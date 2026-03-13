Руслан Стефанов: Пазарът на горивата сам ще се регулира, защото цените не са толкова високи

13 Март, 2026 19:54 727 22

България е добре осигурена откъм горива

Руслан Стефанов: Пазарът на горивата сам ще се регулира, защото цените не са толкова високи - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Решението на Тръмп за частично отменяне на ембаргото срещу Русия ще забави нарастването на цените или ще намали колебанията на пазара на горива. Това е временна мярка. Едва ли можем да очакваме, че ще има дългосрочен ефект. Мерките са за временно успокояване на пазара. Това заяви Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията в предаването „Още от деня” по БНТ.

При всички случаи, Европа и САЩ имат допълнителни мерки, които могат да приложат. Това не са най-високите нива на петрола, които сме виждали, отбеляза той.

Глобалният пазар доказа, че е доста адаптивен. Въпросът е в текущото краткосрочно влияние, коментира Стефанов.

Той уточни, че решението на Тръмп не е отмяна на санкциите, а даване на лиценз за допълнителна продажба. Това показва, че американските санкции са доста ефективни, обобщава той.

Във връзка с цените на горивата, Руслан Стефанов коментира: "Конфликтът продължи по-дълго от очакването, което е странно за мен. Основното оръжие на Иран е петролът. Това, което видяхме като цени вече беше фактурирал. Шокът от първоначалното нападение и това, че не беше постигнат бърз дипломатически пробив след това създава несигурността на пазара. Тази несигурност ще продължи да играе роля. Намалява ролята на Иран да влияе на пазара на горива".

Нашата система не е направена така, че да извади онези хора, които наистина имат социална нужда от тези субсидии, а те ще отидат и при тези, които карат коли, които харчат по 15-20 л. на 100 км., които могат да си позволят тези цени, даде пример той.

По думите му пазарът сам ще се регулира, защото цените не са толкова високи.

Той успокои, че България е добре осигурена откъм горива.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    4 5 Отговор
    Аман с тия горива.

    19:59 13.03.2026

  • 2 дано те регулира

    17 1 Отговор
    някой глупак на тротоара

    20:00 13.03.2026

  • 3 Хасковски каунь

    18 0 Отговор
    Ти добре ли си бе маук!

    20:01 13.03.2026

  • 4 Си Бомб

    8 9 Отговор
    Едно време хората ходеха пеша, с колело, а сега чалгарите и до тоалетна ходят с дараците си 👨🏻‍🦲

    20:02 13.03.2026

  • 5 Хохо Бохо

    19 2 Отговор
    Такива гении от къде ги намирате? Продукт на УНСС? Както е тръгнал петрола ще удари 200 долара и то за дълго. Един неоспорим факт: на територията цървуландия няма нито един икономист и правист, ното един, всичко е някъв имитиращ продукт. йористи и икономисти ставаха и стават най-глупавите и мързеливите

    Коментиран от #14

    20:06 13.03.2026

  • 6 Шарено либерастко папагалче

    17 1 Отговор
    Русланчо, нашето момче не е работило нищо досега. Взема парички от Шорош и приказва каквото ме кажат.
    Давай Русланчо , дава До сега - 20 евраци

    20:06 13.03.2026

  • 7 ХиХи

    10 2 Отговор
    Пазарят Пазарят, а що пазарят да не регулира ДВГ тата ами линералистите искаха да ги забраняват?

    20:08 13.03.2026

  • 8 Уха

    11 1 Отговор
    То ПП дават по четвърт милион на Петрохан да бъркат в детски зелки. И Прокуратура и МВР са събули гащите и са показват зелките за резил

    20:17 13.03.2026

  • 9 Мишел

    12 1 Отговор
    Целият ни пазар сам се регулира, затова за година цените се удвоиха

    Коментиран от #11, #12

    20:18 13.03.2026

  • 10 Боже докъде я докара Русия

    1 7 Отговор
    Тръмп да разрешава на Русия да продава горива. Ленин и Сталин се въртят в гроба от постиженията на Многоходовия Бункерен Джуждак.

    Коментиран от #16

    20:31 13.03.2026

  • 11 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Мишел":

    Започни да работиш нещо.

    Коментиран от #13

    20:31 13.03.2026

  • 12 Прав си

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мишел":

    В Лидъл примоцията стана от 1 стотинка на 1 евроцент. Това си е спекулативно двойно увеличение!

    20:32 13.03.2026

  • 13 Мулти

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    Човекът вземал 800 евро. Толкова си може.

    20:32 13.03.2026

  • 14 Кухоглава копейка

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Хохо Бохо":

    Ще се мриееее.

    20:33 13.03.2026

  • 15 Факт

    3 0 Отговор
    И ти не си особено умен, но минаваш за капацитет.

    20:35 13.03.2026

  • 16 Факт

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Боже докъде я докара Русия":

    Русия си продава горива и хич не пита Тръмп. Просто на слугинажът, като нас, му е забранено на купува евтино от тях, и е принуден да плаща двойно на прекупвачите, за "демократизирани" руски горива.

    20:38 13.03.2026

  • 17 Разни хора се

    5 0 Отговор
    Уреждат в измислени центрове и институти на работа и се опитват да дават акъл на другите.

    20:41 13.03.2026

  • 18 Сатана Z

    4 0 Отговор
    В кочината никога не е имало пазар на горивата,а картели ,както при всички останали.Някой направил ли си е сметката колко се печели от една бензиностанция в София и Мюнхен защото министер Трайков се изцепи ,че маржовете ще се контролират а не цените.

    20:46 13.03.2026

  • 19 Държава мащеха

    3 0 Отговор
    Вместо да разтяга локуми, не е ли по-добре държавата да А) намали акциза върху горивата; Б) намали макс надценка на горивата на бензиностанциите до 5 цента на литър? Оппа ... замечтах се, че правителството мисли за електората...

    20:48 13.03.2026

  • 20 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Горивата станаха по скъпи от алкохола. Пиите, не караите!

    21:00 13.03.2026

  • 21 Георгиев

    1 0 Отговор
    Това сериозно нали? Ама горива скочиха нагоре с 20-30%, при ниски стойности на нефта при покупка от преди три седмици. А при покупки на сегашни цени, по бензиностанциите под 2€ на литър няма да има
    А на пазара? Килограм чесън, български чесън от десет лева преди два месеца, сега е 10 (десет) евро!!! Къде са гръмките платени защитници на еврото?

    21:07 13.03.2026

  • 22 Азззззззз

    1 0 Отговор
    Чудя се, след като пазара определя всичко, отбрана, здравеопазване, правораздаваме и образование няма, за какво ни е цялата държавна администрация и политици?

    21:10 13.03.2026

