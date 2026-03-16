Еврокомисарят по отбраната предупреди, че страни от ЕС могат да бъдат атакувани с ирански ракети...

Много е възможно руснаците да предприемат нападение срещу нас, Русия е готова да използва между 7 и 9 милиона дрона тази година, предупреди еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс в изказване пред участниците в събитие в Брюксел, организирано от "Форум Европа". Войната в Иран може да ни се отрази не само с поскъпването на енергията, но и с ракетни нападения, добави той, предаде БТА.
Кубилюс отбеляза, че миналата седмица генералният секретар на НАТО Марк Рюте е посочил необходимостта от четирикратно увеличение на европейските възможности за противовъздушна отбрана (ПВО). Еврокомисарят допълни, че само в първите дни на ударите по Иран и последвалия отговор на Техеран с изстрелване на балистични ракети и дронове са били необходими толкова ракети за ПВО, колкото САЩ произвеждат за година.
Необходимо е да имаме независимо европейско ракетно производство. За да имаме сигурност, трябва да бъдем силни и независими. Европа трябва да може да сдържа, да инвестира в средства за защита на демокрацията, територията и нашия начин на живот, каза еврокомисарят.
По неговите думи европейските съюзници трябва да вземат мерки за заместването на 100 хиляди войници от САЩ в Европа, след като "трансатлантическите партньори пренасочват вниманието си" към Тихия и Индийския океан. САЩ искат европейците да поемат отговорност за собствената си отбрана, нямаме причини за несъгласие с това искане, коментира Кубилюс.
Засега в Украйна не се очертава мир, посочи еврокомисарят и се позова на данни от изследване, според което загуба на Киев във войната ще струва на Европа два пъти по-скъпо, отколкото оказването на подкрепа. По неговите думи начините за взимането на европейските решения вече не отговарят на промените в света. Според него днес руските въоръжени сили са по-силни, отколкото преди нападението срещу Украйна.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо бъдеще", ако не подкрепят САЩ във войната с Иран, извежда в заглавие британският в. "Файненшъл таймс".
Тръмп директно заплаши, че НАТО го очаква "много лошо бъдеще", ако съюзниците на САЩ не помогнат за отварянето на Ормузкия проток, отправяйки по този начин категорично послание към европейските държави да се присъединят към военните му действия в Иран.
Американският президент заяви вчера в интервю за "Файненшъл таймс", че дори може да отложи срещата си на върха с китайския президент Си Цзинпин по-късно този месец, тъй като настоява Пекин да помогне за деблокирането на този ключов воден път.
"Естествено е хората, които се възползват от протока, да помогнат да се гарантира, че там няма да се случи нищо лошо", каза Тръмп, като отбеляза, че Европа и Китай са силно зависими от петрола от Залива, за разлика от САЩ.
"Ако няма отговор или ако отговорът е отрицателен, мисля, че това ще бъде много лошо за бъдещето на НАТО", добави той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
В този съюз вече нищо не и нормално... да се разпада.
До коментар #1 от "честен ционист":Не най-бедния, а най-тъпия, най-необразования и най-глупавия. А поради изброеното и най-беден.
8 честен ционист
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ти да не мислиш, че руснаците ще стоят и гледат как иранските фишеци пробиват ПВО щита на ЕС? Много ясно, че ще се включат и те.
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Е какво да очакваш от изкука ли ""комисари"",па Били и по отбраната..... Тоя направо да назове датата кога ще воюват с Велика Русия, та да си носим новите дрехи...
11 То нали и с Гренландия
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Беше същото? САЩ обявиха, че ще анексират насила Гренландия, ама "умните" от умрелио съюз казаха, че "трябва да защитават Гренландия от Русия"??? Да се смееш ли, да плачеш ли?
12 честен ционист
До коментар #6 от "койдазнай":Има и по-бедни от Ганчо в ЕС, където се смятат и заемите. А и вие имате късмета, че Момчето ви купи място в "Съвета за мир" и бурята ще ви подмине.
До коментар #8 от "честен ционист":Дреме им на руснаците за ГЕВГИРА на ЕсеС, ако ЕвроЛунатиците не решат да се €Ваvat с мечока❗
До коментар #19 от "предложение":Да товариме копейките на вагоните за животни и да ги даряваме на Путлер.Веднага получавате руски паспорт, стар АК, мешка и безплатен китайски чувал.
28 оня с коня
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":руснаците не са ни враг!
и ако дойдат народа пак ще ги приветства както преди
12:19 16.03.2026
30 Атина Палада
мисля че първата армия дето уж била първа яко го е закъсала ще трябва и на тях пари да пращам всеки месец
32 оня с коня
До коментар #26 от "Контра предложение":по лесно ще е да натоварим ЕвроАтлантическите гьонове и да ги пращаме към брюксел
33 Еми тогава
До коментар #1 от "честен ционист":Ганчо да вади парасата от дюшека, че европата има нужда от антидрон защита.
12:22 16.03.2026
35 не може да бъде
До коментар #4 от "Еми хубаво":За атаки срещу САЩ руснаците няма да дадат на Иран нито Орешник нито Циркон нито Оникс нито даже Искандер -М!?Но ако стане дума Иран да удари Париж или Лондон руснаците ще им дадат не само и четирите вида а и нещо повече !?
12:29 16.03.2026
37 ще си събираш
До коментар #32 от "оня с коня":кара нт йте
До коментар #30 от "Атина Палада":Марш!
До коментар #30 от "Атина Палада":Марш!
До коментар #30 от "Атина Палада":Кво ще пращаш па ти бе дрипаввият?
До коментар #37 от "ще си събираш":Събираш хайвера в шепите си!
До коментар #44 от "Ще му":Ще се мриееее боклууук.
БългАРИЯ
Иранците са наши братя и от нашата раса - арийци.
Техният посланик даде уверения на иподякон Атанас Стефанов, че Иран НЯМА да атакуват България.
АКО ИМА РАКЕТНА АТАКА - ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПРОВОКАЦИЯ на САЩ и Израел!
12:55 16.03.2026
До коментар #59 от "Бай Дън":Те не подозират, че вече всеки има устройство с интернет в джоба си, поне от 10 години и по всяко време може да разбере как се развива войната. Лъжат и заблуждават, като най-нагло са написали в дъното на сайта: "СВОБОДНАТА МЕДИЯ". Смях!!!
13:05 16.03.2026
Нема опасност! Вервайте!
Шоплетата са заложници на дедо Запрянов - на бат му Боко=ГРОБ за България - и на жълтопаветния Гюро Кюмюро от Партията на Петроханците.
Ако бъдем атакувани, това ще бъде провокация на САЩ и Израел!
