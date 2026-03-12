Девическото училище в Иран - ударено заради грешни данни?

Още в първия ден от въздушните удари по Иран беше бомбардирано и едно девическо училище, където загинаха около 170 души, предимно деца. Има все повече улики, че вина за нападението носи американската армия, пише АРД.

Какво се случи на 28 февруари?

На 28 февруари – първия ден от атаките на САЩ и Израел срещу Иран – беше бомбардирано училище за момичета в иранската провинция Хормозган. По време на атаката сградата е била пълна с деца – било е събота сутринта, когато в Иран започва учебната седмица.

Според иранските медии около 170 души са загинали, повечето от които деца. Веднага след като инцидентът стана известен, възникна въпросът кой е отговорен за него.

Какво е известно за училището?

Девическото училище се намира в град Минаб. Според агенция Ройтерс сградата му се намира в непосредствена близост до комплекс на Иранската революционна гвардия. А вестник „Ню Йорк Таймс“ твърди, че става въпрос за база на военноморските сили на Ислямската революционна гвардия на Иран. Училищната сграда по-рано е била част от въпросния военен комплекс.

Не е ясно кога част от него е била превърната в училище. Според агенция Асошиейтед прес (АП) сателитни снимки показват, че по-късното училище е било част от военната база до 2017 г. „Ню Йорк Таймс“ пише, че училищният комплекс е принадлежал на военната база поне до 2016 година. Вестникът се позовава на архивирани сателитни снимки, които показвали, че след този период са били демонтирани наблюдателните кули на територията на днешното училище и са били отворени три обществени входа към училището, както и площадки за игра. По това време очевидно са били издигнати и стени, отделящи училището от военния комплекс.

Агенция АП допълва, че оградата на училището е била изпъстрена с цветни стенописи в синьо и розово – толкова ярки, че навярно могат да се видят и от космоса. По този начин училището е било ясно разпознаваемо на сателитните снимки като гражданско съоръжение, посочва АРД.

Какви се знае за атаката?

Няколко независими проучвания и доклади сочат, че предполагаемата атака може да се дължи на грешка на американската армия. Като се позовават на свои неназовани източници, запознати с резултатите от проведеното разследване от американската армия, агенциите АП и Ройтерс предадоха, че най-вероятната причина за грешката са остарели данни на военното разузнаване на САЩ.

Преди това и „Ню Йорк Таймс“ лансира тезата за остарели данни. Изданието също се позова на анонимни американски служители, които се питат защо въпросната информация не е била проверена два пъти. В тази връзка те приемат, че не става въпрос за техническа, а за „човешка грешка във военно време“.

Още на 8 март разследващата група Белингкат оповести резултати от проучвания, базирани на анализа на записи, разпространени от иранската информационна агенция „Мехр“. Те показват, че съседната военна база на Революционната гвардия е била ударена от крилата ракета „Томахоук“. „Ню Йорк Таймс“, който също е проверил въпросните снимки, обърна внимание на това, че те се отнасят само до обстрела на военния комплекс. Все още не е официално потвърдено, че са били използвани крилати ракети „Томахоук“, посочва АРД.

Какво казва американското правителство?

Веднага след атаката Иран, Израел и САЩ отхвърлиха всякаква отговорност. В първата си реакция американският президент Тръмп предположи, че Иран може да носи вината за евентуалната атака. Оръжията му са „много неточни“, заяви той. Иранското ръководство пък е категорично, че отговорността носят САЩ.

В началото на седмицата американското правителство обяви, че ще разследва инцидента. Оттогава както Тръмп, така и министърът на войната Пит Хегсет се въздържат от коментари. Във вторник говорителката на Белия дом Карълайн Левит потвърди, че разследването продължава. Тръмп вече обяви, че ще приеме резултатите от това разследване.