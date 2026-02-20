Роби Кийн: Не заслужавахме да загубим, имаме голям шанс пред нашата публика

Треньорът на Ференцварош Роби Кийн сподели мнението си за поражението от Лудогорец с 1:2. Все пак той предупреди родния шампион, че има реванш.

"Не заслужавахме да загубим. И двата гола можехме да ги предотвратим, имахме три страхотни положения, след като изравнихме и не се възползвахме от тях. Винаги ще бъдеш наказан, когато не си вкараш положенията. При вторият гол на Лудогорец се панирахме и техният играч вкара страхотно попадение", заяви ирландската легенда.

"Създадихме много положения днес, просто трябва да се възползваме от тях в другия мач, ако не вкарваш, не става. Разочаровани сме, но това е само едно полувреме. Имаме голям шанс пред собствена публика. Трябваше да се представим по-добре, това им казах на играчите след мача", завърши Кийн.