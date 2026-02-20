Тръмп обвини Обама в разкриване на класифицирана информация за извънземните, разсекретява всички документи за НЛО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини предшественика си Барак Обама в разкриване на класифицирана информация, когато наскоро заяви, че извънземните са реални, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че Тръмп не е посочил никакви доказателства в подкрепа на обвиненията си.



„Той го е извадил от класифицирана информация. Не би трябвало да прави това. Той допусна голяма грешка“, заяви Тръмп пред репортери на борда на президентския самолет, пътувайки към щата Джорджия.



По време на интервю с водещия Брайън Тайлър Коен, публикувано в интернет в събота, Обама беше попитан дали „извънземните са реални“.



„Те са реални, но не съм ги виждал и не се държат в Зона 51. Няма подземно съоръжение, освен ако няма такава огромна конспирация и не са го скрили от президента на САЩ“, заяви Обама.



Зона 51 е класифицирано съоръжение на ВВС в щата Невада, за което теоретиците на конспирацията предполагат, че съдържа тела на извънземни и разбит космически кораб. Архиви на ЦРУ, публикувани през 2013 г., казват, че обектът всъщност е изпитателен полигон за секретни шпионски самолети.



Ройтерс отбелязва, че в забележките на Обама не е имало индикация, че бившият президент се е позовавал на класифицирана информация. „Не видях доказателства по време на президентството си, че извънземни са осъществили контакт с нас. Наистина!“, написа Обама в неделя в социалната мрежа „Инстаграм“.



В публикацията Обама обясни убеждението си, че извънземни съществуват, като заяви, че статистическата вероятност за живот извън Земята е висока, защото Вселената е необятна, но добави, че шансовете извънземен живот да посети Земята са ниски, предвид разстоянието.



Самият Тръмп отговори с „Не знам дали са истински или не“, когато беше попитан дали е виждал доказателства, че извънземни съществуват.



Белият дом заяви, че няма какво да добави към коментарите на президента. Офисът на Обама не отговори веднага на искане за коментар.

Тръмп е наредил на министъра на отбраната и на други ведомства да разсекретят и да представят пред хората всички документи, които имат относно извънземни същества и живот, предаде CNN, цитирана от ФОКУС.



В профила си в социалната мрежа Truth Social Тръмп допълва, че всяка информация за НЛО или други феномени, която представлява много сложна, но изключително интересна материя, ще бъдат извадени на показ.



За да разсее всякакви съмнения, че има нещо скрито и конспиративно, Тръмп е решил Пентагонът и други ведомства да отворят архивите си, за да може всеки да разбере каква информация има за наличието на извънземен живот.

САЩ са платили около 160 млн. долара от близо 4-те милиарда, които дължат на ООН, съобщи неин говорител, като президентът Доналд Тръмп обеща още средства на финансово затруднената организация, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.



Вноската от администрацията на Тръмп миналата седмица е предназначено за редовния оперативен бюджет на ООН, заяви говорителят на ООН Стефан Дюжарик.



ООН заяви, че САЩ дължат 2,196 млрд. долара към редовния бюджет, включително 767 милиона долара за тази година, както и 1,8 млрд. към отделен бюджет за различните мироопазващи операции на ООН.



Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди в края на миналия месец, че Световната организация е изправена пред „неизбежен финансов колапс“, освен ако финансовите ѝ правила не бъдат преразгледани или всички 193 държави членки не платят дължимите вноски - послание, ясно насочено към САЩ.



В писмо до всички страни членки Гутериш заяви, че средствата за редовния бюджет може да свършат до юли, което би могло драстично да повлияе на дейността на ООН.



Служители на ООН заявиха, че 95% от просрочените плащания към редовния бюджет на ООН са от САЩ.



Разкриването на плащането от САЩ последва първото заседание на Съвета на мира, нова инициатива на Тръмп, първоначално целяща да наблюдава прекратяването на огъня в Газа, но чиито по-широки амбиции, според мнозина, включват опит за конкуренция с ролята на Съвета за сигурност на ООН за предотвратяване и прекратяване на конфликти по света.



Дюжарик заяви миналата седмица, че Гутериш поддържа връзка с постоянния представител на САЩ в ООН Майк Уолц относно просрочените задължения. ООН заяви, че 55 държави са платили годишните си вноски за 2026 г. преди крайния срок 8 февруари.