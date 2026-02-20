Новини
Кремъл без яснота за нов кръг преговори за Украйна
Кремъл без яснота за нов кръг преговори за Украйна

20 Февруари, 2026 12:54 788 43

Москва твърди, че отношенията с Япония са замразени, въпреки призивите на Токио за мирен договор

Кремъл без яснота за нов кръг преговори за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че засега не е определено кога и къде ще се проведе следващият кръг от мирните преговори за Украйна, съобщава Ройтерс, предава БТА.

По-рано ТАСС, позовавайки се на свой източник, информира, че новата среща може да се състои в Женева с участието на представители на Русия, Украйна и Съединените щати. От Кремъл обаче не потвърдиха тази информация.

Междувременно Москва обяви, че отношенията с Япония на практика са прекъснати заради, по думите ѝ, „враждебната“ позиция на Токио спрямо Русия. По тази причина не се водят разговори за сключване на мирен договор между двете страни.

Японският министър-председател Санае Такаичи заяви в реч пред парламента, че правителството ѝ ще се стреми към уреждане на териториалния спор с Русия и подписване на мирен договор.

Москва и Токио така и не са подписали официално мирно споразумение след Втората световна война. Основната пречка остава спорът за Курилските острови, които Япония нарича Северните територии.


  • 1 гост

    6 12 Отговор
    Владимир Путин е хванат в капана, който сам си е заложил ! Руската армия губи шансовете си за победа в Украйна, а дипломатическите преговори не осигуряват на Кремъл изход от кризата, пише The Economist.
    Според изданието, плановете на руската армия за постигане на забележим успех в Украйна се оказват все по-илюзорни. Въпреки очакванията, че преговорите в Женева могат да доведат до отстъпки от Киев, дипломатическият път е практически затворен.
    От юни 2021 г. до май 2024 г. руските войски са напреднали в Донецка област само с 60 км, докато в минали мащабни конфликти подобно напредване е било постигано с хиляди километри.

    Коментиран от #4, #34

    12:57 20.02.2026

  • 2 Преговорите

    10 5 Отговор
    Са невъзможни.зельо иска капитулация на Русия и репарации което е невъзможно

    Коментиран от #12

    12:57 20.02.2026

  • 3 Няма да има преговори

    10 2 Отговор
    нали Кремъл започна войната. Сега ще си я води до изпълняване на целта - Смяна на прозападната власт в Украйна с проруска :)

    12:57 20.02.2026

  • 4 гост

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Системните проблеми в Русия влошават ситуацията. Недостигът на подготвени войници, ниският морал и високият процент на дезертиране правят военните действия неефективни.
    Ограничаването на достъпа до комуникации, включително изключването на Telegram и блокирането на Starlink, отрязва войските от критично важни канали за комуникация и логистика.
    Дори потенциални удари по инфраструктурата на Украйна едва ли ще променят хода на войната.
    Икономиката на РФ се сблъсква с нарастване на дълговете, намаляване на приходите и трудности при преразпределението на ресурсите, включително при наемането на работа на войници, върнали се от фронта.

    Коментиран от #8

    12:58 20.02.2026

  • 5 Атина Палада

    7 14 Отговор
    Унижението на Матушка продължава .....

    Коментиран от #9

    12:58 20.02.2026

  • 6 Атина Палада

    8 10 Отговор
    Севастопол гори-всичко е по плана на Хаяско Многоходовия !

    12:59 20.02.2026

  • 7 Бункерния зелен джуджак от Киiв

    8 7 Отговор
    скоро приключва театрото.

    Коментиран от #26

    12:59 20.02.2026

  • 8 гост

    5 9 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    "Русия разчита на средства, а не на патриотизъм, за набирането на войници. Пренебрегването на ветераните и отказът на държавата да изплаща компенсации на семействата на загиналите увеличава цената на набирането“, отбелязват експертите.
    Вътрешната криза, нарастващите икономически проблеми и неефективността на армията застрашават амбициите на Путин да бъде признат за най-великия лидер в историята.
    Дори успешните дипломатически маневри няма да решат фундаменталните проблеми, с които Кремъл се сблъсква както на фронта, така и вътре в страната.

    Коментиран от #11, #13

    12:59 20.02.2026

  • 9 Кой моли

    9 5 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    Русия за преговори.май победителя еленски

    Коментиран от #18

    13:00 20.02.2026

  • 10 касата

    4 7 Отговор
    Песков е по -голям смотаняк и палячо, даже и от Путин

    13:00 20.02.2026

  • 11 гост

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    На 19 февруари президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа решение за удължаване на антируските санкции с още една година, запазвайки ограниченията, наложени в отговор на руската инвазия в Украйна. Тези мерки продължават да действат срещу руски физически и юридически лица, ограничавайки достъпа им до финансови и търговски ресурси, както и поддържайки международния натиск върху Кремъл за сдържане.
    Трябва да се отбележи, че Русия води преговори със САЩ с цел отмяна на санкциите и сключване на изгодни бизнес сделки, а не установяване на мир, като в същото време ръководителите на пет европейски разузнавателни служби в частни разговори признават, че шансовете за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна през тази година са изключително малки.

    13:00 20.02.2026

  • 12 Грешка

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Преговорите":

    Зеленски иска прозападно управление на Украйна, а Русия иска Украйна да е Беларус 2, т.е. това, което иска Русия е абсолютно непостижимо. Напълно безсмислено загинаха милиони руски войници. Заради глупостта и деменцията на Путин.

    13:01 20.02.2026

  • 13 пиночет

    7 7 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    Путин е шефа на кенеффа

    13:01 20.02.2026

  • 14 Многоходовото

    6 6 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    13:02 20.02.2026

  • 15 Япчния скоростно се въоръжава

    4 6 Отговор
    със супер технологични оръжия!
    Иска си Курилите и рано или късно ще си ги върне!
    Чака удобният момент!

    Коментиран от #23

    13:02 20.02.2026

  • 16 Путин няма полезен ход

    6 5 Отговор
    Каквото и да направи ще е грешно!

    Коментиран от #22

    13:03 20.02.2026

  • 17 пиночет

    4 5 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай

    Коментиран от #25

    13:04 20.02.2026

  • 18 Русия моли

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Кой моли":

    за преговори, дори изпратили делегация в САЩ, де се молят на Тръмп за сваляне на санкциите. Тръмп обаче ги изгонил и днес е преподписал санкциите срещу Русия.

    Коментиран от #19

    13:05 20.02.2026

  • 19 ЗДРАСТИ УКРОДЕ....БИЛ

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Русия моли":

    КАК Е СЪНУВАШ ЛИ
    КО СТАА С ПОРЕДНАТА ПЕРЕМОГА
    СПИХНА ЛИ СЕ КРЕ....ТЕН
    А С ПРЕГОВОРИТЕ Е ПРОСТО
    ПОДПИСВАТЕ КАПИТУЛАЦИЯТА
    БЕСИТЕ ЗЕЛЕНЧУКА И КОМПАНИЯТА ИДЕОТИ КОИТО ВИЕ СИ ИЗБРАХТЕ
    И ПОСЛЕ ША ВИДИМ

    Коментиран от #20

    13:09 20.02.2026

  • 20 Много е късно за

    5 5 Отговор

    До коментар #19 от "ЗДРАСТИ УКРОДЕ....БИЛ":

    капитулация. Русия пропусна момента, капитулацията трябваше да стане още февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато е и целта на СВО, можеше Русия да има някаква изгода от тази операция. На този етап, каквото и да направи Русия, негативите са за нея. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. В момента Русия вреди най-много на себе си.

    Коментиран от #27

    13:10 20.02.2026

  • 21 Бай Ганьо

    4 4 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния

    13:11 20.02.2026

  • 22 ЩО ДА Е ГРЕШНО БЕ

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Путин няма полезен ход":

    МИЛО
    КО ХУБАВО ВИ ГО НАФЪРФОРИ ПОСЛЕДНАТА СЕДМИЦА ОКОЛО ГУЛЯЙПОЛЕ
    КВИЧЕНЕТО ВИ ОЩЕ ПРОДЪЛЖАВА
    АЙДЕ СЕГА И В КУПЯНСК
    ОП ЗА ПАЛЦИТЕ

    Коментиран от #32

    13:13 20.02.2026

  • 23 Сериозно???

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Япчния скоростно се въоръжава":

    Дори не можеш да напишеш правилно "Япония", но знаеш с какво се въоръжава. Марионетното правителство на Япония очевидно е забравило какво ѝ причини САЩ в края на ВСВ, но би трябвало да знае какво ще причини Русия. Да не търсим после японските острови на картата като потъналата Атлантида.

    Коментиран от #31

    13:14 20.02.2026

  • 24 Българин

    5 5 Отговор
    Каквото и да стане,ние българите продължаваме да смятаме руснаците за добитък

    Коментиран от #29

    13:14 20.02.2026

  • 25 Град Козлодуй

    5 5 Отговор

    До коментар #17 от "пиночет":

    Така е приятел. Русия вече е един полумъртъв васал на Китай.

    13:15 20.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ЕЙ ЧИ ХУБАВО ОБЯСНЯВАШ

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Много е късно за":

    АМ ЧЕ РУСНАЦИТЕ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ НА ТЯХ ДА ИМ Е ДОБРЕ А НА ЕДЕОТИ....ТЕ КАТО ТЕБЕ ДА ИМ Е ЗЛЕ
    НАЛИ СХВАЩАШ
    ПРОСТОТИЯТА ТРЯБВА ДА СИ ПЛАТИ
    ТАКА Е СПРАВЕДЛИВО
    А И ТИ СИ В КЮПА

    Коментиран от #30

    13:16 20.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ФАКТИ

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    АДЕ НАМЕРЕТЕ НЕКВИ ПО АДЕКВАТНИ ЩОТО ТОЯ, БАЙ ГАНЬО И ПР.
    ДОРИ И ЗА ДЕБИЛИ НЕ ПОКРИВАТ НОРМАТА

    13:19 20.02.2026

  • 30 Град Козлодуй

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "ЕЙ ЧИ ХУБАВО ОБЯСНЯВАШ":

    Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    13:32 20.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Купянск

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "ЩО ДА Е ГРЕШНО БЕ":

    Последната група руски военни, които са били в Купянска Харковска област, са се предали чрез чатбота "Искам да живея". Така те се спасиха от елиминиране. Те разказаха как преди 5 месеца са проникнали в града, пропълзяли през изоставена газова тръба около 13 км. Някои от тях са били в града без никаква логистика и ротация малко повече от 4 месеца.

