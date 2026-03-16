Еврокомисарят по отбраната предупреди, че страни от ЕС могат да бъдат атакувани с ирански ракети

Генералният секретар на НАТО Рюте е посочил необходимостта от четирикратно увеличение на европейските възможности за противовъздушна отбрана

Много е възможно руснаците да предприемат нападение срещу нас, Русия е готова да използва между 7 и 9 милиона дрона тази година, предупреди еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс в изказване пред участниците в събитие в Брюксел, организирано от "Форум Европа". Войната в Иран може да ни се отрази не само с поскъпването на енергията, но и с ракетни нападения, добави той, предаде БТА.

Кубилюс отбеляза, че миналата седмица генералният секретар на НАТО Марк Рюте е посочил необходимостта от четирикратно увеличение на европейските възможности за противовъздушна отбрана (ПВО). Еврокомисарят допълни, че само в първите дни на ударите по Иран и последвалия отговор на Техеран с изстрелване на балистични ракети и дронове са били необходими толкова ракети за ПВО, колкото САЩ произвеждат за година.

Необходимо е да имаме независимо европейско ракетно производство. За да имаме сигурност, трябва да бъдем силни и независими. Европа трябва да може да сдържа, да инвестира в средства за защита на демокрацията, територията и нашия начин на живот, каза еврокомисарят.

По неговите думи европейските съюзници трябва да вземат мерки за заместването на 100 хиляди войници от САЩ в Европа, след като "трансатлантическите партньори пренасочват вниманието си" към Тихия и Индийския океан. САЩ искат европейците да поемат отговорност за собствената си отбрана, нямаме причини за несъгласие с това искане, коментира Кубилюс.

Засега в Украйна не се очертава мир, посочи еврокомисарят и се позова на данни от изследване, според което загуба на Киев във войната ще струва на Европа два пъти по-скъпо, отколкото оказването на подкрепа. По неговите думи начините за взимането на европейските решения вече не отговарят на промените в света. Според него днес руските въоръжени сили са по-силни, отколкото преди нападението срещу Украйна.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо бъдеще", ако не подкрепят САЩ във войната с Иран, извежда в заглавие британският в. "Файненшъл таймс".

Тръмп директно заплаши, че НАТО го очаква "много лошо бъдеще", ако съюзниците на САЩ не помогнат за отварянето на Ормузкия проток, отправяйки по този начин категорично послание към европейските държави да се присъединят към военните му действия в Иран.

Американският президент заяви вчера в интервю за "Файненшъл таймс", че дори може да отложи срещата си на върха с китайския президент Си Цзинпин по-късно този месец, тъй като настоява Пекин да помогне за деблокирането на този ключов воден път.

"Естествено е хората, които се възползват от протока, да помогнат да се гарантира, че там няма да се случи нищо лошо", каза Тръмп, като отбеляза, че Европа и Китай са силно зависими от петрола от Залива, за разлика от САЩ.

"Ако няма отговор или ако отговорът е отрицателен, мисля, че това ще бъде много лошо за бъдещето на НАТО", добави той.


  • 1 честен ционист

    49 1 Отговор
    Най-бедният обикновено го отнася.

    Коментиран от #6, #16, #33

    12:03 16.03.2026

  • 2 Ами хайде де

    56 4 Отговор
    че едни кравешки самолети чакат на паркинг докато краварите ремонтират шахти

    12:03 16.03.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    55 5 Отговор
    Еврокомисарят по отбраната предупреди, че страни от ЕС могат да бъдат атакувани с ирански ракети...

    И ВЕДНАГА :

    Много е възможно руснаците да предприемат нападение срещу нас🤔🤔🤔

    Коментиран от #8, #10, #11, #28

    12:06 16.03.2026

  • 4 Еми хубаво

    54 3 Отговор
    Като руснаците не го правят, поне други да им дадат урок на тези неадекватници... И щом помагат на укра и милиарди и с огромни количества оръжия, разузнаване, спътниково целеобразуване и т.н. ЗАЩО не помагат така и на Иран и палестинците?
    В този съюз вече нищо не и нормално... да се разпада.

    Коментиран от #35

    12:07 16.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 койдазнай

    30 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Не най-бедния, а най-тъпия, най-необразования и най-глупавия. А поради изброеното и най-беден.

    Коментиран от #12

    12:07 16.03.2026

  • 7 Ами

    35 2 Отговор
    Рютету да отиде да сторга единдудук на Путин и няма да ни нападнат!

