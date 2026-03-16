Саудитска Арабия свали над 60 дрона над източната част на страната

Саудитска Арабия свали над 60 дрона над източната част на страната

16 Март, 2026 12:41, обновена 16 Март, 2026 12:45 580 5

Атаки и срещу ОАЕ - пожар избухна в емирство Фуджейра след удар по петролни съоръжения

Саудитска Арабия свали над 60 дрона над източната част на страната - 1
Саудитска Арабия е прехванала и унищожила повече от 60 дрона през изминалата нощ в богатия на петрол източен район на страната, съобщава ДПА, позовавайки се на информация от саудитското Министерство на отбраната, предава БТА.

Най-големите петролни находища и инфраструктура на кралството се намират в района на Абкаик, който нееднократно е бил цел на атаки по време на конфликта с Иран.

Министерството съобщи също, че въвежда нова услуга, чрез която жителите на страната ще могат да подават сигнали за „подозрителна активност в небето“. Функцията ще бъде достъпна чрез мобилно приложение за граждански услуги в Саудитска Арабия.

Междувременно и Обединените арабски емирства са били подложени на атаки. Министерството на отбраната на страната съобщи за „заплахи от дронове и ракети от Иран“, без да дава повече подробности.

В емирство Фуджейра е избухнал мащабен пожар след удар с дронове по местни петролни съоръжения.

Иран извърши масирани удари срещу Емирствата в рамките на конфликта, започнал на 28 февруари.

Системите за противовъздушна отбрана на Емирствата са реагирали на атаките, използвайки около 300 ракети, 1600 дрона и 15 крилати ракети. Според ДПА мащабът на ударите в страната е сравним с иранските атаки срещу Израел.


  • 1 неможе да бъде

    6 1 Отговор
    Нали уж сащ и исраел рагромили Иран и победили ?

    Коментиран от #4

    12:46 16.03.2026

  • 2 оня с коня

    6 2 Отговор
    браво на иранците!

    велик народ са персите след боя ще ги уважавате доста във региона

    12:46 16.03.2026

  • 3 Тръмп

    4 2 Отговор
    Иран свърши ракетите и дроновете.Русия също.

    Коментиран от #5

    12:46 16.03.2026

  • 4 това да не е филм за рамбо за два часа

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "неможе да бъде":

    победили тръцки

    иран е със територия колкото три окраайни бе


    как се побеждава това?

    50 милиона население!

    как ще ги победят?

    12:48 16.03.2026

  • 5 2028

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп":

    Най раное ги свърши дотогава еврейската световната икономика е Фалирала и ....ние с нея клуба на богатите имайте си по едно парче ЗЕМЯ че то ще ви храни като няма магазини и логистични мрежи за доставка на хранителни продукти

    13:15 16.03.2026