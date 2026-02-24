15 души загинаха при катастрофа на военен хеликоптер в Перу

Петнадесет души, сред които седем непълнолетни, загинаха в Перу при катастрофа на военен хеликоптер, изчезнал в неделя в региона Арекипа, в южната част на страната, съобщиха вчера перуанските военновъздушни сили, цитирани от Франс прес, предаде БТА.
След активизиране на операциите по издирване, патрули на специалните сили и полицията локализираха хеликоптера Mи-17, който беше загубил радиоконтакт в неделя следобед", се посочва в съобщение на перуанските ВВС.
"Спасителните екипи потвърдиха смъртта на четиримата членове на екипажа, както и на 11-те пътници, които са били на борда", добавиха от ВВС, уточнявайки, че сред пътниците е имало седем лица на възраст под 18 години.
Хеликоптерът, руско производство, беше обявен за изчезнал в неделя следобед, след като излетя от град Писко, в региона Ика, по направление на Чала, в региона Арекипа, на около 1100 км южно от Лима. Спасителите локализираха хеликоптера в местността Чала, посочва АФП.
