Тръмп директно заплаши НАТО, че го очаква много лошо бъдеще

16 Март, 2026 09:43 1 434 37

Развоят на войната в Близкия изток продължава да е водеща тема в западния печат

Тръмп директно заплаши НАТО, че го очаква много лошо бъдеще - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо бъдеще", ако не подкрепят САЩ във войната с Иран, извежда в заглавие британският в. "Файненшъл таймс", предаде БТА.

Тръмп директно заплаши, че НАТО го очаква "много лошо бъдеще", ако съюзниците на САЩ не помогнат за отварянето на Ормузкия проток, отправяйки по този начин категорично послание към европейските държави да се присъединят към военните му действия в Иран.

Американският президент заяви вчера в интервю за "Файненшъл таймс", че дори може да отложи срещата си на върха с китайския президент Си Цзинпин по-късно този месец, тъй като настоява Пекин да помогне за деблокирането на този ключов воден път.

"Естествено е хората, които се възползват от протока, да помогнат да се гарантира, че там няма да се случи нищо лошо", каза Тръмп, като отбеляза, че Европа и Китай са силно зависими от петрола от Залива, за разлика от САЩ.

"Ако няма отговор или ако отговорът е отрицателен, мисля, че това ще бъде много лошо за бъдещето на НАТО", добави той.

Тръмп направи тези си коментари в телефонен разговор с "Файненшъл таймс" ден след като призова Китай, Франция, Япония, Южна Корея и Великобритания да се присъединят към "съвместните усилия" за отваряне на протока, през който преминава една пета от световната търговия с петрол.

Иран на практика затвори протока, след като САЩ и Израел започнаха войната си срещу него преди повече от две седмици, което предизвика опасения от нов скок в цените на петрола. Усилията на САЩ да отворят водния път до голяма степен се провалиха. Международните цени на петрола достигнаха снощи 106 долара за барел, което е повишение с около 45 процента от началото на войната.

Въпреки предупреждението си Тръмп изглеждаше песимистично настроен, че съюзниците на САЩ ще се вслушат в молбите му за помощ.

"Имаме нещо, наречено НАТО", каза Тръмп, който често е критикувал Алианса и добави: "Бяхме много любезни. Не беше необходимо да им помагаме с Украйна. Украйна е на хиляди километри от нас (...) Ние обаче им помогнахме. Сега ще видим дали те ще ни помогнат. Защото отдавна казвам, че ние ще бъдем до тях, но те няма да бъдат до нас. И не съм сигурен, че ще бъдат до нас“.

Помолен да уточни от каква помощ се нуждае, Тръмп отговори: "От каквато и да е помощ". Той добави, че съюзниците трябва да изпратят миночистачи, от които Европа разполага с много по-големи количества от САЩ, отбелязва "Файненшъл таймс".

Конфликтът хвърли Близкия изток в хаос, обърка световния въздушен транспорт и наруши износа на петрол от региона, което доведе до скок на цените на горивата по целия свят, отбелязва друго британско издание - в. "Гардиън".

Нито Техеран, нито Вашингтон изглеждат склонни да смекчат реториката си въпреки нарастващия брой на жертвите и скока на цените на петрола след фактическото затваряне Ормузкия проток.

"Иран иска да сключи споразумение, но аз не искам, защото условията все още не са достатъчно добри", заяви Тръмп, като добави, че американските войски ще засилят атаките по иранското крайбрежие на север от протока, за да разчистят пътя за превоза на петрол.

Иранският външен министър Абас Арагчи обаче оспори вчера това твърдение. "Никога не сме искали спиране на огъня и никога не сме искали дори преговори", заяви Арагчи в предаване по телевизия Си Би Ес. "Готови сме да се защитаваме толкова дълго, колкото е необходимо", добави той.

Арагчи определи израелските удари срещу петролни складове в Техеран като "екоцид", посочва френският в. "Фигаро". "Бомбардировките на Израел срещу складовете за гориво в Техеран нарушават международното право и представляват екоцид", заяви той в Екс.

"Жителите рискуват да понесат дългосрочни вреди за здравето си. Замърсяването на почвите и подпочвените води може да има последствия (за няколко поколения)", добави министърът.

Арагчи заяви пред Си Би Ес, че Техеран е бил "потърсен от редица държави", призоваващи за безопасно преминаване за корабите си през Ормузкия проток, но добави, че решението за това е в ръцете на иранските военни“. Той посочи, че на група кораби от "различни държави" е било позволено да преминат, без да дава повече подробности.

