Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп обвини Обама в разкриване на класифицирана информация за извънземните, разсекретява всички документи за НЛО

Тръмп обвини Обама в разкриване на класифицирана информация за извънземните, разсекретява всички документи за НЛО

20 Февруари, 2026 04:31, обновена 20 Февруари, 2026 05:11 3 201 31

  • сащ-
  • тръмрп-
  • обама-
  • извънземни-
  • президент-
  • оон-
  • дълг

САЩ изплатиха около 160 млн. долара от близо 4-те милиарда, които дължат на ООН

Тръмп обвини Обама в разкриване на класифицирана информация за извънземните, разсекретява всички документи за НЛО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини предшественика си Барак Обама в разкриване на класифицирана информация, когато наскоро заяви, че извънземните са реални, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че Тръмп не е посочил никакви доказателства в подкрепа на обвиненията си.

„Той го е извадил от класифицирана информация. Не би трябвало да прави това. Той допусна голяма грешка“, заяви Тръмп пред репортери на борда на президентския самолет, пътувайки към щата Джорджия.

По време на интервю с водещия Брайън Тайлър Коен, публикувано в интернет в събота, Обама беше попитан дали „извънземните са реални“.

„Те са реални, но не съм ги виждал и не се държат в Зона 51. Няма подземно съоръжение, освен ако няма такава огромна конспирация и не са го скрили от президента на САЩ“, заяви Обама.

Зона 51 е класифицирано съоръжение на ВВС в щата Невада, за което теоретиците на конспирацията предполагат, че съдържа тела на извънземни и разбит космически кораб. Архиви на ЦРУ, публикувани през 2013 г., казват, че обектът всъщност е изпитателен полигон за секретни шпионски самолети.

Ройтерс отбелязва, че в забележките на Обама не е имало индикация, че бившият президент се е позовавал на класифицирана информация. „Не видях доказателства по време на президентството си, че извънземни са осъществили контакт с нас. Наистина!“, написа Обама в неделя в социалната мрежа „Инстаграм“.

В публикацията Обама обясни убеждението си, че извънземни съществуват, като заяви, че статистическата вероятност за живот извън Земята е висока, защото Вселената е необятна, но добави, че шансовете извънземен живот да посети Земята са ниски, предвид разстоянието.

Самият Тръмп отговори с „Не знам дали са истински или не“, когато беше попитан дали е виждал доказателства, че извънземни съществуват.

Белият дом заяви, че няма какво да добави към коментарите на президента. Офисът на Обама не отговори веднага на искане за коментар.

Тръмп е наредил на министъра на отбраната и на други ведомства да разсекретят и да представят пред хората всички документи, които имат относно извънземни същества и живот, предаде CNN, цитирана от ФОКУС.

В профила си в социалната мрежа Truth Social Тръмп допълва, че всяка информация за НЛО или други феномени, която представлява много сложна, но изключително интересна материя, ще бъдат извадени на показ.

За да разсее всякакви съмнения, че има нещо скрито и конспиративно, Тръмп е решил Пентагонът и други ведомства да отворят архивите си, за да може всеки да разбере каква информация има за наличието на извънземен живот.

САЩ са платили около 160 млн. долара от близо 4-те милиарда, които дължат на ООН, съобщи неин говорител, като президентът Доналд Тръмп обеща още средства на финансово затруднената организация, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Вноската от администрацията на Тръмп миналата седмица е предназначено за редовния оперативен бюджет на ООН, заяви говорителят на ООН Стефан Дюжарик.

ООН заяви, че САЩ дължат 2,196 млрд. долара към редовния бюджет, включително 767 милиона долара за тази година, както и 1,8 млрд. към отделен бюджет за различните мироопазващи операции на ООН.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди в края на миналия месец, че Световната организация е изправена пред „неизбежен финансов колапс“, освен ако финансовите ѝ правила не бъдат преразгледани или всички 193 държави членки не платят дължимите вноски - послание, ясно насочено към САЩ.

В писмо до всички страни членки Гутериш заяви, че средствата за редовния бюджет може да свършат до юли, което би могло драстично да повлияе на дейността на ООН.

Служители на ООН заявиха, че 95% от просрочените плащания към редовния бюджет на ООН са от САЩ.

Разкриването на плащането от САЩ последва първото заседание на Съвета на мира, нова инициатива на Тръмп, първоначално целяща да наблюдава прекратяването на огъня в Газа, но чиито по-широки амбиции, според мнозина, включват опит за конкуренция с ролята на Съвета за сигурност на ООН за предотвратяване и прекратяване на конфликти по света.

