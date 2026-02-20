Русия назначи Сергей Вершинин за нов посланик в Турция

Досегашният заместник-министър на външните работи на Русия, Сергей Вершинин, е назначен за извънреден и пълномощен посланик на страната в Турция, съобщават „Тюркийе тудей“ и РИА Новости, позовавайки се на указ на президента Владимир Путин, предава БТА.

С указа Вершинин е освободен от поста заместник-министър „във връзка с преминаването му на друг пост“. Назначението идва след миналогодишен указ на Путин, с който бившият руски посланик в Анкара Алексей Ерхов бе преназначен за посланик в Ташкент, Узбекистан.

Вершинин работи във външнополитическата система на Русия от 1976 г., заемайки различни позиции в мисии в Мароко, Алжир и Тунис. От 1999 до 2003 г. е бил посланик в Алжир, а от 2011 г. – специален представител на руския външен министър по въпросите на уреждането в Близкия изток. През 2018 г. е назначен за заместник-външен министър. Той владее арабски, френски и английски език.

Указът за назначаването на Вершинин е публикуван и на официалната страница на руското посолство в Анкара.