Проф. Иво Христов: Войната около Иран е част от глобален сблъсък между големите сили

Войната около Иран не е просто конфликт в Близкия изток, а част от по-широк геополитически сблъсък между световните сили. Това заяви пред "Лице в лице" по бТВ проф. Иво Христов, коментирайки причините и възможните последствия от ескалацията в региона.
По думите му официалните причини за конфликта – петролът, ядрената програма на Иран и демокрацията – са само част от обяснението.
„Това са външните ефекти. Истинските причини са много по-дълбоки“, заяви Христов.
Според него за Израел конфликтът е въпрос на екзистенциална сигурност.
„Иран е единствената държава в региона, която теоретично може да унищожи Израел. Затова за Тел Авив тази война е въпрос на оцеляване“, посочи той.
За Съединените щати обаче конфликтът има по-широко значение.
„От гледна точка на САЩ това е война срещу Китай и Русия. Иран е важна подцел в този сблъсък“, смята Христов.
Анализаторът подчерта, че географското положение на Иран го прави изключително важен в глобалната политика.
„Иран е нещо като Германия за Европа или България за Балканите – средната земя. Който контролира Иран, контролира ключови транспортни и енергийни коридори“, каза той.
Според него това включва както северно-южния коридор, който свързва Русия с Индийския океан, така и източно-западните маршрути, свързани с китайския проект „Един пояс, един път“.
По думите на Христов Иран може да използва икономически натиск като част от стратегията си.
„Ако САЩ се опитват да взривят Иран, иранците се опитват да взривят световната икономика и да принудят други държави да окажат натиск върху Вашингтон“, каза той.
Според него конфликтът може да повлияе сериозно върху цените на енергията и глобалните доставки.
Анализаторът смята, че САЩ са изправени пред сложна ситуация.
„Ако излязат от конфликта без ясно постигната цел, това ще бъде сериозен удар върху техния престиж като световен хегемон“, заяви Христов.
Той добави, че подобно развитие може да се отрази и на вътрешнополитическата ситуация в САЩ, особено преди предстоящите избори.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ха ха ха
18:12 13.03.2026
2 Директора
Коментиран от #17
18:14 13.03.2026
3 честен ционист
Коментиран от #24
18:14 13.03.2026
4 Благоевград
Коментиран от #6, #34
18:16 13.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гаргамел
До коментар #4 от "Благоевград":Дедо Дончо нагази в блатото с двата крака. Това не е като да чукаш девици на острова на епщайн.
7 Курд Околянов
Коментиран от #35
18:20 13.03.2026
8 На практика войната в иран свърши още на
Коментиран от #10, #19, #53
18:20 13.03.2026
9 цвитаке
18:24 13.03.2026
10 Курд Околянов
До коментар #8 от "На практика войната в иран свърши още на":Войната е свършила само в болната ти глава. Всичко военно важно в Иран е под земята. Само сухопътна операция може да донесе победа на САЩ и Израел.
11 Тамън ми беше домъчняло за тоя
Коментиран от #52
18:26 13.03.2026
13 Aлфа Вълкът
18:28 13.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Да си русофила е Божие наказание
16 Българин
18:30 13.03.2026
17 Вацев
До коментар #2 от "Директора":С колегата Христов имаме успеваемост в прогнозите 6-8 %
18:31 13.03.2026
18 Уотсън
18:31 13.03.2026
19 БеГемот
До коментар #8 от "На практика войната в иран свърши още на":Така е ....ама явно не си прочел новината за шестимата мъртви и десетина тежко ранени американци в Кувейт....ама това е бил последният дрон ....после им остават само прашките....
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Експерт
18:33 13.03.2026
22 Копейки,
18:33 13.03.2026
23 К ПЕЙКИ с чалми
18:33 13.03.2026
24 Любопитен
До коментар #3 от "честен ционист":Като почнат да ви издирват навсякъде, тогава и тебе щ те видим. То идва времето.
18:34 13.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 с лъжи не се печели война ,а с пари....
До коментар #19 от "БеГемот":Това е писано от бг-нюз и ти вярваш...6 загинали има само при самолета цистерна !Ти помисли какво ще стане ако им ударят електропреносната мрежа на иран......Само това помисли и ако имат малко остонал мозък е по добре да слушат и изпълняват иранците!
