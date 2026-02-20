Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Русия назначи Сергей Вершинин за нов посланик в Турция

20 Февруари, 2026 11:59 686 8

Бившият заместник-външен министър ще замести Алексей Ерхов, който бе преместен в Узбекистан

Русия назначи Сергей Вершинин за нов посланик в Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Досегашният заместник-министър на външните работи на Русия, Сергей Вершинин, е назначен за извънреден и пълномощен посланик на страната в Турция, съобщават „Тюркийе тудей“ и РИА Новости, позовавайки се на указ на президента Владимир Путин, предава БТА.

С указа Вершинин е освободен от поста заместник-министър „във връзка с преминаването му на друг пост“. Назначението идва след миналогодишен указ на Путин, с който бившият руски посланик в Анкара Алексей Ерхов бе преназначен за посланик в Ташкент, Узбекистан.

Вершинин работи във външнополитическата система на Русия от 1976 г., заемайки различни позиции в мисии в Мароко, Алжир и Тунис. От 1999 до 2003 г. е бил посланик в Алжир, а от 2011 г. – специален представител на руския външен министър по въпросите на уреждането в Близкия изток. През 2018 г. е назначен за заместник-външен министър. Той владее арабски, френски и английски език.

Указът за назначаването на Вершинин е публикуван и на официалната страница на руското посолство в Анкара.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Учуден

    2 1 Отговор
    С по-предишният какво стана?

    Коментиран от #2

    12:13 20.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Учуден":

    Изнесен е в торба за смет от пасьола като кашоги!

    12:15 20.02.2026

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    3 2 Отговор
    Блатарите усещат края и чистят следите❗❗

    12:15 20.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    Гонете монголската напаст от цивилизацията!

    12:16 20.02.2026

  • 5 Кашъкчъ

    3 0 Отговор
    Е бил турски гражданин не кашоги той беше убит от ПРИНЦА НА САУДИТСКА АРАБИЯ НООО..ТОВА НЕ ПРЕЧИ НА ТРЪМПИСТА И НЕТАНЯУ ДА СКЛЮЧВАТ ВОЕННИ СДЕЛКИ ЗА МИЛИАРДИ.... КОРУПЦИЯ РАЗБИРА СЕ...

    Коментиран от #6

    12:20 20.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Кашъкчъ":

    А в блатния хаганат ги учат за летят от терасите, НО това не пречи на задунайските скотляци да са верни до гроб на пияните си робовладелци!

    12:23 20.02.2026

  • 7 гост

    4 1 Отговор
    Скъпи гости, които четете коментарите, не се учудвайте на писачите! Те толкова могат!

    12:55 20.02.2026

  • 8 ХурДоколенко

    3 2 Отговор
    И тоя ще го гръмнат до месец два.

    13:11 20.02.2026

