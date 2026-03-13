Парламентът възложи на Министерския съвет да предприеме мерки срещу ценовия шок при горивата

Парламентът възложи на Министерския съвет да предприеме спешни мерки за ограничаване на негативните икономически последици от високите цени на суровия петрол и природния газ. Решението за предприемане на мерки заради ценовия шок е внесено от "ДПС-Ново начало" и беше прието с 97 гласа "за", 20 "против" и 19 "въздържал се". Подкрепиха го от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "Има такъв народ" и трима депутати, нечленуващи в парламентарна група. Против бяха от "Възраждане". Един депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" беше против, а 16 се въздържаха. Трима депутати от "Морал, единство, чест" също гласуваха "въздържал се". От "БСП-Обединена левица", "Алианс за права и свободи" и "Величие" не участваха в гласуването

Предвижда се Министерският съвет да разработи и приеме мерки за подпомагане на най-уязвимите социални групи от населението с доходи под прага на бедност, включително чрез разширяване на програмите за енергийно подпомагане. По отношение на подкрепата за предприятията и публичните услуги, засегнати от увеличените разходи за енергийни ресурси, кабинетът ще трябва да разработи мерки и програма, насочени към транспортния сектор, градския транспорт, лечебни заведения, училища, детски градини и ясли и земеделски производители.

С цел ефективно управление и разпределение на средствата за подпомагане се предвижда създаването на специален Фонд "Енергийно подпомагане на предприятията и домакинствата" към Министерството на финансите. Чрез фонда ще се администрират средствата по програмите за подпомагане и ще се осигури прозрачност при тяхното разходване.

Финансирането на фонда ще се осъществява чрез допълнителните приходи в държавния бюджет от данък върху добавената стойност, реализирани вследствие на повишаването на цените на суровия петрол сорт „Брент" и втечнения природен газ.

Според решението в рамките на своите правомощия правителството може да финансира фонда чрез Българската банка за развитие.

За транспортния сектор се предвижда на база отчетените количества използвани горива през съответния месец на предходната година Българската агенция за експортно застраховане да издаде гаранции за разсрочване на лизинговите вноски на транспортните фирми до края на 2026 година.

В мотивите за решението се посочва, че рязкото повишаване на цените на суровия петрол и природния газ на международните пазари в резултат на военния конфликт в Близкия изток оказва съществено влияние върху икономиката и социалната среда в България.

По време на дебата Йордан Цонев („ДПС-Ново начало“) посочи, че в момента сме в сценарий, според който цените се движат между 120-130 долара за барел. Той все още е управляем, отбеляза депутатът и напомни, че в ЕС вече има страни, които са предприели мерки. Обаче има сценарий и за над 130 долара за барел, дори и за 150 долара, длъжни сме да предвидим тези сценарии като възможности за реализация, обясни Цонев. Според него се върви именно към тежкия сценарий. Възможностите на правителството са ограничени, защото няма бюджет и затова предлагаме това решение, това е протегната ръка към кабинета, защото става въпрос за българската икономика, гражданите, бизнеса и евентуално за публичните финанси, защити проекторешението Йордан Цонев.

Мартин Димитров от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) напомни, че служебното правителство вече работи по такива мерки. Отговорният подход сега е не такъв проект на решение, а да имаме среща с ведомствената група, със служебния министър на финансите и да продължим другата седмица този разговор, за да стигнем до съгласие по адекватността на мерките, каза той. С тези аргументи няма да подкрепим този проект на решение, защото това не е конструктивният подход, трябва да се влезе в дълбочина, отсега да се оценят ефектите, заяви депутатът.

Българската икономика, бизнесът, гражданите изнемогват, а Вие казвате, че след седмици ще има мерки. Досега трябваше да има действащи мерки, репликира го Йордан Тодоров от "Възраждане".

Признавате, че правителството, назначено от вас, не може да ползва инструментариума, който има по закон, обърна се към Мартин Димитров и депутатът от ГЕРБ-СДС Александър Иванов. Според него идеята на този проект на решение е да подбутне малко настоящото правителство да вземе адекватни мерки за недопускане на ценови шок. То трябва да се погрижи българските граждани и икономика да имат гарантирани горива, изтъкна депутатът.-

Като ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" сте толкова загрижени, идете днес на енергийна комисия и гласувайте България да не загуби 437 млн. евро, отговори Мартин Димитров (ПП-ДБ). Не може в ситуация на криза да си позволим да губим такива средства. Румен Спецов, който управлява "Лукойл" от името на държаваа, е назначен от вашето правителство и сега казвате, че нямате нищо общо с цената на горивата, добави той.

Цончо Ганев от „Възраждане“ коментира, че от една страна са либералите от ПП-ДБ, от друга – ДПС и ГЕРБ. Години наред, подчерта той, и двете крила водят политики, в които обясняват, че трябва да се изпълняват ангажиментите към техните западни партньори. Проектът на решение, внесен от ДПС и подкрепян от ГЕРБ, казва да дадем възможност да съберем повече ДДС и надсъбраното ДДС да сложим в специален фонд, от който приоритетно да се помага на транспортните фирми, отбеляза депутатът. Т.е. до нито едно домакинство няма да стигне нищо от този фонд, реалното решение е днес да се вдигнат санкциите срещу Руската федерация, смятат от "Възраждане".

В отговор Йордан Цонев обясни, че мерките са за всички засегнати, не само за транспортния бизнес.