Пентагонът информира Конгреса за превъзходството на Русия над украинските въоръжени сили
  Тема: Украйна

20 Февруари, 2026 05:15, обновена 20 Февруари, 2026 05:21

ВСУ са изтощени, Украйна е загубила около 20% от територията си, пишат в доклад от военното разузнаване на САЩ

Пентагонът информира Конгреса за превъзходството на Русия над украинските въоръжени сили - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Агенцията за военно разузнаване на САЩ заключи в доклада на специалния генерален инспектор до Конгреса относно операция „Атлантическа решителност“ за периода от 1 юли до 31 декември 2025 г.,, че към края на годината руските военни поддържат общо предимство пред украинските сили в ключови области.

Документът, цитиран от РБК, е публикуван на уебсайта на Службата на генералния инспектор на Пентагона.

„Годините на интензивни боеве обаче силно изтощиха украинските въоръжени сили, които остават зле подготвени да отговорят на руски тактически офанзиви. Към декември руските военни поддържат общо предимство пред украинските въоръжени сили в ключови бойни области“, се посочва в доклада. Украйна е загубила приблизително 20% от територията си от началото на военните действия.

Руските сили „се учат да използват по-ефективно щурмови групи“, за да подкрепят офанзивите по цялата фронтова линия, според разузнавателната агенция. В същото време украинските войски „постоянно се сблъскват с проблеми, свързани с неравномерното прилагане на бойни действия в западен стил от командирите“; те нямат достатъчно войски, въздушна подкрепа и способност да пробиват отбранителните съоръжения.

„Украйна е изправена пред намаляващ брой мъже в призовна възраст, трудности с обучението и продължаваща зависимост от Запада, което намалява способността на Киев да поддържа военни операции“, се отбелязва в изявлението. Киев е изправен и пред постоянно неравномерно снабдяване с ракети за противовъздушна отбрана.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 63 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    49 4 Отговор
    Конгреса = еврейското лоби.

    05:23 20.02.2026

  • 2 Лост

    78 9 Отговор
    Ама как така.Нали вчера писахте обратното.Нещо от рода на 1към 7.

    Коментиран от #22

    05:24 20.02.2026

  • 3 Иван

    57 12 Отговор
    Два милиона укри лъскат обувките на Кобзон.

    Коментиран от #63, #64

    05:25 20.02.2026

  • 5 Иван

    79 4 Отговор
    За американските танкове Абрамс вече нищо не се споменава, защото изчезнаха преди последния украинец.

    05:30 20.02.2026

  • 7 Иван

    60 6 Отговор
    Сатанинския масоно-юдейски Конгрес знае, че зад "украинската армия " се разбира Пентагона, НАТО-ОТАН и Коалиция 80++.

    05:34 20.02.2026

  • 11 Вече

    58 4 Отговор
    Истината взе да излиза !

    05:41 20.02.2026

  • 12 от кадя на кадя бе

    63 4 Отговор
    "Украйна е изправена пред намаляващ брой мъже в призовна възраст, "

    Зеленко каза, че само 55 хил били затинали, значи другите 2 милиона били безследно изчезнали. Не може приятелите му от Атлантическия клуб да се хванат за ръчичка и да отидат да ги търсят?

    05:41 20.02.2026

  • 20 Накратко

    30 43 Отговор
    Началникът на британската армия генерал Роланд Уокър представи детайлен анализ за състоянието на военните действия в Украйна.
    Според висшия офицер на бойното поле се наблюдава безпрецедентна статистика, според която на всеки загинал украински войник Русия губи приблизително седем свои бойци. Макар Москва и Киев да използват данните за жертвите с пропагандни цели, западните разузнавателни служби потвърждават, че човешката цена за руската армия е значително по-висока. Данните за декември миналата година сочат, че руските загуби, включващи убити и ранени, надхвърлят 33 000 души, което означава над хиляда войници извън строя всеки ден.
    Според генерал Уокър съвременният конфликт е претърпял фундаментална трансформация. Ако в началото на войната артилерията се смяташе за водеща сила, днес фокусът се е преместил върху автономните системи и дроновете камикадзе, които позволяват поразяване на цели с висока прецизност при минимални разходи. Британският офицер подчерта, че безпилотните летателни апарати вече позволяват атаки извън пряката линия на видимост, което прави бронираните подразделения по-уязвими от всякога. В новите условия малки екипи от оператори на дронове са способни да спрат настъплението дори на цели военни колони.
    Установяването на точния брой на жертвите остава предизвикателство, тъй като Кремъл рядко публикува официални данни, а Украйна пази в тайна своите загуби. Въпреки това западни експерти изчисляват, че общият брой на руските жертви за посл

    Коментиран от #25, #27, #35, #67, #68

    05:48 20.02.2026

  • 21 хихи

    24 19 Отговор
    Урсула каза: Русия свърши ракетите март 2022г.

    П.С. и добре че ги свърши

    Коментиран от #24

    05:51 20.02.2026

  • 25 Ами

    47 36 Отговор

    До коментар #20 от "Накратко":

    Накратко английските подстрекатеюи с подобни фейкове отказаха Украйна от споразумение в Истанбул и днес се виждат къде са границите и се вижда при размяна загиналите какво е съотношението,иначе оня Блеаър и той така размахва 1 епруветка и лъжеш за химически оръжия,после казаха ,сори нямало такива оръжия:)

    05:54 20.02.2026

  • 26 Абе

    28 32 Отговор

    До коментар #24 от "А не бе":

    Гн либераст,другите либерасти и натото ги тревожат и въспират най вече руските хичерзвукови такива като орешник и други ,с каквито не разпологат:)И не се ядосвай Бисмарк отдавна е предупредил за първите предложения на руснаците,пък и наближава националния ти празник:))))

    Коментиран от #29, #45

    05:58 20.02.2026

  • 27 Въпрос

    28 28 Отговор

    До коментар #20 от "Накратко":

    Генерал Уокър в Украйна ли е?

    06:00 20.02.2026

  • 30 8888

    33 22 Отговор
    американците да не четът доклади а тук във факти, Украйна е много по добра и силна, русия бедна слаба без ракети и хора.

    06:03 20.02.2026

  • 34 Спорт

    39 20 Отговор
    Всичко е наред , атлантическия клуб в България ще помогне.
    Пращат свежа кръв, Пасито, Мистър Бийн, Тагаренко са строени и готови, Надежда излезе от нафталина и е готова за фелшер. Взимат децата си и внуците и тръгват да бият лошите руснаци.
    Много смели хора.

    06:23 20.02.2026

  • 35 А бе ти

    34 26 Отговор

    До коментар #20 от "Накратко":

    в ред ли си? Ти какво очакваш от англичанин, който вероятно е сред основните инициатори на войната след Джонсън. Ти къде беше, когато Русия разнася хиляди трупове на украински войници в хладилни камиони и режимът в Киев отказваше да ги приеме, преди да успее да събере останките на 50 руски войника.

    06:26 20.02.2026

  • 37 Валерий Герасимов, началник щаб

    13 24 Отговор
    Само вметна че Русия превъзхожда и НАТО !!!
    Направо го разсипва с 1 000 000 : 0 ☝️😄

    Коментиран от #44

    06:35 20.02.2026

  • 38 Бе, Не А

    23 16 Отговор

    До коментар #24 от "А не бе":

    78 % от ушатите Холи са изгърбени , дроновете,снаряди и т.н са от Заводите на В.П К.на Русия
    Тръгнало тука да ми пее хуморески бандерские
    99 % от оръжието на киевската нарко хунта са от
    ф а щ им и евро ГЕЙЗЕРСКА дружинка
    ,хохлят.. П.е.д РАЗ

    06:37 20.02.2026

  • 39 "Пияните мужици"

    16 18 Отговор

    До коментар #33 от "Артилерист":

    имат превзети доста градове, но за тях това не е толкова важно колкото, че почти са привършили или стратегически са обезкръвили украинската армия.

    06:41 20.02.2026

  • 42 Не разбрал

    14 16 Отговор
    Дали Пентагона е информирал ЕвроУрсулите и ония жеЛАЕЩИТЕ ?

    06:57 20.02.2026

  • 44 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    9 19 Отговор

    До коментар #37 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    Кой кого ли разсипва

    Коментиран от #76

    06:58 20.02.2026

  • 45 Я пъ тоа

    10 20 Отговор

    До коментар #26 от "Абе":

    Путин четири години са мъчи с Донбас....и Орешниците нема да го спасят.

    07:00 20.02.2026

  • 49 ООрана държава

    13 8 Отговор
    Зелко вчера каза че напредват даже побеждават...

    07:09 20.02.2026

  • 51 Для два.цат втор.ой

    12 8 Отговор
    Опит за Фалшиво превъзходство във военно оръжие , дело и сила ( Незнам си колко ядрени англо сакс държави, та британци, та австралийци, та новозеландци, та канадци , та цялата евро сбъркана дружинна п.а.п.л.а.ч , та Ю..Корея)брой въоръжение,
    та Зверско л.ай.е.н.е и вътрешна заблуда,
    че видиш ли, Ей са вече сме смачкали Русия,
    и сме Победили на бойното поле.
    Му Ха Ха
    Е ся , Ша са бием до последния украинец -Побеждава не ама Веднага и Победа .техника,самолети, кораби, подводници, Всичко пращаме досега 680 Милиарда евро и долари за у. КРАЙ. на.
    10 + 4 години = една Химера, евро заблуда и Инфлация и потъване на запада
    та, и т н.
    Бавно Р.а.з.в.и.в.а.щ.и
    се

    Те в евро комисията, па и в конгреса и те същите
    Само че последните са усетиха

    07:11 20.02.2026

  • 54 Анонимен

    10 8 Отговор
    ............ А всичко можеше да приключи с Луганск и Донецк, ако Европа си беше траяла тогава...

    07:18 20.02.2026

  • 55 Уникално

    10 14 Отговор
    Хахаха,а за ватите, кога ще излезе анализа в какво състояние са? Не разпад, а трагедия. И всичкото заради един психопат, който светът търпи, не е истина!

    Коментиран от #61, #73, #77

    07:18 20.02.2026

  • 56 Фейк на часа

    17 9 Отговор
    Много странно - информацията на Военното Разузнаване на САЩ коренно контрастира
    с информацията, която този сайт ни представя ежедневно.
    Значи, единият от вас лъже и манипулира.
    Ролята на журналистиката е да информира, а не да дезинформира своите читатели/зрители.
    Ако вие сте лъгали умишлено всичките тези четири години, то вие трябва да бъдете съдени
    за умишлена дезинформация и подстрекаване към война, като ни казвате всеки ден, че Русия губи войната.

    07:19 20.02.2026

  • 58 Напълно нормално

    10 6 Отговор
    От както Тръмп се върна в Белия дом САЩ са на страната на Русия. Очаквано Пентагона пише доклади за войната диктувани от Москва. Парадоксалното е, че въпреки тази подкрепа, и подкрепата на Китай, Русия все така не може да победи несъществуващата държава Украйна.

    07:21 20.02.2026

  • 60 ЛОНДОНСКИЯ ТИГЪР ЗАЛУЖНИ

    9 6 Отговор
    Вече бил подписал капитулацията у Лондон.

    07:22 20.02.2026

  • 61 Факт

    9 6 Отговор

    До коментар #55 от "Уникално":

    Ами той анализа е излезнал,нали за това е статията?Ако не ти харесва търси анализ на Тагарев или Паси.

    Коментиран от #71

    07:23 20.02.2026

  • 62 АКО НЯМА ХОРА, ЗЕЛЕНОТО ДА ИДВА В БГ-ТО

    10 5 Отговор
    Да събере тукашните бандерфенове и да си ги праща на фронта.

    07:24 20.02.2026

  • 63 нпо агент

    9 6 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    Вярваме само на урсуля и институт за л-йна..а те съобщават че украинските освободители виждат от бинокъла кулите на Кремъл..А Пентагона с тази информация цели да демотивира укромладежи, които стоят ден и нощ пред мобил.центрове и искат по-бърза да отидат на Донбас, те са мъченици..ще ги събират в чували и в хладилни камери..

    07:31 20.02.2026

  • 64 Ако убитите са два милиона

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    осакатените са поне още два милиона, при мъжко население в боеспособна възраст от най-много 10 милиона - т.е. 40% от всички украински мъже вече били убити или тежко ранени. Та с кого тогава се бие в момента руската армия в Украйна? С призраците на убитите украинци?

    07:32 20.02.2026

  • 65 С тотално превъзходство

    5 10 Отговор
    територията наречена Русия с 4 пъти повече население и с 10 пъти повече оръжие ,вече 4 години не може да победи Украйна..

    Факт! Разрушиха десетки украински градове и като цяло едно голямо НИЩО (освен ,че почерниха над 1 милион руски и украински семейства).

    Коментиран от #80

    07:32 20.02.2026

  • 66 Факт

    2 10 Отговор
    Русия загуби войната.

    Има няколко пъти повече загуби на жива сила и техника от Украйна и няма изпълнена нито една от целите на "СВО".

