се размени на убити войници:
8 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои.
6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои.
11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои.
13 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1200 тела.
14 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1200 тела.
16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои.
19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела.
17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои.
18 септември, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 24 свои.
и т.н.
Видя се и кой не иска да приема труповете на войниците си за да не изплаща компенсации на семействата на загиналите. Мдааа... направо ги "попиляхте" тия руснаци
07:47 20.02.2026
68 Гост
До коментар #20 от "Накратко":Богдан Александрович Кротович, началник на щаба на бригадата "Азов", участник в отбраната на "Азовстал" заяви в ефир:
"Не вярвам на цифрата за загубите на руската армия, която посочва Генералният щаб на ВСУ. Тя е много по-малка. Опасно е да се лъжем сами и да смятаме кога ще свършат хората на руснаците. Всички, които мислят, че Русия може да спре войната заради загубите на хора, грешат."
07:48 20.02.2026
70 Много смешно
Сега начело в сайта като информация са русофобни статии.
Всичката ви работа е такава.
07:57 20.02.2026
71 Уникално
До коментар #61 от "Факт":Е,нямам връзка с Митрофанова. Пиши,като ти пратят сводка. Ама и значи те кефи,че мрат хора,а?
07:59 20.02.2026
72 Артилерист
08:04 20.02.2026
73 Ти си
До коментар #55 от "Уникално":психопата тука.
08:07 20.02.2026
74 факуса
08:47 20.02.2026
76 факуса
До коментар #44 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":да,тез умрелите там са в отпуск,немат връзка с нато в почивките си
08:55 20.02.2026
77 си пън
До коментар #55 от "Уникално":щом не си прочел,че са фалирали отвсякъде с лопатки се бият пияните вати яйца няма,и наопашки за картофи чакат,а мъск от интернет ги отряза и се мотат кат пилци из осрайна
08:59 20.02.2026
78 Историк
Коментиран от #79, #81
09:33 20.02.2026
79 ухльоф
До коментар #78 от "Историк":И да квичиш, и да врещиш...тва е! Като не ти оттърва си намери високо дърво! Ще ходим и ще правим каквото си искаме, нали е демокрация!
09:54 20.02.2026
80 След отказа за мир в Истанбул
До коментар #65 от "С тотално превъзходство":СВО се превърна във война на изтощението. А вече дори не е война на изтощенито срещу Украйна, защото няма какво повече да и се изтощава на нея. И ще продължи доколкото е необходимо!
Русия за никъде не бърза!
09:57 20.02.2026
81 Получаваш
До коментар #78 от "Историк":мобилизатори, кютек, пътуване в бус, вакзал ...и в Русия за да превземаш Москва!
10:04 20.02.2026
82 Докога докога
10:50 20.02.2026