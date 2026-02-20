МААЕ предложи временно примирие заради Запорожката АЕЦ, Путин готвел скрита мобилизация

Международната агенция за атомна енергия предложи Русия и Украйна да сключат временно примирие, за да може да се ремонтира важен електропровод към Запорожката АЕЦ.

Това се казва в заявление на президента на МААЕ Рафаел Гроси.



В случая става въпрос за резервната линия на захранване "Феросплавная 1“ с мощност 330 кВ, която беше прекъсната на 10 февруари при бойни действия. Въпреки загубата Запорожката АЕЦ има осигурено аварийно захранване по друга линия с мощност 750 кВ и към момента всички дейности по безопасността на централата се изпълняват по план.



Към момента не е ясно дали искането на Рафаел Гроси ще бъде одобрено от Русия и Украйна, както и не е ясно колко време ще отнеме ремонтът на авариралото съоръжение. Запорожката АЕЦ е най-голямата в Европа и е обект на остри спорове при преговорите за постигане на окончателно примирие във войната.



Украйна дори предложи централата да бъде под контрола на Съединените щати, вместо да бъде дадена на Русия.

Владимир Путин подготвя скрита масова мобилизация за армията на фона на огромните загуби на фронта, пише в анализ Институтът за изследване на войната ISW.



Според анализаторите последните решения на руските власти са явен знак за подготовката на подобни действия. На 18 февруари държавната Дума прие на първо четене закон, който засилва превенцията срещу "избягването от задължението за защита на Отечеството“.



Документът ще предостави възможности на Москва да наказва хора, които критикуват призоваването на резервисти в армията. Като знак за евентуална масова мобилизация се разглежда и ограничаването на работата на приложението Telegram, чрез което руснаците масово се информират за случващото се на фронта и го коментират помежду си.



Наблюдателите на ISW коментират, че Кремъл е принуден да прибегне до мобилизация на резервисти, за да компенсира почти пълното изчерпване на скъпоструващата система за доброволно набиране на войници за фронта.

Бившият президент на Германия Йоахим Гаук разкритикува настоящия канцлер Фридрих Мерц за това, че продължава да блокира доставката на крилати ракети "Таурус“ на Украйна.

В токшоуто Maischberger Гаук нарече действията на Мерц погрешно отношение към жертвата на нападението.



"Това е грешка. Виждаме атакуващия с всичките му военни възможности, но се отнасяме към жертвата на така, сякаш тя е заплаха за мира. Това е неприемливо!“, подчерта Гаук.



Според него причина за подобно поведение е страх от европейските лидери да не се стигне до ескалация и разширение на конфликта. Путин разчита точно на това, категорчен бе Йоахим Гаук.



Той изрази подкрепата си за програмата за превъоръжаване на Германия и Европа като цяло, но че е важно да се осигурява и военна подкрепа за Украйна, тъй като тя води война в момента

Украинските бежанци вече няма да имат право на безплатни здравни услуги и на помощи за наем на жилище.

Изключения ще има само за ранени в бойните действия военнослужещи. Това пише изданието Rzeczpospolita като се позовава на подписан от президента Карол Навроцки закон.



Украинските бежанци ще могат да останат при сегашните условия в Полша до март 2027 година. Ще имат и възможност да получат временно жителство за три години при оформяне на съответните документи за легално пребиваване.



Това е поредното орязване на помощи за украински граждани, като по-рано бяха спрени изплащането на помощи за украинци, които не работят, такива, които не пребивават на територията на Полша и чиито деца не учат в страната.