    07:42 20.02.2026

  • 67 ахахахахaaa

    9 0 Отговор

    До коментар #20 от "Накратко":

    видя се МНОГОКРАТНО посоката, в която се движат хладилните камиони с трупове. Видя се и съотношението. По данни (включително и от координационния щаб на Украйна) за част от състоялите се размени на убити войници:

    8 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои.
    6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои.
    11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои.
    13 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1200 тела.
    14 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1200 тела.
    16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои.
    19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела.
    17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои.
    18 септември, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 24 свои.


    и т.н.

    Видя се и кой не иска да приема труповете на войниците си за да не изплаща компенсации на семействата на загиналите. Мдааа... направо ги "попиляхте" тия руснаци

    07:47 20.02.2026

  • 68 Гост

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Накратко":

    Богдан Александрович Кротович, началник на щаба на бригадата "Азов", участник в отбраната на "Азовстал" заяви в ефир:

    "Не вярвам на цифрата за загубите на руската армия, която посочва Генералният щаб на ВСУ. Тя е много по-малка. Опасно е да се лъжем сами и да смятаме кога ще свършат хората на руснаците. Всички, които мислят, че Русия може да спре войната заради загубите на хора, грешат."

    07:48 20.02.2026

  • 70 Много смешно

    7 0 Отговор
    Тази статия беше на члно място преди половин час, от редакцията се усетиха и я покриха.
    Сега начело в сайта като информация са русофобни статии.
    Всичката ви работа е такава.

    07:57 20.02.2026

  • 71 Уникално

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Факт":

    Е,нямам връзка с Митрофанова. Пиши,като ти пратят сводка. Ама и значи те кефи,че мрат хора,а?

    07:59 20.02.2026

  • 72 Артилерист

    7 1 Отговор
    САЩ откриха Америка. Русия превъзхожда Украйна по всички компоненти за успех в боя и операцията. Разликата между руското и американското водене на войната е в хуманитарното отношение, което руските войски проявяват към цивилното население. За разлика от войните на САЩ срещу Ирак, Либия, Югославия и др, в които те бомбардират безогледно цивилното население, нанасяйки огромни загуби сред мирните хора, Русия нанася поражение на военни обекти в населени места само нощем, когато там по принцип няма цивилни хора. Вие представяте ли си какво би се случило с цивилното население в Украйна, ако целият този арсенал от руски ракети, бомби, дронове и снаряди беше насочен срещу него? В Югославия американците не влязоха със сухопътна групировка, но я бомбардираха 78 денонощия, вкл. и цивилни обществени учреждения и тя капитулира...

    08:04 20.02.2026

  • 73 Ти си

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Уникално":

    психопата тука.

    08:07 20.02.2026

  • 74 факуса

    2 0 Отговор
    ама нали вие ги обучавахте и въоръжихте с невъзможно за други перфекрно оръжие,кви липси ква неподготвеност,явно некадърници има само в педергона

    08:47 20.02.2026

  • 76 факуса

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":

    да,тез умрелите там са в отпуск,немат връзка с нато в почивките си

    08:55 20.02.2026

  • 77 си пън

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Уникално":

    щом не си прочел,че са фалирали отвсякъде с лопатки се бият пияните вати яйца няма,и наопашки за картофи чакат,а мъск от интернет ги отряза и се мотат кат пилци из осрайна

    08:59 20.02.2026

  • 78 Историк

    1 1 Отговор
    Двама злодеи с безконтролна и неуправляема власт са хванали света в железните клещи на правото на силата и пренебрегването на човешкия живот, правото на хората на свобода и независимост и справедливост. Този апокалипсис трябва да бъде спрян преди да стане много късно. Освирепелите български путинолизци, които станаха и тръмполизци, да заминават за Москва.

    Коментиран от #79, #81

    09:33 20.02.2026

  • 79 ухльоф

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Историк":

    И да квичиш, и да врещиш...тва е! Като не ти оттърва си намери високо дърво! Ще ходим и ще правим каквото си искаме, нали е демокрация!

    09:54 20.02.2026

  • 80 След отказа за мир в Истанбул

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "С тотално превъзходство":

    СВО се превърна във война на изтощението. А вече дори не е война на изтощенито срещу Украйна, защото няма какво повече да и се изтощава на нея. И ще продължи доколкото е необходимо!
    Русия за никъде не бърза!

    09:57 20.02.2026

  • 81 Получаваш

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Историк":

    мобилизатори, кютек, пътуване в бус, вакзал ...и в Русия за да превземаш Москва!

    10:04 20.02.2026

  • 82 Докога докога

    0 1 Отговор
    Миуен ще пуска руска дезинформация.

    10:50 20.02.2026