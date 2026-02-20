Хеликоптер с четирима души на борда изчезна в Амурска област на Русия

Главен редактор във Fakti.bg

Хеликоптер Robinson е изчезнал в Ромнски район на Амурска област в Русия.

Според предварителните данни на борда е имало четирима души, според уебсайта на регионалното Министерство на извънредните ситуации.

Хеликоптерът е излетял от дърводобивна площадка близо до село Амаранка и е изчезнал.

Местонахождението му остава неизвестно.

От Благовещенск към предполагаемото място на катастрофата са изпратени екип за търсене и спасяване и аеромобилна част на Министерството на извънредните ситуации.

В издирването участват тридесет и шест души и 12 единици техника, включително три снегомобила и един дрон.