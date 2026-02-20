Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Le Monde: Хиляда кенийци се бият на страната на Русия в Украйна
Le Monde: Хиляд кенийци се бият на страната на Русия в Украйна

20 Февруари, 2026 05:46, обновена 20 Февруари, 2026 05:55 1 795 28

ВСУ ще имат мрежа от собствени сателити, която да им помогне да намалят зависимостта си в комуникациите от Starlink, пише ITC

Le Monde: Хиляда кенийци се бият на страната на Русия в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Над 1000 жители на Кения са заминали за Русия, за да станат наемници в руската армия за войната в Украйна. Това пише френският Le Monde, като се позовава на данни, представени в парламента на Кения.

Бройката е значително по-висока от досега обявяваните 200 души, биещи се на страната на Русия. Според доклад на кенийското разузнаване мъжете са заминавали към Русия с фалшиви туристически визи и срещу обещания за високи заплати като наемници.

Пътуването се е осъществявало през Абу Даби, или Истанбул. Много от тях са подписали договори за служба в армията на Русия, като заплатите са били между 920 и 2400 евро. Агенция в Найроби е рекламирала и набирала желаещи да заминат да се бият в Украйна.

Освен от Кения, жители на Уганда и Южна Африка също са в редиците на руската армия на фронта в Украйна.

Въоръжените сили на Украйна ще имат мрежа от собствени сателити, която да им помогне да намалят зависимостта си в комуникациите от Starlink, пише ITC.

Въпреки че компанията на Илън Мъск SpaceX ще подпомогне проекта, управлението на сателитите ще бъде изцяло в ръцете на украинските власти.

Мрежата ще се нарича UASAT NANO и първоначално ще разполага с около 120 спътника. Апаратите ще бъдат произведени от датската компания GomSpace. Но с течение на времето се планира производството на сателитите да бъде прехвърлено в Украйна.

Апаратите ще обикалят в ниска околоземна орбита, на височина около 550 километра. Изстрелването на първия спътник е планирано за октомври, като той юе бъде използван за тестове на технологиите и модела на управление на бъдещия клъстер от спътници.

Пълното разгръщане на системата е планирано да започне през следващата година, като за изстрелването ще се използват ракетите на SpaceX. Очаква се украинската армия и правителството да получат между 30 и 50 хиляди терминала за сателитен интернет, когато системата заработи. Мрежата ще може да поддържа до 100 хиляди терминала, като екипът на проекта обръща специално внимание на устойчивостта на технологиите срещу средствата за електронна война.

В допълнение на сателитната мрежа Украйна планира и изграждането на отделна защитена военна мрежа за мобилни комуникации, които да бъдат използвани в кризисни ситуации, или по време на война.

Нова руска самоделна роботизирана система за залпов огън е била забелязана в бойните действия в Украйна, пише РБК Украйна.

Разработката представлява комбинация от мобилна платформа, върху която са закрепени авиационни ракетни блокове за неуправляеми ракети C5.

Платформата е върху гъсенични вериги за по-голяма проходимост, а нейните създатели са я кръстили “Култиватор“. Върху нея са монтирани два блока с по 16 неуправляеми ракети.

Ефективната далекобойност на самоделната установка е между 2 и 4 километра. Заради малкия си обсег "Култиватор“ е мишена за украинските дронове на бойното поле, но от друга страна дава възможност за доближаване до линията на съприкосновение без да излага на риск живота на войниците.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Евроасматик с нервен тик

    24 2 Отговор
    На хиляди французи им причернява пред очите като видят националите си по футбол

    Коментиран от #11

    06:11 20.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Одо

    20 0 Отговор
    Даже милиарди кеници се бият скоро трилиони

    Коментиран от #12

    06:17 20.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 пешо

    19 3 Отговор
    колко са натовските на страната на украйна

    Коментиран от #23

    06:18 20.02.2026

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Те това е":

    Твойте гени сороски ги подобряаат българските " Джерита"

    06:27 20.02.2026

  • 9 Гончар Романенко

    11 6 Отговор
    Льо Клюкар:Чунким на страната на Украйна не се бияъ още повече кенийци и занзибарци?!

    06:30 20.02.2026

  • 10 Ами

    14 5 Отговор
    браво на тях, ако не е лъжа. Поробените народи на Африак знаят откъде идва световното зло - западният колониализъм и фашизъм.

    06:49 20.02.2026

  • 11 Ъъъъ

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Евроасматик с нервен тик":

    Какво да им причернява като мнозинството французи са от екваториална Африка! Останалите са кафявокожи араби. Тук таме някой бял алжирец.☹️

    06:57 20.02.2026

  • 12 Ъхъ

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Одо":

    Сигурно са искали да пишат "стотици хиляди"!

    07:00 20.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 САМО ПИТАМ

    4 1 Отговор
    А ОТ ДРУГАТА СТРАНА , МАЛКО ЛИ Е СБИРАТОКА......?

    07:38 20.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Не са кенийци,

    8 0 Отговор
    зулуси са! И тежко и горко на пленниците! Потомците на Шака Зулу много обичат печено...

    07:42 20.02.2026

  • 18 пресолена

    3 9 Отговор
    хайде путин падна в капана си че други държави и войници се месят. а той. пълен с наемници от други държави. лъжец е путин.

    07:47 20.02.2026

  • 19 Втората в света

    4 7 Отговор
    Разчита на корейци и кенийци.
    Уау!

    07:53 20.02.2026

  • 20 Ако бях човекоядец

    1 4 Отговор
    като тия кенийци, и аз щях да се бия срещу Украйна, ама не съм! бг.

    08:00 20.02.2026

  • 21 Ако бях човекоядец

    1 4 Отговор
    като тия кенийци, и аз щях да се бия срещу Украйна, ама не съм! бг.

    08:02 20.02.2026

  • 22 си пън

    1 0 Отговор
    хи хи и вие имате пълни квартали с "кенийци",пратете ги на зелю

    08:41 20.02.2026

  • 23 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "пешо":

    те тези там са в отпуск,немали пари за карибите та там

    08:42 20.02.2026

  • 24 Бат Наско

    1 0 Отговор
    Корекция-вече са 22-ма

    08:46 20.02.2026

  • 25 свидетел

    0 0 Отговор
    жална им майка на саксите и холерите !

    08:50 20.02.2026

  • 26 Възраждане

    4 2 Отговор
    Нормално, целият нормален свят подкрепя Русия в свещената й война срещу неонацизма. Дори и Доналд Тръмп

    08:52 20.02.2026

  • 27 плащат им добре

    3 1 Отговор
    то 1000 са 20 взвода . какви ли мисии изпълняват . сигурно са пехотинци . в зоните на войната първо е артилерията . дронове разузнават . после са танкове и транспортьори . киевските военни седят в окопите . сложили са мини . командирите им седят в землянка . и като видят пехотинците се предават . после седят в плен . и после ги връщат на киев . които искат си живеят в РФ . колумбиици , поляци , англичани , каквито там са събрали . в Курск така се предадоха . 14 хиляди . смениха занужник . сега се повтарят нещата .

    08:53 20.02.2026

  • 28 Нямат край

    0 2 Отговор
    руското УНИЖЕНИЕ и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    09:57 20.02.2026

