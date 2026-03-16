Тръмп директно заплаши НАТО, че го очаква много лошо бъдеще

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо бъдеще", ако не подкрепят САЩ във войната с Иран, извежда в заглавие британският в. "Файненшъл таймс", предаде БТА.
Тръмп директно заплаши, че НАТО го очаква "много лошо бъдеще", ако съюзниците на САЩ не помогнат за отварянето на Ормузкия проток, отправяйки по този начин категорично послание към европейските държави да се присъединят към военните му действия в Иран.
Американският президент заяви вчера в интервю за "Файненшъл таймс", че дори може да отложи срещата си на върха с китайския президент Си Цзинпин по-късно този месец, тъй като настоява Пекин да помогне за деблокирането на този ключов воден път.
"Естествено е хората, които се възползват от протока, да помогнат да се гарантира, че там няма да се случи нищо лошо", каза Тръмп, като отбеляза, че Европа и Китай са силно зависими от петрола от Залива, за разлика от САЩ.
"Ако няма отговор или ако отговорът е отрицателен, мисля, че това ще бъде много лошо за бъдещето на НАТО", добави той.
Тръмп направи тези си коментари в телефонен разговор с "Файненшъл таймс" ден след като призова Китай, Франция, Япония, Южна Корея и Великобритания да се присъединят към "съвместните усилия" за отваряне на протока, през който преминава една пета от световната търговия с петрол.
Иран на практика затвори протока, след като САЩ и Израел започнаха войната си срещу него преди повече от две седмици, което предизвика опасения от нов скок в цените на петрола. Усилията на САЩ да отворят водния път до голяма степен се провалиха. Международните цени на петрола достигнаха снощи 106 долара за барел, което е повишение с около 45 процента от началото на войната.
Въпреки предупреждението си Тръмп изглеждаше песимистично настроен, че съюзниците на САЩ ще се вслушат в молбите му за помощ.
"Имаме нещо, наречено НАТО", каза Тръмп, който често е критикувал Алианса и добави: "Бяхме много любезни. Не беше необходимо да им помагаме с Украйна. Украйна е на хиляди километри от нас (...) Ние обаче им помогнахме. Сега ще видим дали те ще ни помогнат. Защото отдавна казвам, че ние ще бъдем до тях, но те няма да бъдат до нас. И не съм сигурен, че ще бъдат до нас“.
Помолен да уточни от каква помощ се нуждае, Тръмп отговори: "От каквато и да е помощ". Той добави, че съюзниците трябва да изпратят миночистачи, от които Европа разполага с много по-големи количества от САЩ, отбелязва "Файненшъл таймс".
Конфликтът хвърли Близкия изток в хаос, обърка световния въздушен транспорт и наруши износа на петрол от региона, което доведе до скок на цените на горивата по целия свят, отбелязва друго британско издание - в. "Гардиън".
Нито Техеран, нито Вашингтон изглеждат склонни да смекчат реториката си въпреки нарастващия брой на жертвите и скока на цените на петрола след фактическото затваряне Ормузкия проток.
"Иран иска да сключи споразумение, но аз не искам, защото условията все още не са достатъчно добри", заяви Тръмп, като добави, че американските войски ще засилят атаките по иранското крайбрежие на север от протока, за да разчистят пътя за превоза на петрол.
Иранският външен министър Абас Арагчи обаче оспори вчера това твърдение. "Никога не сме искали спиране на огъня и никога не сме искали дори преговори", заяви Арагчи в предаване по телевизия Си Би Ес. "Готови сме да се защитаваме толкова дълго, колкото е необходимо", добави той.
Арагчи определи израелските удари срещу петролни складове в Техеран като "екоцид", посочва френският в. "Фигаро". "Бомбардировките на Израел срещу складовете за гориво в Техеран нарушават международното право и представляват екоцид", заяви той в Екс.