Дюжарик заяви миналата седмица, че Гутериш поддържа връзка с постоянния представител на САЩ в ООН Майк Уолц относно просрочените задължения. ООН заяви, че 55 държави са платили годишните си вноски за 2026 г. преди крайния срок 8 февруари.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госъ

    19 0 Отговор
    Нали наш най Дончо преди първия си мандат плямпаше , че ако стане президент щял да каже истината за това разполагат ли с доказателства за тях и имали ли с контакт…

    Коментиран от #3

    04:43 20.02.2026

  • 2 Мдаа!🤔

    20 6 Отговор
    Самата Обама е извънземен! От лошите!🤥

    04:59 20.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Иван

    21 6 Отговор
    Боклука Доналд Тръмп да каже на света, че американци никога не са били на Луната.

    Коментиран от #10

    05:38 20.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Абе

    13 0 Отговор
    Не вярвам да разкрие нещо съществено. И Картър прави такива опити.

    05:44 20.02.2026

  • 10 Кирпича

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Иван":

    Бяха , само че в бейсмънта на Холивуд.

    05:45 20.02.2026

  • 11 Дърдонсо

    15 2 Отговор
    Оправи света, та се пренесе на извънземните. Много лошо им се пише, хакани им се Тропчо!

    05:49 20.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Има извънземни на земята два вида

    21 3 Отговор
    Едните са Македонци другите Украинци!Дошли са от Андромеда 404 и 303. От галактика Абизяна с корабен инжектопляктор с лазерен ускорител на двигателният Плутон.Македонците са кацнали пред вратата на Кирил и Методи и така са започнали да говорят български а Украинските са кацнали в двора на Кремъл и са заговорили на руски.Това е истината на 100%

    Коментиран от #31

    05:52 20.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Вчера разбрах, че земята е плоска

    15 1 Отговор
    а не кръгла.Можете да си направите опит в домашни условия.
    Матеряли:
    1л. 50 домашна ракия!
    1 бака с туршия!
    300г.сланина нарязана на тънко!
    1 вилица!
    2 чаши!
    1.5л. сода михалково!

    06:00 20.02.2026

  • 16 Доницети

    18 0 Отговор
    Вчера едни извънземни се заклеха в родното ни НС за вярност към себе си!

    06:05 20.02.2026

  • 17 Ний ша Ва упрайм

    7 0 Отговор
    луда работа пенсионерска!

    Коментиран от #20

    06:07 20.02.2026

  • 18 Тоя лудия

    12 3 Отговор
    Да си връща самолетите в САЩ. Не ни трябва да си слагаме таралеж в гащите.

    06:10 20.02.2026

  • 19 Някой

    14 0 Отговор
    САЩ не са, платили $4 млрд вноска в ООН в същото време са обещали да платят $10 за възстановяване на Газа в новото частно ООН на Тръмп.

    06:16 20.02.2026

  • 20 Някой

    12 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ний ша Ва упрайм":

    Ако Тръмп, ако Байдън САЩ са в деменциален разпад. И двете им единствени партии са в тежък клиентелизъм като нашите ГЕРБ и ДПС.

    06:19 20.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Когато видиш кравар е добре

    6 2 Отговор
    винаги да му се н@дупиш да отвориш задни бузи и така яко да му се изп@рдиш в сур@т@, че да му стане на кафяви бенги цялото лице.😂🤣Тогава ще знаеш, че си направил нещо полезно в този живот.

    06:26 20.02.2026

  • 23 Калоян

    11 0 Отговор
    Бай Дън попитал Бай Дончо как разбира коя държава да нападне.
    Бай Дончо разпънал картата на света и казал да затвори очи и да сложи пръст върху картата.Ето така.
    А къде е Руссия?-Попитал Бай Дън.А,Руссия предварително съм я изрязал.Слушай,аз може да съм рижав,но не и г лупав.

    06:32 20.02.2026

  • 24 Мъдрецът

    1 3 Отговор
    Извънземните са тук, и са си омешали гените с американците. Затова са сега номер едно!

    06:38 20.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Пръчат

    4 2 Отговор
    Извънземните са на Запад, в Западната вселена, а ние като по бавнорaзвиващи се заради руснаците сме в източната част!

    06:44 20.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Интересно

    5 0 Отговор
    е съчетанието на двете теми - тази за извънземните и за задълженията на правителството на САЩ към ООН.

    07:09 20.02.2026

  • 30 Вноската

    1 1 Отговор
    на САЩ в бюджета на ООН и неговите агенции е непропорционално висока в сравнение на вноските на останалите държави. Задържането на плащанията вероятно има отношение към този проблем.

    07:11 20.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.