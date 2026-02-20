Новини
Треньорът на Лудогорец: Спечелихме заради силната воля на играчите

20 Февруари, 2026 06:18 1 601 3

Норвежецът, който помогна на служителите на клуба да изчистят натрупалния сняг преди мача, също така е доволен от формата на Квадво Дуа

Треньорът на Лудогорец: Спечелихме заради силната воля на играчите - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо бе умерен оптимист след успеха с 2:1 над Ференцварош. Норвежецът, който помогна на служителите на клуба да изчистят натрупалния сняг преди мача, също така е доволен от формата на Квадво Дуа.

"След като имахме трудности в послендата част на първото полувреме, през втрото се пренастроихме. Контролирахме нещата в дефанзивен план. Бяхме доста опасни при контраатаките. Спечелихме, благодарение на силната воля на играчите. Показахме смелост, трябваше да печелим дуелите, а след като го направихме, мачът се промени", започна Хьогмо.

"Дуа се завръща все повече към старата си форма. Има глад за голове и страхотен удар. Трябват му малко шансове, за да отбележи", завърши норвежецът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 9 Отговор
    Много незаслужена победа.

    06:19 20.02.2026

  • 2 Лудогирец

    11 2 Отговор
    Пак ни отсрамиха. За кой ли път.

    06:20 20.02.2026

  • 3 Така е

    3 1 Отговор
    Къде са разбирачите, Нико, който само майка му знае че е играл футбол, Касабов, който си мисли че сме 1980 г. И половината отбори лягат на Левски, същото е през деветдесетте. Разбирачи да ви чуя.

    08:09 20.02.2026