Иран заяви, че протокът е отворен за всички с изключение на САЩ и техните съюзници, отбелязва изданието "Политико".

Арагчи допълни, че на този етап "не вижда никаква причина да разговаря с американците", като отбеляза, че именно Израел и САЩ са тези, които са започнали военните действия с координирани си атаки на 28 февруари по време на непреките преговори между Вашингтон и Техеран относно ядрената програма на Ислямската република в Женева.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дайджест

    15 21 Отговор
    Същият ол1гофрен като Путин.

    Коментиран от #20, #32

    09:45 16.03.2026

  • 2 Зевс

    47 3 Отговор
    НАТО е отбранителен съюз, а не инструмент на САЩ някой друг да се ангажира със започнатите от тях войни.

    09:45 16.03.2026

  • 3 честен ционист

    13 6 Отговор
    "Съвет за мир" е новото НАТО.

    Коментиран от #37

    09:46 16.03.2026

  • 4 Тропа с краче рижавото

    30 2 Отговор
    но засега получава само усмивки по радиото.

    09:46 16.03.2026

  • 5 Неразбрал

    27 0 Отговор
    Какво стана, защо така нали сащ и израел побеждаваха?

    Коментиран от #17, #24

    09:47 16.03.2026

  • 6 УСЕТИХА ГО ЧЕ Е КУКУ

    29 0 Отговор
    И ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ МУ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА БЪРБОРЕНЕТО.

    09:48 16.03.2026

  • 7 Кривоверен алкаш

    26 1 Отговор
    Този Рижият Неадекватник допуска ли че в един момент ако се отдръпнат европейските държави може да остане сам ...губи позициите като световен Жандарм и започва да заплашва...Благодарение на САЩ сме в това състояние, като цяло целият Свят...

    09:48 16.03.2026

  • 8 Сила

    15 2 Отговор
    Сега е момента Шкембе войвода да яхне F16 и да се хвърли в битка ....

    09:48 16.03.2026

  • 9 Запари му кашата,

    17 0 Отговор
    ще падне правене на вятър.

    09:49 16.03.2026

  • 10 А ся де?!...

    21 1 Отговор
    Пак ли сме в съюз дето се разпада?

    09:49 16.03.2026

  • 11 Обикновен Гражданин!

    23 0 Отговор
    Не съм политолог,нито анализатор...нито доктор...!
    Но тоя се оказа пълна...отк@4@лк@...!

    09:50 16.03.2026

  • 12 име

    12 6 Отговор
    Крайно време е руснаците да набият канчето на островните poдocмecители, НАТО нищо няма да направи да им помогне.

    Коментиран от #29

    09:50 16.03.2026

  • 13 ФЕЙК

    16 0 Отговор
    Шиши и Боко да качват една гумена лодка и да заминават за Иран да защитават бащицата Тръм. Проблемът е кой ще поеме изхранването на двата хипопотама?

    Коментиран от #23

    09:50 16.03.2026

  • 14 Стана тя, каквато стана

    12 1 Отговор
    падна лиска във капана.

    09:50 16.03.2026

  • 15 Георги

    8 0 Отговор
    удобно е пропусната тази част от изказването в която се казва, че може да избомбвт ирански нефтени съоръжения за забавление. Точно както потапят случайни лодки за забавление.

    Коментиран от #26

    09:51 16.03.2026

  • 16 Ъхъ!!!

    5 1 Отговор
    Браво на агент Краснов!!! За нула време направи Америка нищожна! А сега се мъчи да направи дребосъка Путин отново велик.

    09:51 16.03.2026

  • 17 Вчера заявиха!

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Неразбрал":

    До три седмици и Иран го приключваме....!
    Но не вярвам в таласъми...

    09:51 16.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тимур

    7 1 Отговор
    Руският агент Тръмп съвсем полудя!

    09:52 16.03.2026

  • 20 ами

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дайджест":

    ха ха ха - по зле е от путин

    09:52 16.03.2026

  • 21 Да ви е.а

    6 3 Отговор
    „Президентът на САЩ вече не е склонен да оказва натиск върху Владимир Путин“ – това подсказва, че у Тръмп все още е останало някакво подобие на здрав разум и мисли малко напред. В края на краищата, той се прецака с иранската авантюра, а Путин ще действа като посредник в преговорите с Иран; той няма какво да спечели нито от „изминалите“, нито от брюкселските клоуни.

    Коментиран от #28

    09:54 16.03.2026

  • 22 Ура,,Ура

    5 0 Отговор
    Тоя лудак няма да се учудя ако запали трета световна война. Ама нали той е далече и затова не му пука. Страхлвец е. Прилича си с някои от нашите герой.

    09:54 16.03.2026

  • 23 БАШ ФЕЙК

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "ФЕЙК":

    Проблемът е че още като Боко и Шиши се качат и гумената лодка нема да издържи натоварването и ще се спука,още на старта....

    09:55 16.03.2026

  • 24 Запознат

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "Неразбрал":

    Те САЩ и Израел,че смазаха Иран е ясно,но проблемът е принципен.Ама от контейнерите зад Кауфланд няма как да го разбереш.Друга е играта тук.Русия вече не е фактор за Западът.Видя се в Украйна.За пропадналата руска икономика няма да ти обяснявам.Сблъсъкът ще е с китайците.

    Коментиран от #27, #33

    09:55 16.03.2026

  • 25 социалист -анти капиталист

    7 2 Отговор
    Социализма си беше по -добре .Всеки си имаше армия ,спазваха се граници , имаше правила ,имаше собствена рафинерия за гориво и собствена АЕЦ за ток .Развалиха ни го за да станат 100 човека свръх богати , объркаха света и сега се чудят какво става . Няма оправяне , идва ядрена бомба

    09:55 16.03.2026

  • 26 дядо поп

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Георги":

    Както винаги властите ни се отнасят с народа като с гъби , държат ни на тъмно и ни захранват с тор (естествена).

    09:57 16.03.2026

  • 27 Неразбрал

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Запознат":

    Ти явно си комик.

    09:57 16.03.2026

  • 28 Болен мозък

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Да ви е.а":

    Путин и посредник за Иран...смех...Дъртака кремълски така затъна в блатата на Украйна, че скоро нема да са оправи.

    09:57 16.03.2026

  • 29 Да де

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете ПЕТА година.
    Къде ви е лева?
    Къде ви е МОЧАТА?
    Къде ви е Киев за два дня?
    Къде е Аятолаха?

    09:58 16.03.2026

  • 30 Хормуския проток ще бъде отворен

    7 0 Отговор
    веднага след като САЩ и Израел обявят победа и вдигнат белия байряк.
    До тогава да си сърбат това което са си надробили сами. Пък и щом са победили, за какво им е помощ??

    Европейци няма защо да мрат, заради това че Иран щял уж "да има ЯО", което Иран не иска и никога не е искал да има, а и фатва има издадена,

    Коментиран от #34, #36

    09:58 16.03.2026

  • 31 Тръмп директно заплаши НАТО, че го очакв

    2 0 Отговор
    Тръмп директно заплаши НАТО, че го очаква много лошо бъдеще
    ДА БАЙ ДОНЧО ДОБРЕ ЗНАЕ, ЧЕ СПАСЯВАНЕТО НА УДАВНИЦИТЕ Е НЕОТЛОЖНА ГРИЖА НА ДАВЕЩИТЕ СЕ. БАЙ ДОНЧО СИ ОСИГУРИ ПЕТРОЛ ОТ ВЕНЕЦУЕЛА РЕАЛИЗИРА ДОБРИ ПЕЧАЛБИ ЗАСЕГА.

    10:00 16.03.2026

  • 32 Макробиолог

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дайджест":

    Все пак има малка разлика,Иран никога не е крал американска газ,нито е разделял американската църква,нито е стрелял по американско езични райони/допреди войната/.

    10:00 16.03.2026

  • 33 Непознат

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Запознат":

    Верно смазаха им карабините на иранците, по-голям резил не е имало за евреите и краварите.

    10:01 16.03.2026

  • 34 И САЩ да си обират партакешите

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Хормуския проток ще бъде отворен":

    от района и да не се меси повече! Тогава може и да настане мир!

    И Израел, ако още го има, ще кротне.

    10:05 16.03.2026

  • 35 поне информирайте пък....всеки....

    0 0 Отговор
    В момента когато пишете ,пишете ,пишете....лудия и израел заедно с кюрдите в иран и ирак ще правят сухопътна инвазия в иран!

    10:06 16.03.2026

  • 36 ТАЯ КОПЕЙКА

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хормуския проток ще бъде отворен":

    ЯВНО Е ИЗПИЛА САМАГОНА И НА ДРУГА КОПЕЙКА И ДРЪНКА ТА ДРЪНКА.

    10:07 16.03.2026

  • 37 бай Шиле

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Ами Желязко да грабва пушката и да отива да брани протока! То не е само да се хилиш и да се снимаш с Тръмпоча. Иска си и да.пе!

    10:12 16.03.2026