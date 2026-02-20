Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Хеликоптер с четирима души на борда изчезна в Амурска област на Русия

20 Февруари, 2026 05:34, обновена 20 Февруари, 2026 05:37 959 15

Местонахождението му остава неизвестно

Хеликоптер с четирима души на борда изчезна в Амурска област на Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хеликоптер Robinson е изчезнал в Ромнски район на Амурска област в Русия.

Според предварителните данни на борда е имало четирима души, според уебсайта на регионалното Министерство на извънредните ситуации.

Хеликоптерът е излетял от дърводобивна площадка близо до село Амаранка и е изчезнал.

Местонахождението му остава неизвестно.

От Благовещенск към предполагаемото място на катастрофата са изпратени екип за търсене и спасяване и аеромобилна част на Министерството на извънредните ситуации.

В издирването участват тридесет и шест души и 12 единици техника, включително три снегомобила и един дрон.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зима е!

    3 5 Отговор
    Ще гушнат букета!

    05:41 20.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 М да

    4 6 Отговор
    Небесната канцелария си знае работата.

    05:50 20.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 оня с коня

    2 5 Отговор
    бялата Мечка ще си си е избрала от Менюто "Руско Хеликоптерно"

    06:10 20.02.2026

  • 10 Гладен

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    А погача ще има ли във формата на € или няма, че са ти спряли тока?

    06:15 20.02.2026

  • 11 а ма..

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    Как е жлътото на пеефтьскио,кушашай и глътай яко..на здоровье

    06:22 20.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Удари ли си ножка по случая,

    5 0 Отговор
    бе Ганев?

    06:51 20.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