27 Минавам само да кажа
Коментиран от #43, #49
18:35 13.03.2026
28 Факти
Коментиран от #37
18:35 13.03.2026
29 Чест и почитания на професора
18:36 13.03.2026
30 Вижте му историята
18:36 13.03.2026
31 Сандо
18:37 13.03.2026
32 Аз съм веган
18:38 13.03.2026
33 Давид
Коментиран от #42, #51
18:39 13.03.2026
34 Европеец
До коментар #4 от "Благоевград":Удоволствие е да се слуша професор Иво Христов......е за някой които нямат капацитет да чуват и разбират нещата не е удоволствие и те са на светлинни години от ерудита професор Иво Христов.....
35 Факти
До коментар #7 от "Курд Околянов":Китай и Русия не са луди да дадат ярено оръжие на фанатични ислямисти. Това може да е краят на света в този му вид. Иран може да им е съюзник, но го предпочитат слаб и без ядрено оръжие.
18:41 13.03.2026
36 донки
18:41 13.03.2026
37 Курд Околянов
До коментар #28 от "Факти":Русия отдавна победи Украйна. Сега котката си играе с полумъртвата мишка.
38 az СВО Победа 80
Беше наисгина забавно!
Мисирлъка мига на парцали и през цялото време главната му цел беше да се докара пред господарите си от дем. партията на САЩ! 🤣🤣🤣
Коментиран от #40
18:43 13.03.2026
39 маати
До коментар #37 от "Курд Околянов":рада длибоката лий?
18:47 13.03.2026
40 Владо
До коментар #38 от "az СВО Победа 80":Този може да го гледате само 70 годишни сбърканяции.Последно го слушах преди 20 години .
Коментиран от #44
18:48 13.03.2026
41 А МОЧАТА?
18:49 13.03.2026
42 Факт
До коментар #33 от "Давид":Теб ли да слушаме?Нещо не те канят по студиата,академико
18:50 13.03.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Владо
До коментар #40 от "Владо":Моя грешка.Прди 10 години му слушах на тоя брътвежите.Явно е с диагноза.
45 Перушан
До коментар #26 от "с лъжи не се печели война ,а с пари....":Май им привършиха ракетите на говяд@та. Да приготвят клещите за електропреносната мрежа.
46 Българин
Коментиран от #61
19:03 13.03.2026
47 Юнг
До коментар #44 от "Владо":То не става само със слушане, требе и акъл
48 пак нищо не каза
Коментиран от #54
19:04 13.03.2026
49 Минавам да ти го .....
До коментар #27 от "Минавам само да кажа":между розов ите б узки.
Коментиран от #60
19:05 13.03.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Кажи бе
До коментар #11 от "Тамън ми беше домъчняло за тоя":Калтак....
Коментиран от #55
19:08 13.03.2026
53 Простак
До коментар #8 от "На практика войната в иран свърши още на":300%
Коментиран от #57
19:09 13.03.2026
54 Марш
До коментар #48 от "пак нищо не каза":На Околчица бе Духолоф
19:10 13.03.2026
55 оооо скъсан
До коментар #52 от "Кажи бе":гьотлак
19:11 13.03.2026
56 Абе,
19:14 13.03.2026
57 Ай пи
До коментар #53 от "Простак":Ще си събираш кар ан тийте в новият канал.
19:16 13.03.2026
58 Блюдолизеца
19:16 13.03.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ин кяр
До коментар #46 от "Българин":По - скоро говореше за н@в еден ите "евроатлантици
19:30 13.03.2026
62 Ачо
С какви очи Путин приема разговори с Америка.Унищожиха съюзника му Иран.Путин говори хуморески по телевизията.Глупак ли е той или гений?Моля г-н Христов, в следващите ви изяви по медиите хвърлете малко светлина за Путин !Обичам Русия и ми е жал за тях.Запада паск с настървение убива руснаци,като че това не са хора равноравни на западняците.Ако питаш мен Путин е страхливец и будала.Да не казвам нечий лакей.
19:32 13.03.2026