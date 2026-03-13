Андреа Бочели покани на концерт Тимъти Шаламе след негативния му коментар срещу операта и балета

Световноизвестният италиански тенор Андреа Бочели отправи публична покана към актьора Тимъти Шаламе да присъства на негов концерт, след като звездата от Холивуд предизвика силна полемика с остро изказване срещу операта и балета.

Дискусията започна след интервю на Шаламе за Variety, в което той разговаря с актьора Матю Макконъхи. По време на разговора 30-годишният актьор заяви, че не би работил в балетна или оперна продукция и добави, че „никой вече не се интересува“ от подобни форми на класическо изкуство. Изказването бързо се разпространи в социалните мрежи и предизвика силна реакция в артистичните среди.

Сред най-известните гласове, коментирали темата, беше Андреа Бочели. В свое изявление той подчерта, че актьор с чувствителността на Шаламе би могъл да открие дълбоката връзка между класическите сценични изкуства и съвременното актьорско майсторство. „Убеден съм, че артист, който разбира силата на емоцията, може един ден да осъзнае, че операта и танцът произлизат от същия източник на красота, истина и човешко чувство“, посочи тенорът.

Бочели покани актьора да бъде негов гост на бъдещ концерт, като отбеляза, че често хората се дистанцират от изкуство, което не са преживели лично. Според него дори кратка среща с операта на живо може да промени подобна перспектива. „Понякога са нужни само няколко минути, за да чуем тази музика в концертна зала и да разберем защо тя продължава да вълнува публиката векове наред“, заяви той.

Реакциите към думите на Тимъти Шаламе не закъсняха. Сред критиците беше и балерината Мисти Коупланд – първата афроамериканска примабалерина на American Ballet Theatre. Тя изрази разочарование от коментара на актьора, особено като се има предвид, че в миналото е подкрепяла негови проекти в социалните мрежи.

Критики отправиха и други представители на развлекателната индустрия, включително актрисата Джейми Лий Къртис, музикалната изпълнителка Doja Cat и институции като Кралския балет в Лондон, които защитиха ролята на класическите сценични изкуства в съвременната култура.

Андреа Бочели, който повече от три десетилетия популяризира оперната музика пред масова публика чрез концерти и записи, често подчертава тази връзка между класическата традиция и съвременната културна сцена. Поканата му към Тимъти Шаламе се разглежда от мнозина като опит за диалог между поколенията артисти и различните форми на сценично изкуство.