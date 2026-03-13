КЗК изиска данни по производството срещу "Лукойл" за евентуална злоупотреба с господстващо положение

13 Март, 2026 17:26 556 6

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на конкуренцията изиска подробни данни от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл-България“ ЕООД и останалите големи участници на пазара на едро на горива във връзка с производството срещу дружествата от групата „Лукойл“ за евентуална злоупотреба с господстващо положение.

КЗК няма правомощия да следи за спекулативно повишаване на цените на дребно на горива, освен ако то не е резултат от съгласувани практики на участниците на пазара. Затова Комисията изиска данни от Националната агенция по приходите за цените на горивата на бензиностанциите за периода от 23 февруари до 5 март т.г. Анализът на средните цени на дребно на бензин А-95H и дизелово гориво в различни региони на страната, показва, че ценовите равнища на участниците на пазара се различават значително и не се наблюдават индикатори за паралелно и координирано ценово поведение. Търговците на дребно реагират и повишават с различна степен цените на бензин А-95H и дизелово гориво. Комисията продължава да извършва мониторинг на пазара, като изиска и допълнителна информация от НАП за периода от 6 до 13 март с цел проследяване измененията на цените на горивата и евентуално наличие на съгласувани практики.

Пазарите на горива на дребно и на едро са взаимосвързани, като измененията в цените на едро оказват пряк и непосредствен ефект върху ценовите равнища на пазара на търговия на дребно.

Поради това КЗК продължава с активните си действия по производството срещу групата „Лукойл“. В рамките на текущото производство, образувано преди назначаването на особения търговски управител на групата „Лукойл“ и преди събитията в Близкия изток, Комисията поиска от дружествата от групата „Лукойл“ и останалите големи участници на пазара данни относно наличностите и капацитета на складовите бази за бензин и дизелово гориво, цените на закупуване и продажба на едро на горива, както и реализираните количества на пазара. Изискана е и информация за доставките на суров петрол за рафинерията в Бургас, включително доставчици, произход на суровината, количества и доставни цени. Данните следва да бъдат предоставени в петдневен срок.

На базата на резултатите от постоянния секторен мониторинг на пазара, както и на приключилите две производства за злоупотреба с господстващо положение срещу „Лукойл“ с наложени санкции в размер на над 134 млн. евро, на 4 март т.г. КЗК отправи препоръки за предприемане на незабавни координирани действия от страна на изпълнителната власт с цел гарантиране на стабилността на пазара и запазване на конкурентната среда. Основните препоръки към изпълнителната власт са чрез особения управител на държавата в групата „Лукойл“ да се гарантира достъпът на други вносители и търговци до ключова инфраструктура за съхранение и транспорт на горива, да не се допуска спекулативно задържане на количества горива на склад и спекулативно повишаване на цените на горивата на пазара на едро и дребно, като прилага продажни цени, адекватни на цените на придобиване на текущите наличности.

Същевременно на заседанието на Междуведомствената работна група под председателството на министър-председателя по въпросите на мониторинга на цените на горивата и суровините за тях, Министерството на финансите беше определено като орган за оперативна координация на информацията между членовете на работната група. Затова днес в рамките на производството срещу групата „Лукойл“ КЗК изиска от МФ да предостави събраната до момента информация относно състоянието на пазарите на дребно и на едро на суров петрол, нефт и продукти от нефтен произход, предоставена от Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, Агенция „Митници“, НАП и особения търговски управител.

В рамките на производството срещу „Лукойл“ КЗК активно си сътрудничи с компетентните институции, включително НАП и Агенция „Митници“, като Комисията остава в готовност да сътрудничи изцяло, в рамките на своите правомощия, на изпълнителната власт, която има преки правомощия по отношение на спекулативно покачване на цените на дребно на горивата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 0 Отговор
    Малоумни продажни слугинажи, вместо да дирите семки , търсете начин да разрешите ЛукОйл да взема нефт от Русия, защото кризата с нефта се разраства лавинообразно! Имаме чудесната възможност да се зареждаме с горива вътре през Черно море, докато цял свят страда!

    Коментиран от #5

    17:33 13.03.2026

  • 2 един

    0 1 Отговор
    Преди 1г ви предупредиха да го продадете.

    17:43 13.03.2026

  • 3 Питам:

    3 0 Отговор
    Нали "Лукойл" се управлява от най-честния СПЕЦиалист - Спецов там може ли да има нарушения?

    17:46 13.03.2026

  • 4 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Скъп нефт=скъпи горива.Българският режим трябва да преосмисли решението за акцизи и ДДС върху горивата продавани на дребно ,кото са между 60%\65% от цената по бензиностанциите

    17:47 13.03.2026

  • 5 Жоро

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Да, да, дааа

    17:50 13.03.2026

  • 6 Мартин Картофски 🥔

    0 0 Отговор
    Аз съм без думи, уважаеми дами и господа, скъпи съотечественици, това е позор, 21 век. Срам и позор. Пейпал и Револют, ако искате да има повече такива коментари. Помогнете ни, ако искате да има независима безкомпромисна журналистика. Помогнете на нашия екип да оцелява.

    18:01 13.03.2026

