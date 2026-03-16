Еврокомисарят по отбраната предупреди, че страни от ЕС могат да бъдат атакувани с ирански ракети...

Много е възможно руснаците да предприемат нападение срещу нас, Русия е готова да използва между 7 и 9 милиона дрона тази година, предупреди еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс в изказване пред участниците в събитие в Брюксел, организирано от "Форум Европа". Войната в Иран може да ни се отрази не само с поскъпването на енергията, но и с ракетни нападения, добави той, предаде БТА.

Кубилюс отбеляза, че миналата седмица генералният секретар на НАТО Марк Рюте е посочил необходимостта от четирикратно увеличение на европейските възможности за противовъздушна отбрана (ПВО). Еврокомисарят допълни, че само в първите дни на ударите по Иран и последвалия отговор на Техеран с изстрелване на балистични ракети и дронове са били необходими толкова ракети за ПВО, колкото САЩ произвеждат за година.

Необходимо е да имаме независимо европейско ракетно производство. За да имаме сигурност, трябва да бъдем силни и независими. Европа трябва да може да сдържа, да инвестира в средства за защита на демокрацията, територията и нашия начин на живот, каза еврокомисарят.

По неговите думи европейските съюзници трябва да вземат мерки за заместването на 100 хиляди войници от САЩ в Европа, след като "трансатлантическите партньори пренасочват вниманието си" към Тихия и Индийския океан. САЩ искат европейците да поемат отговорност за собствената си отбрана, нямаме причини за несъгласие с това искане, коментира Кубилюс.

Засега в Украйна не се очертава мир, посочи еврокомисарят и се позова на данни от изследване, според което загуба на Киев във войната ще струва на Европа два пъти по-скъпо, отколкото оказването на подкрепа. По неговите думи начините за взимането на европейските решения вече не отговарят на промените в света. Според него днес руските въоръжени сили са по-силни, отколкото преди нападението срещу Украйна.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо бъдеще", ако не подкрепят САЩ във войната с Иран, извежда в заглавие британският в. "Файненшъл таймс".

Тръмп директно заплаши, че НАТО го очаква "много лошо бъдеще", ако съюзниците на САЩ не помогнат за отварянето на Ормузкия проток, отправяйки по този начин категорично послание към европейските държави да се присъединят към военните му действия в Иран.

Американският президент заяви вчера в интервю за "Файненшъл таймс", че дори може да отложи срещата си на върха с китайския президент Си Цзинпин по-късно този месец, тъй като настоява Пекин да помогне за деблокирането на този ключов воден път.

"Естествено е хората, които се възползват от протока, да помогнат да се гарантира, че там няма да се случи нищо лошо", каза Тръмп, като отбеляза, че Европа и Китай са силно зависими от петрола от Залива, за разлика от САЩ.

"Ако няма отговор или ако отговорът е отрицателен, мисля, че това ще бъде много лошо за бъдещето на НАТО", добави той.