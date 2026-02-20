Треньорът на Лудогорец: Спечелихме заради силната воля на играчите

Треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо бе умерен оптимист след успеха с 2:1 над Ференцварош. Норвежецът, който помогна на служителите на клуба да изчистят натрупалния сняг преди мача, също така е доволен от формата на Квадво Дуа.

"След като имахме трудности в послендата част на първото полувреме, през втрото се пренастроихме. Контролирахме нещата в дефанзивен план. Бяхме доста опасни при контраатаките. Спечелихме, благодарение на силната воля на играчите. Показахме смелост, трябваше да печелим дуелите, а след като го направихме, мачът се промени", започна Хьогмо.

"Дуа се завръща все повече към старата си форма. Има глад за голове и страхотен удар. Трябват му малко шансове, за да отбележи", завърши норвежецът.