Агенцията за военно разузнаване на САЩ заключи в доклада на специалния генерален инспектор до Конгреса относно операция „Атлантическа решителност“ за периода от 1 юли до 31 декември 2025 г.,, че към края на годината руските военни поддържат общо предимство пред украинските сили в ключови области.

Документът, цитиран от РБК, е публикуван на уебсайта на Службата на генералния инспектор на Пентагона.

„Годините на интензивни боеве обаче силно изтощиха украинските въоръжени сили, които остават зле подготвени да отговорят на руски тактически офанзиви. Към декември руските военни поддържат общо предимство пред украинските въоръжени сили в ключови бойни области“, се посочва в доклада. Украйна е загубила приблизително 20% от територията си от началото на военните действия.

Руските сили „се учат да използват по-ефективно щурмови групи“, за да подкрепят офанзивите по цялата фронтова линия, според разузнавателната агенция. В същото време украинските войски „постоянно се сблъскват с проблеми, свързани с неравномерното прилагане на бойни действия в западен стил от командирите“; те нямат достатъчно войски, въздушна подкрепа и способност да пробиват отбранителните съоръжения.

„Украйна е изправена пред намаляващ брой мъже в призовна възраст, трудности с обучението и продължаваща зависимост от Запада, което намалява способността на Киев да поддържа военни операции“, се отбелязва в изявлението. Киев е изправен и пред постоянно неравномерно снабдяване с ракети за противовъздушна отбрана.