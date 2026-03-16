Саудитска Арабия свали над 60 дрона над източната част на страната

Саудитска Арабия е прехванала и унищожила повече от 60 дрона през изминалата нощ в богатия на петрол източен район на страната, съобщава ДПА, позовавайки се на информация от саудитското Министерство на отбраната, предава БТА.

Най-големите петролни находища и инфраструктура на кралството се намират в района на Абкаик, който нееднократно е бил цел на атаки по време на конфликта с Иран.

Министерството съобщи също, че въвежда нова услуга, чрез която жителите на страната ще могат да подават сигнали за „подозрителна активност в небето“. Функцията ще бъде достъпна чрез мобилно приложение за граждански услуги в Саудитска Арабия.

Междувременно и Обединените арабски емирства са били подложени на атаки. Министерството на отбраната на страната съобщи за „заплахи от дронове и ракети от Иран“, без да дава повече подробности.

В емирство Фуджейра е избухнал мащабен пожар след удар с дронове по местни петролни съоръжения.

Иран извърши масирани удари срещу Емирствата в рамките на конфликта, започнал на 28 февруари.

Системите за противовъздушна отбрана на Емирствата са реагирали на атаките, използвайки около 300 ракети, 1600 дрона и 15 крилати ракети. Според ДПА мащабът на ударите в страната е сравним с иранските атаки срещу Израел.