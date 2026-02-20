Лондон не е разрешавал на САЩ да използват британски бази за удари срещу Иран

Британското правителство не е давало съгласие на Съединените щати да използват военни съоръжения на територията на страната за евентуални удари срещу Иран, съобщи BBC, предава News.bg.
В миналото американските сили са използвали RAF Fairford в Глостършър и остров Диего Гарсия в Индийския океан - част от британските отвъдморски територии - за операции в Близкия изток.
Според публикация на The Times отказът на Лондон е довел до нови критики от страна на американския президент Доналд Тръмп, включително във връзка със споразумението за връщане на островите Чагос на Мавриций и продължаването на наема на Диего Гарсия, където се намира съвместна британско-американска база. От британското правителство заявиха, че по принцип не коментират оперативни въпроси.
Вашингтон оказва натиск върху Техеран да ограничи ядрената си програма и предупреди за възможни военни действия при липса на напредък. В региона вече са разположени американски военни кораби, самолети и други сили като част от подготовка за потенциална операция.
В същото време в Швейцария се проведоха разговори между американски и ирански представители, при които е отчетен известен напредък. В четвъртък Тръмп заяви, че в рамките на около десет дни ще стане ясно дали ще бъде постигнато споразумение или ще се стигне до военни действия. Лондон подчерта, че подкрепя дипломатическия процес и че Иран не бива да има възможност да разработва ядрено оръжие, като сигурността в региона остава основен приоритет.
08:44 20.02.2026
08:47 20.02.2026
08:48 20.02.2026
