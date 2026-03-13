Проф. Иво Христов: Войната около Иран е част от глобален сблъсък между големите сили

13 Март, 2026 18:06 1 946 62

Иран е нещо като Германия за Европа или България за Балканите – средната земя

Снимка: бТВ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Войната около Иран не е просто конфликт в Близкия изток, а част от по-широк геополитически сблъсък между световните сили. Това заяви пред "Лице в лице" по бТВ проф. Иво Христов, коментирайки причините и възможните последствия от ескалацията в региона.

По думите му официалните причини за конфликта – петролът, ядрената програма на Иран и демокрацията – са само част от обяснението.

„Това са външните ефекти. Истинските причини са много по-дълбоки“, заяви Христов.

Според него за Израел конфликтът е въпрос на екзистенциална сигурност.

„Иран е единствената държава в региона, която теоретично може да унищожи Израел. Затова за Тел Авив тази война е въпрос на оцеляване“, посочи той.

За Съединените щати обаче конфликтът има по-широко значение.

„От гледна точка на САЩ това е война срещу Китай и Русия. Иран е важна подцел в този сблъсък“, смята Христов.

Анализаторът подчерта, че географското положение на Иран го прави изключително важен в глобалната политика.

„Иран е нещо като Германия за Европа или България за Балканите – средната земя. Който контролира Иран, контролира ключови транспортни и енергийни коридори“, каза той.

Според него това включва както северно-южния коридор, който свързва Русия с Индийския океан, така и източно-западните маршрути, свързани с китайския проект „Един пояс, един път“.

По думите на Христов Иран може да използва икономически натиск като част от стратегията си.

„Ако САЩ се опитват да взривят Иран, иранците се опитват да взривят световната икономика и да принудят други държави да окажат натиск върху Вашингтон“, каза той.

Според него конфликтът може да повлияе сериозно върху цените на енергията и глобалните доставки.

Анализаторът смята, че САЩ са изправени пред сложна ситуация.

„Ако излязат от конфликта без ясно постигната цел, това ще бъде сериозен удар върху техния престиж като световен хегемон“, заяви Христов.

Той добави, че подобно развитие може да се отрази и на вътрешнополитическата ситуация в САЩ, особено преди предстоящите избори.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха ха ха

    20 32 Отговор
    Този винаги много глобално пърпори

    18:12 13.03.2026

  • 2 Директора

    18 30 Отговор
    Пак ли този, нереализирания, който дамо обикаля студията и нищо това, което каже не се случва!!!

    Коментиран от #17

    18:14 13.03.2026

  • 3 честен ционист

    12 10 Отговор
    В България 80% дебили ще натоварят по колесниците на Херкулесите останалите 20%, или там колкото се хванат. Останалите ще платят цената.

    Коментиран от #24

    18:14 13.03.2026

  • 4 Благоевград

    19 27 Отговор
    Пишман професор е тоя, даже ме е гнус да го слишам

    Коментиран от #6, #34

    18:16 13.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гаргамел

    30 4 Отговор

    До коментар #4 от "Благоевград":

    Дедо Дончо нагази в блатото с двата крака. Това не е като да чукаш девици на острова на епщайн.

    18:19 13.03.2026

  • 7 Курд Околянов

    7 16 Отговор
    Ако Иво Христов беше прав, то Китай и Русия щяха да дадат ядрено оръжие на Иран. Но Иран няма ядрено оръжие и май няма и хиперзвукови ракети.

    Коментиран от #35

    18:20 13.03.2026

  • 8 На практика войната в иран свърши още на

    10 22 Отговор
    8 ден!Вие смятате това за война !Пентагона ви казва всичко е разрушено ,не могат да произвеждат ни дронове ни болиди.имат около 14% дронове и около 4% болиди...Вие ми говорите за война.в момента евреите унищожават хизбула в бейрут , а америка ако не се смени правителство на иран се канят да ум унищожат електропреносната мрежа.......но не като просиянците...терена е такъв в иран ,че и 50години няма да се въстанови иран.Гледах го.Стана ми жал.Давате думата на русохил,вероятно дс-кгб и професор ,който на една свършила война и дава безкрайност до победа на иран ,а другата война която ще отиде до 5години същия и даваше блиц.криг и немски освен просиянски знае.Да каже кой му е ментора в москва и някога изкарвал ли е пари като частник!Като заговори за просия все едно говори за бог.той е увреден човек не е обективен!Давате думата на маймуни ,които са Необективни и кривят реалноста!

    Коментиран от #10, #19, #53

    18:20 13.03.2026

  • 9 цвитаке

    9 5 Отговор
    слушай и се учи ! стига с твоя сорос

    18:24 13.03.2026

  • 10 Курд Околянов

    22 2 Отговор

    До коментар #8 от "На практика войната в иран свърши още на":

    Войната е свършила само в болната ти глава. Всичко военно важно в Иран е под земята. Само сухопътна операция може да донесе победа на САЩ и Израел.

    Коментиран от #20

    18:25 13.03.2026

  • 11 Тамън ми беше домъчняло за тоя

    11 15 Отговор
    П0мияр.

    Коментиран от #52

    18:26 13.03.2026

  • 12 Иво Христов

    20 6 Отговор
    Промених си оценката - 90% сте д е б и л и

    18:27 13.03.2026

  • 13 Aлфа Вълкът

    5 15 Отговор
    На тоя мироносов-дебил кой му даде думата пак?

    18:28 13.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Да си русофила е Божие наказание

    6 16 Отговор
    Или някакво отмъщение на природата към съответният индивид.

    18:28 13.03.2026

  • 16 Българин

    19 3 Отговор
    80% от коментарите тука са дебилни 🤣😂😂

    18:30 13.03.2026

  • 17 Вацев

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "Директора":

    С колегата Христов имаме успеваемост в прогнозите 6-8 %

    18:31 13.03.2026

  • 18 Уотсън

    7 4 Отговор
    Тоя колко е умен ахахаха

    18:31 13.03.2026

  • 19 БеГемот

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "На практика войната в иран свърши още на":

    Така е ....ама явно не си прочел новината за шестимата мъртви и десетина тежко ранени американци в Кувейт....ама това е бил последният дрон ....после им остават само прашките....

    Коментиран от #26

    18:31 13.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Експерт

    10 1 Отговор
    Аз пък мисля, че путин и тръмп се състезават кой от тях е по-глупав! И много още "лидери" по света участват! Ние в България също успешно се стараем! А безбройните политолози и философи са толкова зле, че не виждат недъзите и дълбоките несъвършенства на политическите системи, които се прилагат по света! И които са толкова изкористени, че краят на живота на земята почти се вижда!

    18:33 13.03.2026

  • 22 Копейки,

    4 5 Отговор
    Гледайте и се учете как се изработват хиляди евра от русия.А не тук да киснете за две банички.

    18:33 13.03.2026

  • 23 К ПЕЙКИ с чалми

    3 6 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    18:33 13.03.2026

  • 24 Любопитен

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Като почнат да ви издирват навсякъде, тогава и тебе щ те видим. То идва времето.

    18:34 13.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 с лъжи не се печели война ,а с пари....

    1 7 Отговор

    До коментар #19 от "БеГемот":

    Това е писано от бг-нюз и ти вярваш...6 загинали има само при самолета цистерна !Ти помисли какво ще стане ако им ударят електропреносната мрежа на иран......Само това помисли и ако имат малко остонал мозък е по добре да слушат и изпълняват иранците!

    Коментиран от #45

    18:35 13.03.2026

  • 27 Минавам само да кажа

    4 9 Отговор
    Идиот!

    Коментиран от #43, #49

    18:35 13.03.2026

  • 28 Факти

    5 12 Отговор
    Пета година откакто проф. Копейков предсказа бърза победа за Путин. Оттогава се придържа към общите приказки и гледа да не се прави на баба Ванга.

    Коментиран от #37

    18:35 13.03.2026

  • 29 Чест и почитания на професора

    10 2 Отговор
    Много ерудиран човек.

    18:36 13.03.2026

  • 30 Вижте му историята

    4 13 Отговор
    на този елемент.С какво право се изказва, и като какъв?Да си ходи в русия , или украйна, или там където го влече , но за България да не се обажда.Червен к-пут.

    18:36 13.03.2026

  • 31 Сандо

    1 6 Отговор
    Един от най-големите циркове в тв ефира е всяко гостуване на Професора при бобърчето.

    18:37 13.03.2026

  • 32 Аз съм веган

    3 6 Отговор
    Този много разбира. И той пееше в хора за три дня.

    18:38 13.03.2026

  • 33 Давид

    3 10 Отговор
    Не слушайте тези глупци . Особено този книжен плъх . Сделките се въртят на окултно ниво ;) Русия и Сащ са на върха на пирамидата , театъра е главоломен . Лица като този е лице , предубедено платено за контрадезининформация ;)

    Коментиран от #42, #51

    18:39 13.03.2026

  • 34 Европеец

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "Благоевград":

    Удоволствие е да се слуша професор Иво Христов......е за някой които нямат капацитет да чуват и разбират нещата не е удоволствие и те са на светлинни години от ерудита професор Иво Христов.....

    18:40 13.03.2026

  • 35 Факти

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Курд Околянов":

    Китай и Русия не са луди да дадат ярено оръжие на фанатични ислямисти. Това може да е краят на света в този му вид. Иран може да им е съюзник, но го предпочитат слаб и без ядрено оръжие.

    18:41 13.03.2026

  • 36 донки

    4 3 Отговор
    На Христов му слушаш едно предаване едно изказване едно интервю една реч, която и да е произволно от когато и да е. От днес, вчера , преди година, или 10 и си чул всичко което има да каже.

    18:41 13.03.2026

  • 37 Курд Околянов

    6 4 Отговор

    До коментар #28 от "Факти":

    Русия отдавна победи Украйна. Сега котката си играе с полумъртвата мишка.

    Коментиран от #39

    18:42 13.03.2026

  • 38 az СВО Победа 80

    3 5 Отговор
    Гледайте го!
    Беше наисгина забавно!

    Мисирлъка мига на парцали и през цялото време главната му цел беше да се докара пред господарите си от дем. партията на САЩ! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #40

    18:43 13.03.2026

  • 39 маати

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Курд Околянов":

    рада длибоката лий?

    18:47 13.03.2026

  • 40 Владо

    3 5 Отговор

    До коментар #38 от "az СВО Победа 80":

    Този може да го гледате само 70 годишни сбърканяции.Последно го слушах преди 20 години .

    Коментиран от #44

    18:48 13.03.2026

  • 41 А МОЧАТА?

    2 2 Отговор
    Тоя каза ли кога ще възстанови МОЧАТА?

    18:49 13.03.2026

  • 42 Факт

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Давид":

    Теб ли да слушаме?Нещо не те канят по студиата,академико

    18:50 13.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Владо

    2 6 Отговор

    До коментар #40 от "Владо":

    Моя грешка.Прди 10 години му слушах на тоя брътвежите.Явно е с диагноза.

    Коментиран от #47, #50

    18:54 13.03.2026

  • 45 Перушан

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "с лъжи не се печели война ,а с пари....":

    Май им привършиха ракетите на говяд@та. Да приготвят клещите за електропреносната мрежа.

    19:02 13.03.2026

  • 46 Българин

    2 0 Отговор
    Дори само откритието му, че броят на дебилите в България, съвпада с броят на русофилите, следва да му се даде орден Стара Планина с лентички!

    Коментиран от #61

    19:03 13.03.2026

  • 47 Юнг

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Владо":

    То не става само със слушане, требе и акъл

    19:03 13.03.2026

  • 48 пак нищо не каза

    2 2 Отговор
    Изкъклен злобен поглед на злобен и с високо самочувствие путинист.

    Коментиран от #54

    19:04 13.03.2026

  • 49 Минавам да ти го .....

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Минавам само да кажа":

    между розов ите б узки.

    Коментиран от #60

    19:05 13.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Кажи бе

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тамън ми беше домъчняло за тоя":

    Калтак....

    Коментиран от #55

    19:08 13.03.2026

  • 53 Простак

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "На практика войната в иран свърши още на":

    300%

    Коментиран от #57

    19:09 13.03.2026

  • 54 Марш

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "пак нищо не каза":

    На Околчица бе Духолоф

    19:10 13.03.2026

  • 55 оооо скъсан

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Кажи бе":

    гьотлак

    19:11 13.03.2026

  • 56 Абе,

    2 0 Отговор
    според тоя, кои ще гласуват за Радев- ония 70-те процента ли? Как ги наричаше? :)))

    19:14 13.03.2026

  • 57 Ай пи

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Простак":

    Ще си събираш кар ан тийте в новият канал.

    19:16 13.03.2026

  • 58 Блюдолизеца

    2 0 Отговор
    на Вл. Путин, говори за американски слугинаж.

    19:16 13.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ин кяр

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Българин":

    По - скоро говореше за н@в еден ите "евроатлантици

    19:30 13.03.2026

  • 62 Ачо

    0 0 Отговор
    Иви,много си аналитичен,информиран,прям!Все хубави неща за теб!Но защо не ни обясняваш как така вече 4 години Америка налага санкции на Русия и в същото време непрекъснато търси срещи с Путин.И по невероятнпото,че Путин се отзовава на Америка.Защо Путин приема разговори с Тръмп след като същият този убива генералите на Путин,краде танкерите му,изгони го от Венецуела,от Сирия,сега го гони от Иран,от Куба,удрят му рафинериите,самолетите по летищата и какво ли още не.Сега същият този говедар "щедро"отменял санкциите срещу руския петрол.Утре може да ги наложи пак.Можеш ли да ни обясниш този парадокс!Путин будала ли е или лакей на Америка,каквито бяха Горбачов и Елцин?Преди два дена убиха с ракети в Брянск мирни руски граждани .
    С какви очи Путин приема разговори с Америка.Унищожиха съюзника му Иран.Путин говори хуморески по телевизията.Глупак ли е той или гений?Моля г-н Христов, в следващите ви изяви по медиите хвърлете малко светлина за Путин !Обичам Русия и ми е жал за тях.Запада паск с настървение убива руснаци,като че това не са хора равноравни на западняците.Ако питаш мен Путин е страхливец и будала.Да не казвам нечий лакей.

    19:32 13.03.2026