    12:07 16.03.2026

  • 8 честен ционист

    10 21 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ти да не мислиш, че руснаците ще стоят и гледат как иранските фишеци пробиват ПВО щита на ЕС? Много ясно, че ще се включат и те.

    Коментиран от #15

    12:08 16.03.2026

  • 9 Витиевато

    43 2 Отговор
    Забележете:"Еврокомисарят по отбраната предупреди, че страни от ЕС могат да бъдат атакувани...". НЕ страни от НАТО, а страни ОТ ЕС. А, така. Това за всички юроатлантически бройлери, дето само повтарят като папагали, нато ни брани. На баба ви кюлотите ви брани нато вас жълтопаветните и козяците. Щом най-гравният натовец, Рютето използва думите "страни от ЕС", значи тотално натютю се разграничава от тая работа. Ко става бе козляци? Нали голям го вадехте с вашето нато ни брани

    12:08 16.03.2026

  • 10 Европеец

    38 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Е какво да очакваш от изкука ли ""комисари"",па Били и по отбраната..... Тоя направо да назове датата кога ще воюват с Велика Русия, та да си носим новите дрехи...

    12:08 16.03.2026

  • 11 То нали и с Гренландия

    46 2 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Беше същото? САЩ обявиха, че ще анексират насила Гренландия, ама "умните" от умрелио съюз казаха, че "трябва да защитават Гренландия от Русия"??? Да се смееш ли, да плачеш ли?

    12:10 16.03.2026

  • 12 честен ционист

    4 17 Отговор

    До коментар #6 от "койдазнай":

    Има и по-бедни от Ганчо в ЕС, където се смятат и заемите. А и вие имате късмета, че Момчето ви купи място в "Съвета за мир" и бурята ще ви подмине.

    12:10 16.03.2026

  • 13 Как беше

    46 2 Отговор
    Европа ни храни НАто ни пази слава Украйна, така пишеха тука едни незмозъчни😀

    Коментиран от #17

    12:11 16.03.2026

  • 14 Иван

    17 1 Отговор
    Това ще бъдат тренировки.

    12:11 16.03.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    30 3 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Дреме им на руснаците за ГЕВГИРА на ЕсеС, ако ЕвроЛунатиците не решат да се €Ваvat с мечока❗

    12:11 16.03.2026

  • 16 Мартин Картофски 🥔

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Пейпал и Револют, помогнете на нашия екип, не пишете празни приказки. Направете нещо полезно - помогнете на нашия екип.

    Коментиран от #23

    12:12 16.03.2026

  • 17 Иван

    17 2 Отговор

    До коментар #13 от "Как беше":

    Те вече си смениха половете, за да хванат царството на Мешията.

    12:12 16.03.2026

  • 18 Тома

    31 1 Отговор
    Значи по евтино е да се убиват православни отколкото да има мир в Украйна.Ега си сатанистите които управляват ЕС.

    12:13 16.03.2026

  • 19 предложение

    34 2 Отговор
    Родните евроатлантици да се товарят на двете надуваеми лодки, които придобихме в следствие членството ни в НАТО (ще се съберат спокойно на двете лодки) и да отиват да вардят Ормузкия проток от иранските дронове!

    Коментиран от #26

    12:13 16.03.2026

  • 20 Иван

    22 2 Отговор
    Марк Пут.те........трансджендъра.

    12:14 16.03.2026

  • 21 Копейка в шок

    9 19 Отговор
    Най големият ми ужас е да не ме удари приятелски огън.В шок съм

    12:14 16.03.2026

  • 22 идиоти вън

    28 0 Отговор
    И кои са тези страни в ЕС, гледайки радиуса на кръгът в който попадат страни от ЕС, които мже да бъдат ударени, то това е България!!!!

    Коментиран от #70

    12:14 16.03.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мартин Картофски 🥔":

    Те ли пуснаха тази ОТВРАТИТЕЛНА СХЕМА на реклами😡😡😡😡😡😡😡

    12:14 16.03.2026

  • 24 Тази лъжлива сган

    27 0 Отговор
    как я търпите да унищожава Европа!

    12:15 16.03.2026

  • 25 Иван

    5 5 Отговор
    Слава Румъние!

