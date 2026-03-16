Саудитска Арабия свали над 60 дрона над източната част на страната

Саудитска Арабия е прехванала и унищожила повече от 60 дрона през изминалата нощ в богатия на петрол източен район на страната, съобщава ДПА, позовавайки се на информация от саудитското Министерство на отбраната, предава БТА.
Най-големите петролни находища и инфраструктура на кралството се намират в района на Абкаик, който нееднократно е бил цел на атаки по време на конфликта с Иран.
Министерството съобщи също, че въвежда нова услуга, чрез която жителите на страната ще могат да подават сигнали за „подозрителна активност в небето“. Функцията ще бъде достъпна чрез мобилно приложение за граждански услуги в Саудитска Арабия.
Междувременно и Обединените арабски емирства са били подложени на атаки. Министерството на отбраната на страната съобщи за „заплахи от дронове и ракети от Иран“, без да дава повече подробности.
В емирство Фуджейра е избухнал мащабен пожар след удар с дронове по местни петролни съоръжения.
Иран извърши масирани удари срещу Емирствата в рамките на конфликта, започнал на 28 февруари.
Системите за противовъздушна отбрана на Емирствата са реагирали на атаките, използвайки около 300 ракети, 1600 дрона и 15 крилати ракети. Според ДПА мащабът на ударите в страната е сравним с иранските атаки срещу Израел.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 неможе да бъде
Коментиран от #4
12:46 16.03.2026
2 оня с коня
велик народ са персите след боя ще ги уважавате доста във региона
12:46 16.03.2026
3 Тръмп
Коментиран от #5
12:46 16.03.2026
4 това да не е филм за рамбо за два часа
До коментар #1 от "неможе да бъде":победили тръцки
иран е със територия колкото три окраайни бе
как се побеждава това?
50 милиона население!
как ще ги победят?
12:48 16.03.2026
5 2028
До коментар #3 от "Тръмп":Най раное ги свърши дотогава еврейската световната икономика е Фалирала и ....ние с нея клуба на богатите имайте си по едно парче ЗЕМЯ че то ще ви храни като няма магазини и логистични мрежи за доставка на хранителни продукти
13:15 16.03.2026