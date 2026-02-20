Международно летище в Палм Бийч вече се казва "Доналд Тръмп"

Законодателите във Флорида одобриха преименуването на международно летище в Палм Бийч на името на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Гласуването с 25-11 гласа в щатския Сенат последва гласуването от преди няколко дни на местната Камара на представителите с 81-30 гласа. Законодателите от Републиканската партия до голяма степен подкрепиха законопроекта, докато демократите възразиха срещу преименуването на летището.

„Погрешно и несправедливо е, че контролираният от републиканците законодателен орган на Флорида игнорира гласовете на окръг Палм Бийч, като прокара законопроект за преименуване на международното летище, без да даде на жителите на окръга реална възможност за участие“, заяви Лоис Франкел - конгресменка от Демократическата партия, която представлява Уест Палм Бийч в Конгреса на САЩ.

Законопроектът се насочва към бюрото на губернатора на Флорида Рон ДеСантис, републиканец, който не е казал дали ще го подпише. Офисът на губернатора не отговори веднага на заявката за коментар. Белият дом отказа коментар.

Тръмп, родом от Ню Йорк, се мести във Флорида през 2019 г. в курорта Мар-а-Лаго в Уест Палм Бийч.

Губернаторът на щата Вирджиния Абигейл Спанбъргър ще даде отговор от името на Демократическата партия на ежегодната Реч за състоянието на Съюза, която президентът Доналд Тръмп ще произнесе следващата седмица, предаде Асошиейтед прес.



Това се случва само няколко месеца, след като Спанбъргър спечели с голяма преднина изборите за губернатор на Вирджиния, който преди това бе заеман от републиканец.



Отговорът на демократите ще последва непосредствено Речта за състоянието на Съюза на Тръмп пред Конгреса на САЩ идния вторник, предоставяйки на Демократическата партия най-значимата възможност да представи своята контрапозиция.



Спанбъргър, която в продължение на три мандата е била член на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ и е бивша служителка на Централното разузнавателно управление, по-рано тази година стана първата жена губернатор на щата Вирджиния. Тя спечели изборите с двуцифрена преднина, като водеше кампания, насочена към осигуряването на достъпни жилища и намаляване на разходите за живот на американските семейства.