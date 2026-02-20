Новини
Депутатите гледат промени в Закона за марките и географските означения

20 Февруари, 2026 07:27, обновена 20 Февруари, 2026 06:29 1 188 6

Първи парламентарен контрол на служебния кабинет

Депутатите гледат промени в Закона за марките и географските означения - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Народното събрание ще разгледа промени в Закона за марките и ще проведе първи парламентарен контрол на служебния кабинет.

Очаква се парламентът да одобри нови правила за географските указания с промените в Закона за марките и географските означения. За компетентен орган в България ще бъде определено Патентното ведомство, което ще бъде подпомагано от Постоянната междуведомствена комисия. Ще бъдат уредени националните етапи по регистрация, изменение на спецификации и заличаване на географски указания и дейностите по контрола, включително при електронната търговия.

Ще се въведат и санкции срещу нарушения и мерки за премахване на незаконно съдържание, свързано с фалшиви продукти. Предвижда се въвеждане на такси, съобразени с факта, че основните ползватели на системата са микро- и малки предприятия. За по-ефективна борба с фалшивите стоки информацията за реклама, популяризирането и продажбата на продукти, нарушаващи правото върху регистрирани географски указания, ще се счита за незаконно съдържание и ще подлежи на премахване.

В рамките на първия парламентарен контрол на служебното правителство министър-председателят Андрей Гюров ще отговори на въпрос за липсата на адекватна въздушна противопожарна готовност преди пожарния сезон.

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев ще бъде изслушан по теми, свързани с мерките срещу купуването на гласове на предстоящите частични местни избори в Пазарджик, както и по въпроси с пътната безопасност и обществения ред.

Министърът на външните работи Надежда Нейнски пък ще отговори на въпрос за изявление за готовността на България да осигури въздушен коридор за президента на Руската федерация Владимир Путин.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Изключително важен закон

    3 0 Отговор
    Добре е, че само ще гледат, без да пипат!

    06:49 20.02.2026

  • 3 Ройтерс

    5 1 Отговор
    Министърът на външните работи Надежда Нейнски пък ще отговори на въпрос за изявление за готовността на България да осигури въздушен коридор за президента на Руската федерация Владимир Путин....
    ...Кога е искала Русия коридор и откога Надка Пиратка е министър?!

    07:16 20.02.2026

  • 4 Не разбрал

    1 0 Отговор
    За пощенските марки ли ?

    07:30 20.02.2026

  • 5 си пън

    1 0 Отговор
    а нема ли да сменят всички турски наименования в българия,по случай 3ти март,да отпразнуваме освобождението

    08:28 20.02.2026

  • 6 Чалга поколението

    0 0 Отговор
    са тези всичките!
    Тотално сбъркани и неграмотни!

    12:07 20.02.2026

Новини по градове:
