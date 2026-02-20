Кремъл без яснота за нов кръг преговори за Украйна

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че засега не е определено кога и къде ще се проведе следващият кръг от мирните преговори за Украйна, съобщава Ройтерс, предава БТА.

По-рано ТАСС, позовавайки се на свой източник, информира, че новата среща може да се състои в Женева с участието на представители на Русия, Украйна и Съединените щати. От Кремъл обаче не потвърдиха тази информация.

Междувременно Москва обяви, че отношенията с Япония на практика са прекъснати заради, по думите ѝ, „враждебната“ позиция на Токио спрямо Русия. По тази причина не се водят разговори за сключване на мирен договор между двете страни.

Японският министър-председател Санае Такаичи заяви в реч пред парламента, че правителството ѝ ще се стреми към уреждане на териториалния спор с Русия и подписване на мирен договор.

Москва и Токио така и не са подписали официално мирно споразумение след Втората световна война. Основната пречка остава спорът за Курилските острови, които Япония нарича Северните територии.