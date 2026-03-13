Руслан Стефанов: Пазарът на горивата сам ще се регулира, защото цените не са толкова високи

Решението на Тръмп за частично отменяне на ембаргото срещу Русия ще забави нарастването на цените или ще намали колебанията на пазара на горива. Това е временна мярка. Едва ли можем да очакваме, че ще има дългосрочен ефект. Мерките са за временно успокояване на пазара. Това заяви Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията в предаването „Още от деня” по БНТ.

При всички случаи, Европа и САЩ имат допълнителни мерки, които могат да приложат. Това не са най-високите нива на петрола, които сме виждали, отбеляза той.

Глобалният пазар доказа, че е доста адаптивен. Въпросът е в текущото краткосрочно влияние, коментира Стефанов.

Той уточни, че решението на Тръмп не е отмяна на санкциите, а даване на лиценз за допълнителна продажба. Това показва, че американските санкции са доста ефективни, обобщава той.

Във връзка с цените на горивата, Руслан Стефанов коментира: "Конфликтът продължи по-дълго от очакването, което е странно за мен. Основното оръжие на Иран е петролът. Това, което видяхме като цени вече беше фактурирал. Шокът от първоначалното нападение и това, че не беше постигнат бърз дипломатически пробив след това създава несигурността на пазара. Тази несигурност ще продължи да играе роля. Намалява ролята на Иран да влияе на пазара на горива".

Нашата система не е направена така, че да извади онези хора, които наистина имат социална нужда от тези субсидии, а те ще отидат и при тези, които карат коли, които харчат по 15-20 л. на 100 км., които могат да си позволят тези цени, даде пример той.

По думите му пазарът сам ще се регулира, защото цените не са толкова високи.

Той успокои, че България е добре осигурена откъм горива.