ВАС остави без разглеждане жалбата на партия "Правото" срещу решение на ЦИК

13 Март, 2026 19:44 557 1

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Върховният административен съд (ВАС) остави без разглеждане жалба на Политическа партия „Правото“ срещу действия на Централната избирателна комисия (ЦИК), обективирани в протоколно решение по протокол №776 от 4.03.2026 г. Решението е било постановено във връзка с постъпило на същата дата - 4.3.2026 г. изрично оттегляне на заявлението на партията за регистрация на изборите от представляващия партията, като протоколът е бил обявен незабавно. На 6.3.2026 г. ЦИК е била сезирана с искане от страна на представляващата да се постанови изричен акт – решение за оттеглянето на подаденото заявление. На 9.3.2026 г. е изпратено писмо до заявителката като представител, че ѝ се предоставя исканото от нея копие от проверката в ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“.

С изрично подадена молба вх. №ЦИК-НС-09-252 от 4.3.2026 г. от председателката на партията е направено оттегляне на заявлението за регистрация на ПП „Правото“ от участие в изборите и изрично е поискано да не се регистрира партията за участие в изборите. Това волеизявление само е констатирано от ЦИК и е отразено в протокол № 776 от 04.03.2026 г.

Върховните магистрати приемат, че в този случай се касае за акт на ЦИК, който предвид липсата на изрична законова норма е само констатация за оттегляне на заявление за регистрация. Въз основа на изрична молба от страна на заявителя ЦИК не е нарушила права на жалбоподателя, нито е определила задължения.

Върховните магистрати приемат още, че жалбата се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Определението по административно дело № 2732/2026 г. е окончателно.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    2 0 Отговор
    Не си давайте парите на съдилищата, защото няма такива, има само уродливо образование, което се опитва да симулира "правосъдие", но не му се получава, защото никой не му вярва, ВСС е нелегитимен, но продължава да назначава магистрати, и.ф. Главен прокурор е нелегетимен, но продължава да е такъв, съдът на ЕС мълчи, не се произнася по същество, дали еврото е прието законно, без референдум...🤮, съвсем скоро ще се наложи да си почистим градинката, и ще го направим качествено, този път веднъж завинаги...🙃

    20:00 13.03.2026