    12:16 16.03.2026

  • 26 Контра предложение

    3 26 Отговор

    До коментар #19 от "предложение":

    Да товариме копейките на вагоните за животни и да ги даряваме на Путлер.Веднага получавате руски паспорт, стар АК, мешка и безплатен китайски чувал.

    Коментиран от #32

    12:18 16.03.2026

  • 27 Иван

    22 0 Отговор
    Еврейските рептили имат по шест пръсти.

    12:18 16.03.2026

  • 28 оня с коня

    28 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    руснаците не са ни враг!


    и ако дойдат народа пак ще ви приветства както преди

    12:19 16.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Атина Палада

    23 1 Отговор
    моля комисаря да каже колко пари къде да изпратим във помощ на краварника

    мисля че първата армия дето уж била първа яко го е закъсала ще трябва и на тях пари да пращам всеки месец

    Коментиран от #38, #43

    12:20 16.03.2026

  • 31 гост

    4 14 Отговор
    ако пижамите ударят ЕС, трябва да бъдат заличени....

    12:21 16.03.2026

  • 32 оня с коня

    18 2 Отговор

    До коментар #26 от "Контра предложение":

    по лесно ще е да натоварим ЕвроАтлантическите гьонове и да ги пращаме към брюксел

    Коментиран от #37

    12:22 16.03.2026

  • 33 Еми тогава

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ганчо да вади парасата от дюшека, че европата има нужда от антидрон защита.

    12:22 16.03.2026

  • 34 Кой ще чисти

    12 0 Отговор
    Мините кой ще чисти.Нали казаха,че минират Ормузкия проток.На никого не му се ходи на сигурна смърт.Пък в ЕС бавно се взимат решения.Не става от днес за утре.

    12:26 16.03.2026

  • 35 не може да бъде

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Еми хубаво":

    За атаки срещу САЩ руснаците няма да дадат на Иран нито Орешник нито Циркон нито Оникс нито даже Искандер -М!?Но ако стане дума Иран да удари Париж или Лондон руснаците ще им дадат не само и четирите вида а и нещо повече !?

    12:29 16.03.2026

  • 36 Кухоглава копейка

    2 5 Отговор
    Ще се мриееееее.

    12:30 16.03.2026

  • 37 ще си събираш

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "оня с коня":

    кара нт йте

    Коментиран от #44

    12:31 16.03.2026

  • 38 Марш по кофите копейки гладна!

    0 12 Отговор

    До коментар #30 от "Атина Палада":

    Марш!

    Коментиран от #51

    12:32 16.03.2026

  • 39 доктор

    0 14 Отговор
    След като бъде избито известно количество копейки нещата ще се наредят.

    Коментиран от #49

    12:33 16.03.2026

  • 40 Безпристрастен

    15 1 Отговор
    Светът ( по специално Европа + мъгливия остров) със пълна сила,повтарят ситуацията от миналия век,- периода 37-39 година.С бодряшкия плам и убеденост,за римейк на 22Юни 1941 .А нашенци,по навик кудкудякат в хор с тях.Натам следва неумолимия ход и краен резултат..Ама защо Народният съд ни изби " елита"? Да ни опази Бог,но да не се завърти поредната месомелачка.Че и съд след това няма да има.Сега не епохата на ВСВ- окопи,пушки и артилерия с години.Сами го виждаме днес наживо.Един пуск и половин България е необитаема,за столетие.

    12:34 16.03.2026

  • 41 Госあ

    6 1 Отговор
    Може, но те със сигурност няма да бъдат изстреляни от Иран

    12:36 16.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ХАХ

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Атина Палада":

    Кво ще пращаш па ти бе дрипаввият?

    12:40 16.03.2026

  • 44 Ще му

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "ще си събираш":

    Събираш хайвера в шепите си!

    Коментиран от #45

    12:40 16.03.2026

  • 45 Кухоглава копейка

    1 4 Отговор

    До коментар #44 от "Ще му":

    Ще се мриееее боклууук.

    Коментиран от #48

    12:41 16.03.2026

  • 46 охааа

    4 0 Отговор
    дано дано - белким им просветне на алчната измет

    Коментиран от #58

    12:41 16.03.2026

  • 47 Просто е

    9 1 Отговор
    изс раелите трябва да се откажат да крадат и ищубиват. И цял свят да им плаща войните, напело с ку44ката пеdoфила Тръмп

    12:41 16.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 М на хх х

    2 5 Отговор
    Срещнеш ли копейка трепИ !

