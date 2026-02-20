Le Monde: Хиляда кенийци се бият на страната на Русия в Украйна

Над 1000 жители на Кения са заминали за Русия, за да станат наемници в руската армия за войната в Украйна. Това пише френският Le Monde, като се позовава на данни, представени в парламента на Кения.



Бройката е значително по-висока от досега обявяваните 200 души, биещи се на страната на Русия. Според доклад на кенийското разузнаване мъжете са заминавали към Русия с фалшиви туристически визи и срещу обещания за високи заплати като наемници.



Пътуването се е осъществявало през Абу Даби, или Истанбул. Много от тях са подписали договори за служба в армията на Русия, като заплатите са били между 920 и 2400 евро. Агенция в Найроби е рекламирала и набирала желаещи да заминат да се бият в Украйна.



Освен от Кения, жители на Уганда и Южна Африка също са в редиците на руската армия на фронта в Украйна.



Въоръжените сили на Украйна ще имат мрежа от собствени сателити, която да им помогне да намалят зависимостта си в комуникациите от Starlink, пише ITC.



Въпреки че компанията на Илън Мъск SpaceX ще подпомогне проекта, управлението на сателитите ще бъде изцяло в ръцете на украинските власти.



Мрежата ще се нарича UASAT NANO и първоначално ще разполага с около 120 спътника. Апаратите ще бъдат произведени от датската компания GomSpace. Но с течение на времето се планира производството на сателитите да бъде прехвърлено в Украйна.



Апаратите ще обикалят в ниска околоземна орбита, на височина около 550 километра. Изстрелването на първия спътник е планирано за октомври, като той юе бъде използван за тестове на технологиите и модела на управление на бъдещия клъстер от спътници.



Пълното разгръщане на системата е планирано да започне през следващата година, като за изстрелването ще се използват ракетите на SpaceX. Очаква се украинската армия и правителството да получат между 30 и 50 хиляди терминала за сателитен интернет, когато системата заработи. Мрежата ще може да поддържа до 100 хиляди терминала, като екипът на проекта обръща специално внимание на устойчивостта на технологиите срещу средствата за електронна война.



В допълнение на сателитната мрежа Украйна планира и изграждането на отделна защитена военна мрежа за мобилни комуникации, които да бъдат използвани в кризисни ситуации, или по време на война.

Нова руска самоделна роботизирана система за залпов огън е била забелязана в бойните действия в Украйна, пише РБК Украйна.

Разработката представлява комбинация от мобилна платформа, върху която са закрепени авиационни ракетни блокове за неуправляеми ракети C5.



Платформата е върху гъсенични вериги за по-голяма проходимост, а нейните създатели са я кръстили “Култиватор“. Върху нея са монтирани два блока с по 16 неуправляеми ракети.



Ефективната далекобойност на самоделната установка е между 2 и 4 километра. Заради малкия си обсег "Култиватор“ е мишена за украинските дронове на бойното поле, но от друга страна дава възможност за доближаване до линията на съприкосновение без да излага на риск живота на войниците.