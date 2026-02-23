Новини
Шведи водят преговори с Лудогорец

33-годишният футболист, който може да играе като нападател и крило, е работил с Пер-Матиас Хьогмо за кратко през 2023 г., когато се засичат в Хекен

Шведският Хекен води преговори с Лудогорец за трансфера на тунизийския национал Амор Лаюни, пише gp.se. 33-годишният футболист, който може да играе като нападател и крило, е работил с Пер-Матиас Хьогмо за кратко през 2023 г., когато се засичат в Хекен. Новината обаче не е потвърдена от двата клуба.

Тази зима по време на тренировъчния лагер в Испания Лаюни напусна отбора преждевременно, след като преговорите по новия му договор бяха в застой. Според шведски журналисти, той дори заплашил да вземе отпуск по бащинство. По-късно той все пак поднови тренировки с тима.

„Винаги съм казвал, че съм отворен да остана в Хекен, но не на всяка цена. На 33 години съм, въпреки че тялото ми се чувства като на 27, и искам договор. Всичко се свежда до това“, каза Лаюни.

Високият 191 см футболист има договор с Хекен до 30 юни, а според сайта Transfermarkt цената му е 650 000 евро.


