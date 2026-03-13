ВАС остави без разглеждане жалбата на партия "Правото" срещу решение на ЦИК

Върховният административен съд (ВАС) остави без разглеждане жалба на Политическа партия „Правото“ срещу действия на Централната избирателна комисия (ЦИК), обективирани в протоколно решение по протокол №776 от 4.03.2026 г. Решението е било постановено във връзка с постъпило на същата дата - 4.3.2026 г. изрично оттегляне на заявлението на партията за регистрация на изборите от представляващия партията, като протоколът е бил обявен незабавно. На 6.3.2026 г. ЦИК е била сезирана с искане от страна на представляващата да се постанови изричен акт – решение за оттеглянето на подаденото заявление. На 9.3.2026 г. е изпратено писмо до заявителката като представител, че ѝ се предоставя исканото от нея копие от проверката в ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“.

С изрично подадена молба вх. №ЦИК-НС-09-252 от 4.3.2026 г. от председателката на партията е направено оттегляне на заявлението за регистрация на ПП „Правото“ от участие в изборите и изрично е поискано да не се регистрира партията за участие в изборите. Това волеизявление само е констатирано от ЦИК и е отразено в протокол № 776 от 04.03.2026 г.

Върховните магистрати приемат, че в този случай се касае за акт на ЦИК, който предвид липсата на изрична законова норма е само констатация за оттегляне на заявление за регистрация. Въз основа на изрична молба от страна на заявителя ЦИК не е нарушила права на жалбоподателя, нито е определила задължения.

Върховните магистрати приемат още, че жалбата се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Определението по административно дело № 2732/2026 г. е окончателно.