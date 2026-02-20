Новини
Международно летище в Палм Бийч вече се казва "Доналд Тръмп"

Международно летище в Палм Бийч вече се казва "Доналд Тръмп"

20 Февруари, 2026 07:09, обновена 20 Февруари, 2026 06:15

Губернаторът на Вирджиния ще даде отговор от името на демократите на ежегодната Реч за състоянието на Съюза на президента

Международно летище в Палм Бийч вече се казва "Доналд Тръмп" - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Законодателите във Флорида одобриха преименуването на международно летище в Палм Бийч на името на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Гласуването с 25-11 гласа в щатския Сенат последва гласуването от преди няколко дни на местната Камара на представителите с 81-30 гласа. Законодателите от Републиканската партия до голяма степен подкрепиха законопроекта, докато демократите възразиха срещу преименуването на летището.

„Погрешно и несправедливо е, че контролираният от републиканците законодателен орган на Флорида игнорира гласовете на окръг Палм Бийч, като прокара законопроект за преименуване на международното летище, без да даде на жителите на окръга реална възможност за участие“, заяви Лоис Франкел - конгресменка от Демократическата партия, която представлява Уест Палм Бийч в Конгреса на САЩ.

Законопроектът се насочва към бюрото на губернатора на Флорида Рон ДеСантис, републиканец, който не е казал дали ще го подпише. Офисът на губернатора не отговори веднага на заявката за коментар. Белият дом отказа коментар.

Тръмп, родом от Ню Йорк, се мести във Флорида през 2019 г. в курорта Мар-а-Лаго в Уест Палм Бийч.

Губернаторът на щата Вирджиния Абигейл Спанбъргър ще даде отговор от името на Демократическата партия на ежегодната Реч за състоянието на Съюза, която президентът Доналд Тръмп ще произнесе следващата седмица, предаде Асошиейтед прес.

Това се случва само няколко месеца, след като Спанбъргър спечели с голяма преднина изборите за губернатор на Вирджиния, който преди това бе заеман от републиканец.

Отговорът на демократите ще последва непосредствено Речта за състоянието на Съюза на Тръмп пред Конгреса на САЩ идния вторник, предоставяйки на Демократическата партия най-значимата възможност да представи своята контрапозиция.

Спанбъргър, която в продължение на три мандата е била член на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ и е бивша служителка на Централното разузнавателно управление, по-рано тази година стана първата жена губернатор на щата Вирджиния. Тя спечели изборите с двуцифрена преднина, като водеше кампания, насочена към осигуряването на достъпни жилища и намаляване на разходите за живот на американските семейства.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Напълно изперкал

    24 2 Отговор
    Да си вдига самолетите от софийското летище! Тоя побърканяк ще ни въвлече в беля. И без това сме с откачени управници!
    Къш, птицо проклета.
    Развявай си перчема у вас си!

    Коментиран от #20

    06:22 20.02.2026

  • 2 Байдън

    17 0 Отговор
    Докато е на власт да запише и острова Епстийн на негово име, да се увековечи! А Гренландия коги?

    06:24 20.02.2026

  • 3 Весело

    17 0 Отговор
    Дори Борисов и Радев не са стигнали до там, че да кръстят нещо у нас(летище, ЖП гара, магистрала ...) на свое име.
    Но пък народа самодтоятелно кръщава дупките по пътищата на Бойко Борисов. Вече 1 000 000 дупки у нас носят името на Бойко.

    06:26 20.02.2026

  • 4 Кукундел

    19 1 Отговор
    Болен е човека!
    Сега щял да си строи мавзолей. Иска съдействие от Русия, че те имат хора с умения в тази област.

    06:28 20.02.2026

  • 5 Карл Маркс

    18 0 Отговор
    Култ към личността. Превъзходството на капитала над социалните маси нищо друго.

    06:33 20.02.2026

  • 6 ФАКТ

    13 0 Отговор
    ШАШАВА ДЪРГАВА ШАШАВ ПРЕЗИДЕНТ

    06:41 20.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Култ към личността

    13 0 Отговор
    Тръмпоча вече задминава Джугашвилито по нарцисизъм.

    06:45 20.02.2026

  • 9 Е почва се!

    10 0 Отговор
    При тоя нарцисизъм, дето го друса, току виж след време може да поиска да прекръстят самите щати на името му! Вече се обяви за президент на Венецуела, може скоро да се обяви за президент и на цяла Южна Америка, а може би Южна Тръмпия...

    06:54 20.02.2026

  • 10 Швейк

    4 0 Отговор
    Може би е добре Горно Нанадолнище да се прекръсти на Доналд Тръмпово

    06:58 20.02.2026

  • 11 Даниел Немитов

    8 0 Отговор
    Аз викам ние да се натегнем и от Българийката да предложим Земята да я преименуваме на Трампия!!! И Сталин и Ленин ряпа да ядат само с по един град!

    07:07 20.02.2026

  • 12 Ъхъ!!!

    4 0 Отговор
    Даже и в нацистска Германия не е имало Хитлерщадт!!! Само в СССР е имало Ленинград и Сталинград. Интересно откъде ли е копирал култа към вождизма Тръмпанара?!?

    07:23 20.02.2026

  • 13 ФЕЙК

    4 1 Отговор
    И МАВЗОЛЕЙ ПО- ГОЛЯМ ОТ ХЕОПСОВАТА ПИРАМИДА ДА МУ ПОСТРОЯТ! и БЮСТ ВЪВ ВСЕКИ ОФИС СУТРИН ДА МУ СЕ КЛАНЯТ!

    07:55 20.02.2026

  • 14 Лудото дони

    7 0 Отговор
    Се казва летището

    08:10 20.02.2026

  • 15 Бай Дън

    3 0 Отговор
    Млечният път да го преименува на Пътят на Тръмп.

    08:21 20.02.2026

  • 16 Бумбар

    2 1 Отговор
    Да прекръстим летище Пловдив на Илияна Йотова.

    08:24 20.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Много Скоро

    3 0 Отговор
    Ще се върне Старото име.

    Доналд Дък

    Ще го пратят зад решетките
    За всичките престъпления които извършва

    Ако дотогава не се спомине.

    09:03 20.02.2026

  • 19 Има ли. разлика

    1 0 Отговор
    Между

    Дончо и Пучя.

    Никаква.

    Типично Поведение за
    Дърти Педоси.

    Манията за Величие
    Ги тресе отвсякъде.

    09:06 20.02.2026

  • 20 Украина талантливая и рабатливая

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Напълно изперкал":

    Тихо глунпак
    Ние сме в Нато като тях могат по закон да ползват каквото си поискат тук доеи и грознята ти жена.
    Укряинците не са българи ще бъхтат руските пияби ко пелета до амок. Харкив е далечна мечта до Ла манш щяли да ходят.

    09:16 20.02.2026

  • 21 Историк

    1 0 Отговор
    Не се знае какво чака света,ако не бъде сложена усмирителна риза на този ненормалник и не бъде заключен зад решетки.

    09:27 20.02.2026

  • 22 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    "Рижавото КУ-КУ" е по-подходящо за име на летището...

    11:06 20.02.2026

  • 23 Надгробна плоча

    1 0 Отговор
    Тръмпи се готи да умирга....

    12:22 20.02.2026