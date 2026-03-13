Новини
Любопитно »
Андреа Бочели покани на концерт Тимъти Шаламе след негативния му коментар срещу операта и балета

13 Март, 2026 18:01 611 5

  • андреа бочели-
  • тимъти шаламе-
  • концерт-
  • опера-
  • балет

Младият актьор се изказа, че "на никого не му пука за балета и операта"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Световноизвестният италиански тенор Андреа Бочели отправи публична покана към актьора Тимъти Шаламе да присъства на негов концерт, след като звездата от Холивуд предизвика силна полемика с остро изказване срещу операта и балета.

Дискусията започна след интервю на Шаламе за Variety, в което той разговаря с актьора Матю Макконъхи. По време на разговора 30-годишният актьор заяви, че не би работил в балетна или оперна продукция и добави, че „никой вече не се интересува“ от подобни форми на класическо изкуство. Изказването бързо се разпространи в социалните мрежи и предизвика силна реакция в артистичните среди.

Публикация, споделена от Diet Prada ™ (@diet_prada)

Сред най-известните гласове, коментирали темата, беше Андреа Бочели. В свое изявление той подчерта, че актьор с чувствителността на Шаламе би могъл да открие дълбоката връзка между класическите сценични изкуства и съвременното актьорско майсторство. „Убеден съм, че артист, който разбира силата на емоцията, може един ден да осъзнае, че операта и танцът произлизат от същия източник на красота, истина и човешко чувство“, посочи тенорът.

Бочели покани актьора да бъде негов гост на бъдещ концерт, като отбеляза, че често хората се дистанцират от изкуство, което не са преживели лично. Според него дори кратка среща с операта на живо може да промени подобна перспектива. „Понякога са нужни само няколко минути, за да чуем тази музика в концертна зала и да разберем защо тя продължава да вълнува публиката векове наред“, заяви той.

Реакциите към думите на Тимъти Шаламе не закъсняха. Сред критиците беше и балерината Мисти Коупланд – първата афроамериканска примабалерина на American Ballet Theatre. Тя изрази разочарование от коментара на актьора, особено като се има предвид, че в миналото е подкрепяла негови проекти в социалните мрежи.

Критики отправиха и други представители на развлекателната индустрия, включително актрисата Джейми Лий Къртис, музикалната изпълнителка Doja Cat и институции като Кралския балет в Лондон, които защитиха ролята на класическите сценични изкуства в съвременната култура.

Андреа Бочели, който повече от три десетилетия популяризира оперната музика пред масова публика чрез концерти и записи, често подчертава тази връзка между класическата традиция и съвременната културна сцена. Поканата му към Тимъти Шаламе се разглежда от мнозина като опит за диалог между поколенията артисти и различните форми на сценично изкуство.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мартин Картофски 🥔

    0 0 Отговор
    21 век. България. Дискриминация. Позор. Аз не съм поканен. Сигурен съм, че и вие пред малкия екран, които можете с пръсти по екрана, не сте поканени. Срам и позор. Аз просто не знам какво да кажа. Утре вечер ще поканя тук представител на Възраждане, за да коментираме.
    Пейпал и Револют, ако искате да има повече такива коментари. Помогнете ни, ако искате да има независима безкомпромисна журналистика. Помогнете на нашия екип да оцелява.

    18:06 13.03.2026

  • 2 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Защо се връзва на приказките на някакъв сух едераз

    18:07 13.03.2026

  • 3 Ами не

    0 0 Отговор
    Ненужни пози и драми! Няма признаване на изкуство по задължение! Кой каквото харесва, това да гледа и слуша!

    18:15 13.03.2026

  • 4 набучен

    0 0 Отговор
    Съвсем не скромно от страна на Бочелли.

    18:25 13.03.2026

  • 5 Реалист

    1 0 Отговор
    Кой е този дри слю Шаломе , сополе, мополе ??

    19:05 13.03.2026