    Коментиран от #38, #39

    13:47 20.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Пропагандата на The Economist

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Не я повтаряй като папагал.

    Ако имаш глава на раменете си, ще осъзнаеш, че една и съща ръка стиска за яйцата Путин, Тръмп, Зеленски, Макрон, Стармър, Мерц...

    Въпросът е, с каква цел!?

    Подсказка: юдео-ционизъм и юдео-сатанизъм, и техните проксита по световната кукувича прежда.

    14:00 20.02.2026

  • 35 Хм...

    5 2 Отговор
    Веднага след края на последните преговори е имало страхотен цирк.
    След като руснаците вече са си тръгнали от интерконтинентал арахамия и ана борисовна са звънели по телефона на Медински и са го молили да се върне за извънредна среща. Медински се е върнал и се е срещнал с тях при закрити врати. Тук фактите свършват и почват спекулациите. Засега най достоверно звучи, че цели два часа двамцата са циврили като малки ky4kи, пълзели са по пода и са се молили след края на СВО Медински да ходатайства пред Путин да им запази мизерния животец.
    Ще видим истина ли е това, засега и Медински и Путин си траят по въпроса. Но съм сигурен, че предстоят много забавни и изключително поучителни времена. Много забавни за всички нормални хора, и изключително поучителни за евроатлантическите розАви понита.

    14:03 20.02.2026

  • 36 Павел Пенев

    2 3 Отговор
    Не се ли срамувате да водите преговори с отявлени неонацисти с посредничеството на ненормалника Тръмп? Какво ще постигнете? И защо в Швейцария, които не са неутрална държава, тъй като ви замрази 100 милиарда долара.И сега след като размразиха тази сума,веднага хукнахте в Швейцария, но там преговорите ще се подслушват и контролират от Германия,Франция и Англия. Ако имате достатъчно сила и мощ доведете Украйна до капитулация и отървете Европа за втори път от фашизма.

    14:11 20.02.2026

  • 37 Умишлено бавят

    2 3 Отговор
    Путин не иска мир Веднага след сключването му ще бъде закопчан и съден от международен съд за геноцид на човечеството

    14:13 20.02.2026

  • 38 ТОВА НЕКЪВ

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Купянск":

    МУЛТФИЛМ ЛИ Е
    АМА ЗА БАНДЕРОДЕ..БИЛ Е ДОСТАТЪЧНО
    ТРЪБАТА БЕШЕ МИНАЛАТА ГОДИНА БЕ АСПИРИН
    Е ТЕ ЗА ТОВА ГУБИ УКРАЙНА
    ТЪПИ СТЕ МИЛО ТЪПИ.

    14:15 20.02.2026

  • 39 ТОЧНО ТАКА Е

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Купянск":

    А В ПОКРОВСК ВСУ ОЩЕ СЕ ДЪРЖИ НАЛИ
    ЗАБАВЕН КРЕТЕН СИ

    14:18 20.02.2026

  • 40 Даката

    1 1 Отговор
    То и няма как да е другояче, за една страна като Япония, където честта и достойнството значат всичко, докато за Русия са нищо... няма такава подлост като руската, това е умопомрачително... Украйна си унищожи ядрения арсенал в замяна на военна протекция от Русия в случай на нападение над Украйна, кой да си помисли, че руснаците са такива 60клуци, нямат чест, достойнство... това което сториха на Украйна е супер подло, все едно бодигарда ти да те екзекутира.

    Коментиран от #41

    15:22 20.02.2026

  • 41 Маката

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Даката":

    Честта и дойстойнството на Япония умряха през 1868 г. с последния шогун. Иначе няма обяснение колко трябва да си изгубил въпросните две качества, за да се кланяш на агресора, който изби стотици хиляди цивилни просто ей така и продължава да го прави по целия свят.

    Коментиран от #42, #43

    15:45 20.02.2026

  • 42 Даката

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Маката":

    Няма нация като Японската, вие руснаците не можете да се сравнявате с тях... Япония и Русия са диаметрално противоположни страни, от едната е Япония с морал, чест и достойнство, а другата е Русия с алкохолизъм, подлост, доносничество и упадък... никога няма да станете нормални, но щом си избирате нищожества, като Путин си заслужавате съдбата си...

    16:05 20.02.2026

  • 43 Даката

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Маката":

    Дори само да разговарят японците с вас руснаците, биха се почувствали омерзени, как си представяте разговори с една от най-високо интелигентната нация, най-моралната, при условие че сте толкова отвратителни в морално отношение?
    Ако зависеше от мен дори нямаше да ви погледна, камоли да разговаряме.

    16:21 20.02.2026