"Жителите рискуват да понесат дългосрочни вреди за здравето си. Замърсяването на почвите и подпочвените води може да има последствия (за няколко поколения)", добави министърът.
Арагчи заяви пред Си Би Ес, че Техеран е бил "потърсен от редица държави", призоваващи за безопасно преминаване за корабите си през Ормузкия проток, но добави, че решението за това е в ръцете на иранските военни“. Той посочи, че на група кораби от "различни държави" е било позволено да преминат, без да дава повече подробности.
Иран заяви, че протокът е отворен за всички с изключение на САЩ и техните съюзници, отбелязва изданието "Политико".
Арагчи допълни, че на този етап "не вижда никаква причина да разговаря с американците", като отбеляза, че именно Израел и САЩ са тези, които са започнали военните действия с координирани си атаки на 28 февруари по време на непреките преговори между Вашингтон и Техеран относно ядрената програма на Ислямската република в Женева.
Но тоя се оказа пълна...отк@4@лк@...!
До коментар #5 от "Неразбрал":До три седмици и Иран го приключваме....!
Но не вярвам в таласъми...
До коментар #1 от "Дайджест":ха ха ха - по зле е от путин
До коментар #13 от "ФЕЙК":Проблемът е че още като Боко и Шиши се качат и гумената лодка нема да издържи натоварването и ще се спука,още на старта....
До коментар #5 от "Неразбрал":Те САЩ и Израел,че смазаха Иран е ясно,но проблемът е принципен.Ама от контейнерите зад Кауфланд няма как да го разбереш.Друга е играта тук.Русия вече не е фактор за Западът.Видя се в Украйна.За пропадналата руска икономика няма да ти обяснявам.Сблъсъкът ще е с китайците.
До коментар #15 от "Георги":Както винаги властите ни се отнасят с народа като с гъби , държат ни на тъмно и ни захранват с тор (естествена).
До коментар #24 от "Запознат":Ти явно си комик.
До коментар #21 от "Да ви е.а":Путин и посредник за Иран...смех...Дъртака кремълски така затъна в блатата на Украйна, че скоро нема да са оправи.
До коментар #12 от "име":Ти и другите трима кретена тук това го пишете ПЕТА година.
Къде ви е лева?
Къде ви е МОЧАТА?
Къде ви е Киев за два дня?
Къде е Аятолаха?
До тогава да си сърбат това което са си надробили сами. Пък и щом са победили, за какво им е помощ??
Европейци няма защо да мрат, заради това че Иран щял уж "да има ЯО", което Иран не иска и никога не е искал да има, а и фатва има издадена,
ДА БАЙ ДОНЧО ДОБРЕ ЗНАЕ, ЧЕ СПАСЯВАНЕТО НА УДАВНИЦИТЕ Е НЕОТЛОЖНА ГРИЖА НА ДАВЕЩИТЕ СЕ. БАЙ ДОНЧО СИ ОСИГУРИ ПЕТРОЛ ОТ ВЕНЕЦУЕЛА РЕАЛИЗИРА ДОБРИ ПЕЧАЛБИ ЗАСЕГА.
До коментар #1 от "Дайджест":Все пак има малка разлика,Иран никога не е крал американска газ,нито е разделял американската църква,нито е стрелял по американско езични райони/допреди войната/.
До коментар #24 от "Запознат":Верно смазаха им карабините на иранците, по-голям резил не е имало за евреите и краварите.
До коментар #30 от "Хормуския проток ще бъде отворен":от района и да не се меси повече! Тогава може и да настане мир!
И Израел, ако още го има, ще кротне.
До коментар #30 от "Хормуския проток ще бъде отворен":ЯВНО Е ИЗПИЛА САМАГОНА И НА ДРУГА КОПЕЙКА И ДРЪНКА ТА ДРЪНКА.
До коментар #3 от "честен ционист":Ами Желязко да грабва пушката и да отива да брани протока! То не е само да се хилиш и да се снимаш с Тръмпоча. Иска си и да.пе!
