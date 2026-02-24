Новини
15 души загинаха при катастрофа на военен хеликоптер в Перу

24 Февруари, 2026 08:30 855 7

  • хеликоптер-
  • ми-17-
  • перу

Спасителните екипи потвърдиха смъртта на четиримата членове на екипажа, както и на 11-те пътници

15 души загинаха при катастрофа на военен хеликоптер в Перу - 1
Илюстративна снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петнадесет души, сред които седем непълнолетни, загинаха в Перу при катастрофа на военен хеликоптер, изчезнал в неделя в региона Арекипа, в южната част на страната, съобщиха вчера перуанските военновъздушни сили, цитирани от Франс прес, предаде БТА.

След активизиране на операциите по издирване, патрули на специалните сили и полицията локализираха хеликоптера Mи-17, който беше загубил радиоконтакт в неделя следобед", се посочва в съобщение на перуанските ВВС.

"Спасителните екипи потвърдиха смъртта на четиримата членове на екипажа, както и на 11-те пътници, които са били на борда", добавиха от ВВС, уточнявайки, че сред пътниците е имало седем лица на възраст под 18 години.

Хеликоптерът, руско производство, беше обявен за изчезнал в неделя следобед, след като излетя от град Писко, в региона Ика, по направление на Чала, в региона Арекипа, на около 1100 км южно от Лима. Спасителите локализираха хеликоптера в местността Чала, посочва АФП.


Перу
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Eдин

    2 1 Отговор
    Какво ни касае това? Хеликоптера наш ли е ? Или пилота е наш? Или техническата поддръжка? Или е насочван от наши политици ?

    08:36 24.02.2026

  • 2 Кирил

    2 2 Отговор
    Какво правят непълнолетни на военна техника? Там корупцията е тип тиквата и най вероятно някой тиквеник е решил да ги повози.

    Коментиран от #4

    08:40 24.02.2026

  • 3 Скапана

    3 0 Отговор
    Техника и лоши условия за летене=нови попълнения за отвъдния свят

    08:41 24.02.2026

  • 4 Спасителна

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кирил":

    Операция към болница са лятяли

    08:42 24.02.2026

  • 5 тара

    1 1 Отговор
    тайка

    08:44 24.02.2026

  • 6 Швейк

    1 3 Отговор
    Сделаният в СССР МИ-17 взел че катастрофирал.

    Коментиран от #7

    08:51 24.02.2026

  • 7 Стършел

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Швейк":

    Швейкчо, това е един от най-добрите хеликоптери в света. Световно признат! Няма смисъл от отричане на истината! И да, не изпитвам никакво уважение към престъпника путин, но истината си е истина.

    10:51 24.02.2026