    12:44 16.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Смех с копейки

    2 6 Отговор
    Копейките пак се изпоплашиха 😁

    12:49 16.03.2026

  • 53 Истината

    3 6 Отговор
    Копейките са във война четири години,а нас плашат с война! Нали е готино да умираш за родината?

    Коментиран от #56, #57

    12:52 16.03.2026

  • 54 БългАРИЯ

    8 1 Отговор
    ПОМНЕТЕ - Иран няма да атакува София!
    Иранците са наши братя и от нашата раса - арийци.
    Техният посланик даде уверения на иподякон Атанас Стефанов, че Иран НЯМА да атакуват България.

    АКО ИМА РАКЕТНА АТАКА - ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПРОВОКАЦИЯ на САЩ и Израел!

    12:55 16.03.2026

  • 55 Цомчо Плюнката

    2 3 Отговор
    Руският петрол пуска 3 пъти повече бензин и дизел.

    12:57 16.03.2026

  • 56 604

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Истината":

    Вибратоуръ и пампирсити и тиху паветноу леке!

    12:58 16.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Събуди се!

    7 1 Отговор

    До коментар #46 от "охааа":

    Не е педофил Тръмп. Той е криптоевреин като всички масони.
    Не разбрахте ли досега, че всички са задължени да си преобръщат пола?!? Всички са от поколения с преобърнати полове. Тръмп е жена, "жена" му е чист биологичен мъж, децата му, внуците - всички са ка..ба..ла инверти.

    Коментиран от #60

    13:00 16.03.2026

  • 59 Бай Дън

    9 0 Отговор
    Такава дезинформация ни представяте че дума нямам! Тръмп уж печели но протока още затворен, унищожил бил всичко в Иран! Украйна ако загубела щяло да ни струва два пъти в повече от помощта! Еми ще загубим и помощта и Украйна факт! Така че сядайте да преговаряте не да давате подкрепа защото ни чакат тежки дни!

    Коментиран от #62

    13:00 16.03.2026

  • 60 Събуди се!

    6 1 Отговор

    До коментар #58 от "Събуди се!":

    Което означава, не е педофил, а педофилКА.
    И в България всички политици от всички партии са с пре.0б. по.л Научете базова анатомия и ще го видите като бял ден.

    13:01 16.03.2026

  • 61 дончичо

    5 0 Отговор
    Грешка, не са 7-9млн.а 70-170млн. са

    13:03 16.03.2026

  • 62 Точно

    8 0 Отговор

    До коментар #59 от "Бай Дън":

    Те не подозират, че вече всеки има устройство с интернет в джоба си, поне от 10 години и по всяко време може да разбере как се развива войната. Лъжат и заблуждават, като най-нагло са написали в дъното на сайта: "СВОБОДНАТА МЕДИЯ". Смях!!!

    13:05 16.03.2026

  • 63 Този

    4 0 Отговор
    евро гей и подмазвач плаши гаргите.

    13:09 16.03.2026

  • 64 Дедо Запрянов

    4 0 Отговор
    твърди обратното.

    Нема опасност! Вервайте!

    Шоплетата са заложници на дедо Запрянов - на бат му Боко=ГРОБ за България - и на жълтопаветния Гюро Кюмюро от Партията на Петроханците.

    13:10 16.03.2026

  • 65 Няма да ни атакуват

    4 0 Отговор
    Иран няма да атакува България!
    Ако бъдем атакувани, това ще бъде провокация на САЩ и Израел!

    13:12 16.03.2026

  • 66 РюZкии мир

    0 5 Отговор
    пришел.

    13:16 16.03.2026

  • 67 Дедо

    4 1 Отговор
    Ами ако иранската ракета удари бърлогата на Пееффски хотел Берлин или къщата на Боко тиквата в Банкя кво правим ? Как ще се справим без двете прасета ? Ще настане истински Хаос и Държавата с Главно Дъ ще се счупи.

    13:19 16.03.2026

  • 68 Ами

    4 1 Отговор
    да взима фонлайнар, Калас и нашите задноблизци и да заминават да борят РФ...

    13:20 16.03.2026

  • 69 Дзак

    2 0 Отговор
    Каква е вероятността?

    13:22 16.03.2026

  • 70 И кипър

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "идиоти вън":

    И гърци6

    13:25 16.03.2026

  • 71 Ха дано

    0 1 Отговор
    Малко да се поразредят педофилите

    13:46 16.03.2026

