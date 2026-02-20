Новини
Свят »
Украйна »
МААЕ предложи временно примирие заради Запорожката АЕЦ, Путин готвел скрита мобилизация
  Тема: Украйна

МААЕ предложи временно примирие заради Запорожката АЕЦ, Путин готвел скрита мобилизация

20 Февруари, 2026 05:55, обновена 20 Февруари, 2026 06:00 1 279 10

  • русиа-
  • украйна-
  • война-
  • путин-
  • аец запорожие-
  • маае-
  • полша-
  • бежанци-
  • мерц-
  • ракети

Гаук критикува Мерц за блокирането на ракетите "Таурус“ на Украйна. Полша отряза украинските бежанци от безплатни здравни услуги и помощи за наем на жилище

МААЕ предложи временно примирие заради Запорожката АЕЦ, Путин готвел скрита мобилизация - 1
Снимка: Телеграм
Фокус Фокус

Международната агенция за атомна енергия предложи Русия и Украйна да сключат временно примирие, за да може да се ремонтира важен електропровод към Запорожката АЕЦ.

Това се казва в заявление на президента на МААЕ Рафаел Гроси.

В случая става въпрос за резервната линия на захранване "Феросплавная 1“ с мощност 330 кВ, която беше прекъсната на 10 февруари при бойни действия. Въпреки загубата Запорожката АЕЦ има осигурено аварийно захранване по друга линия с мощност 750 кВ и към момента всички дейности по безопасността на централата се изпълняват по план.

Към момента не е ясно дали искането на Рафаел Гроси ще бъде одобрено от Русия и Украйна, както и не е ясно колко време ще отнеме ремонтът на авариралото съоръжение. Запорожката АЕЦ е най-голямата в Европа и е обект на остри спорове при преговорите за постигане на окончателно примирие във войната.

Украйна дори предложи централата да бъде под контрола на Съединените щати, вместо да бъде дадена на Русия.

Владимир Путин подготвя скрита масова мобилизация за армията на фона на огромните загуби на фронта, пише в анализ Институтът за изследване на войната ISW.

Според анализаторите последните решения на руските власти са явен знак за подготовката на подобни действия. На 18 февруари държавната Дума прие на първо четене закон, който засилва превенцията срещу "избягването от задължението за защита на Отечеството“.

Документът ще предостави възможности на Москва да наказва хора, които критикуват призоваването на резервисти в армията. Като знак за евентуална масова мобилизация се разглежда и ограничаването на работата на приложението Telegram, чрез което руснаците масово се информират за случващото се на фронта и го коментират помежду си.

Наблюдателите на ISW коментират, че Кремъл е принуден да прибегне до мобилизация на резервисти, за да компенсира почти пълното изчерпване на скъпоструващата система за доброволно набиране на войници за фронта.

Бившият президент на Германия Йоахим Гаук разкритикува настоящия канцлер Фридрих Мерц за това, че продължава да блокира доставката на крилати ракети "Таурус“ на Украйна.

В токшоуто Maischberger Гаук нарече действията на Мерц погрешно отношение към жертвата на нападението.

"Това е грешка. Виждаме атакуващия с всичките му военни възможности, но се отнасяме към жертвата на така, сякаш тя е заплаха за мира. Това е неприемливо!“, подчерта Гаук.

Според него причина за подобно поведение е страх от европейските лидери да не се стигне до ескалация и разширение на конфликта. Путин разчита точно на това, категорчен бе Йоахим Гаук.

Той изрази подкрепата си за програмата за превъоръжаване на Германия и Европа като цяло, но че е важно да се осигурява и военна подкрепа за Украйна, тъй като тя води война в момента

Украинските бежанци вече няма да имат право на безплатни здравни услуги и на помощи за наем на жилище.

Изключения ще има само за ранени в бойните действия военнослужещи. Това пише изданието Rzeczpospolita като се позовава на подписан от президента Карол Навроцки закон.

Украинските бежанци ще могат да останат при сегашните условия в Полша до март 2027 година. Ще имат и възможност да получат временно жителство за три години при оформяне на съответните документи за легално пребиваване.

Това е поредното орязване на помощи за украински граждани, като по-рано бяха спрени изплащането на помощи за украинци, които не работят, такива, които не пребивават на територията на Полша и чиито деца не учат в страната.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 8888

    17 2 Отговор
    Института за военни разследвания си действа като пропагандист, и в това няма нищо лошо. Поради масовото отричане на хора в Украйна за фронта ПРОТИВ ТЯХНАТА ВОЛЯ, такива новини се опитват да компенсират (украинските войски гладни, руските три пъти повече).
    иначе ако погледнем фактите, Руската армия е достатъчно голяма, че само част от войските да са на украинския фронт, други части са в африка, трети правят учения с Иран и други страни и тн.

    06:09 20.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фен

    17 2 Отговор
    Докато на Русия се наложи да мобилизира по метода на Украйна, насилствено, с бусове по улиците, НАТО отдавна ще е свършило курса.

    06:31 20.02.2026

  • 7 хикочко..

    19 0 Отговор
    Никакво примирие,чанч за бандерците..а запорожкио аец със шесте реактора за над 60 млрда$ и най големио в юръпо..зеления мухал и урсулците ще го зяпат през крив макарон

    06:34 20.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 си пън

    1 0 Отговор
    и гроси е получил златна тоалетна за да иска примирие,наглите осранци немат спирка в харченето на чужди пари,натресоха се у държавите и трики трики,дайте ни пари,всичките обратно,да бяха спазили договореното в минск,не може хората у нас да мизерстват с по200евро а те да се плацикат по плажовете и здравеопазване безплатно застроховки не плащат и всичко на наш гръб

    08:37 20.02.2026

  • 10 От целия съберичарк

    1 0 Отговор
    най бях впечатлен от доклада на ISW! Както винаги , на ниво!!!:)
    Оня Гаук обаче, също си го бива! Много е як! Обаче и той след като разбере, че германци ще трябва да ги изстрелват тия Тауруси по Русия и той ще подвие опашка, както направи безстрашния Мерц,- който също се пеавеше мъж преди.

    09:15 20.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания