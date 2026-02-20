Новини
Свят »
Великобритания »
Лондон не е разрешавал на САЩ да използват британски бази за удари срещу Иран

20 Февруари, 2026 08:41, обновена 20 Февруари, 2026 08:44 1 070 8

Правителството в Обединеното кралство отказва коментар по оперативни въпроси на фона на напрежението около ядрената програма на Техеран

Лондон не е разрешавал на САЩ да използват британски бази за удари срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британското правителство не е давало съгласие на Съединените щати да използват военни съоръжения на територията на страната за евентуални удари срещу Иран, съобщи BBC, предава News.bg.

В миналото американските сили са използвали RAF Fairford в Глостършър и остров Диего Гарсия в Индийския океан - част от британските отвъдморски територии - за операции в Близкия изток.

Според публикация на The Times отказът на Лондон е довел до нови критики от страна на американския президент Доналд Тръмп, включително във връзка със споразумението за връщане на островите Чагос на Мавриций и продължаването на наема на Диего Гарсия, където се намира съвместна британско-американска база. От британското правителство заявиха, че по принцип не коментират оперативни въпроси.

Вашингтон оказва натиск върху Техеран да ограничи ядрената си програма и предупреди за възможни военни действия при липса на напредък. В региона вече са разположени американски военни кораби, самолети и други сили като част от подготовка за потенциална операция.

В същото време в Швейцария се проведоха разговори между американски и ирански представители, при които е отчетен известен напредък. В четвъртък Тръмп заяви, че в рамките на около десет дни ще стане ясно дали ще бъде постигнато споразумение или ще се стигне до военни действия. Лондон подчерта, че подкрепя дипломатическия процес и че Иран не бива да има възможност да разработва ядрено оръжие, като сигурността в региона остава основен приоритет.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп е Тъп

    1 14 Отговор
    Путин Е Тъп
    Идва краят на ерата на Тъпаците

    08:44 20.02.2026

  • 2 Червените Хълмове

    6 0 Отговор
    Британците са келти по кръв и Римляни по душа,ако не бяха Англосаксонците завладели острова Британия ще се да си остане Римска провинция и днес Римляните са оставали голяма следа

    08:47 20.02.2026

  • 3 Ами

    22 1 Отговор
    нашите еврозадноблизци ще им разрешат да ползват нашите летища , както за бомбардировките над Югославия...

    08:48 20.02.2026

  • 4 Ююмши

    25 0 Отговор
    И Турция отказа бази за американските самолети, но ние сме по- наведени от всички.
    По католици от папата.
    Както навремето, никой не даде коридор, само Ив.Костов даде небето на България, за да бомбандират Югославия.
    Как искате да ви обичат съседите, като сте под...ги продажни.

    08:52 20.02.2026

  • 5 Боруна Лом

    19 0 Отговор
    ПО ВРЕМЕ НА СОЦА С ИРАН ,ИРАК И СИРИЯ БЯХМЕ МНОГО ДОБРИ ПРИЯТЕЛИ!А СЕГА ОБОРА ГИ БОМБИ ОТ БЪЛГАРИЯ! ДА БЛАГОДАРИМ НА НАШИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ

    08:52 20.02.2026

  • 6 гост

    14 0 Отговор
    Лондон не разрешава, но София за кой ли път разрешава! От българска територия Хитлер напада Гърция през 1941 г. От българска територия излита германската диверсионна група към Техеран за атентат срещу ТРИМАТА ГОЛЕМИ през декември 1943. А бе, българските пишман политици винаги са били "подай г...."

    09:00 20.02.2026

  • 7 Аууу

    0 7 Отговор
    В света има два изкофтели съареца които за тях човешкия живот нищо не струва.Путин води рекорда за падналите жертви във войната в Украйна.Другивт е бай дончо даде на лудия смотаняху оръжие и подкрепа и избиха деца и граждани на Палестина.

    09:05 20.02.2026

  • 8 9689

    0 0 Отговор
    А ние разрешихме.

    10:32 20.02.2026

Новини по държави:
