Руслан Стефанов: Пазарът на горивата сам ще се регулира, защото цените не са толкова високи

Решението на Тръмп за частично отменяне на ембаргото срещу Русия ще забави нарастването на цените или ще намали колебанията на пазара на горива. Това е временна мярка. Едва ли можем да очакваме, че ще има дългосрочен ефект. Мерките са за временно успокояване на пазара. Това заяви Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията в предаването „Още от деня” по БНТ.
При всички случаи, Европа и САЩ имат допълнителни мерки, които могат да приложат. Това не са най-високите нива на петрола, които сме виждали, отбеляза той.
Глобалният пазар доказа, че е доста адаптивен. Въпросът е в текущото краткосрочно влияние, коментира Стефанов.
Той уточни, че решението на Тръмп не е отмяна на санкциите, а даване на лиценз за допълнителна продажба. Това показва, че американските санкции са доста ефективни, обобщава той.
Във връзка с цените на горивата, Руслан Стефанов коментира: "Конфликтът продължи по-дълго от очакването, което е странно за мен. Основното оръжие на Иран е петролът. Това, което видяхме като цени вече беше фактурирал. Шокът от първоначалното нападение и това, че не беше постигнат бърз дипломатически пробив след това създава несигурността на пазара. Тази несигурност ще продължи да играе роля. Намалява ролята на Иран да влияе на пазара на горива".
Нашата система не е направена така, че да извади онези хора, които наистина имат социална нужда от тези субсидии, а те ще отидат и при тези, които карат коли, които харчат по 15-20 л. на 100 км., които могат да си позволят тези цени, даде пример той.
По думите му пазарът сам ще се регулира, защото цените не са толкова високи.
Той успокои, че България е добре осигурена откъм горива.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 дано те регулира
3 Хасковски каунь
4 Си Бомб
5 Хохо Бохо
Коментиран от #14
20:06 13.03.2026
6 Шарено либерастко папагалче
Давай Русланчо , дава До сега - 20 евраци
20:06 13.03.2026
7 ХиХи
8 Уха
9 Мишел
10 Боже докъде я докара Русия
11 Ами
До коментар #9 от "Мишел":Започни да работиш нещо.
12 Прав си
До коментар #9 от "Мишел":В Лидъл примоцията стана от 1 стотинка на 1 евроцент. Това си е спекулативно двойно увеличение!
13 Мулти
До коментар #11 от "Ами":Човекът вземал 800 евро. Толкова си може.
14 Кухоглава копейка
До коментар #5 от "Хохо Бохо":Ще се мриееее.
16 Факт
До коментар #10 от "Боже докъде я докара Русия":Русия си продава горива и хич не пита Тръмп. Просто на слугинажът, като нас, му е забранено на купува евтино от тях, и е принуден да плаща двойно на прекупвачите, за "демократизирани" руски горива.
20:38 13.03.2026
21 Георгиев
А на пазара? Килограм чесън, български чесън от десет лева преди два месеца, сега е 10 (десет) евро!!! Къде са гръмките платени защитници на еврото?
