Хеликоптер с четирима души на борда изчезна в Амурска област на Русия

Хеликоптер Robinson е изчезнал в Ромнски район на Амурска област в Русия.
Според предварителните данни на борда е имало четирима души, според уебсайта на регионалното Министерство на извънредните ситуации.
Хеликоптерът е излетял от дърводобивна площадка близо до село Амаранка и е изчезнал.
Местонахождението му остава неизвестно.
От Благовещенск към предполагаемото място на катастрофата са изпратени екип за търсене и спасяване и аеромобилна част на Министерството на извънредните ситуации.
В издирването участват тридесет и шест души и 12 единици техника, включително три снегомобила и един дрон.
