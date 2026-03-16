Стана ясно по какво Ливърпул е №1 във Висшата лига (СНИМКИ)

До скоро Ливърпул рядко попадаше на страниците на модните списания. Сега обаче всичко е различно, след като в клуба премахнаха еднаквите костюми и сега всеки футболист има уникален външен вид. А Ливърпул с основание е определян за най-стилния клуб във Висшата лига.

Промяната започна през януари, когато бе обявено партньорството с американския моден бранд „Томи Хилфигър“. По това време сделката не предизвика голямо вълнение, тъй като почти всеки топ клуб има моден партньор. Но когато играчите пристигнаха за мач, вместо обичайния парад на еднакви костюми, феновете видяха манифест на индивидуалността. Играчите вече не приличаха на манекени, изпълняващи рекламен договор, а всяка визия беше уникална.

Сега зад всяка поява в Ливърпул стои деликатен процес. Главният стилист Рандолф Къзин, обясни, че екипът му е изучавал социалните медии на играчите, за да разбере предпочитанията на всеки играч: цветове, кройки, любими комбинации. И е създал персонализиран гардероб за всеки играч – от класически тренчкоти и препи пуловери до бомбър якета и деним. Играчите участваха в проби и одобриха финалните визии.

Доминик Собослай изглеждаше особено впечатляващо. Ключовият елемент е карамелено велурено бомбър яке. Отдолу, разкопчана раирана риза добавя небрежен щрих. Свободните бели панталони създават контраст с топлия нюанс на якето, а черни мокасини допълват визията.

Ибрахима Конате носеше вталено сако и прав панталон, с черен пуловер отдолу. Копринен шал е завързан на яката, а яркочервените чорапи добавят нотка дързост.

Алисон и Алексис Макалистър са с един и същ раиран пуловер, но визията им е напълно различна. Бразилският вратар прилича на професор или архитект. Тъмен костюм с двойно закопчаване създава строг и аристократичен силует, но раираният пуловер нарушава формалността и добавя бохемски щрих. Стилът на Макалистър е по-спокоен: вместо костюм, той носи светло сако и дънки.

Юго Екитике избра небрежна визия със спортно усещане. Основата е червено-синя ветровка с цветни блокове - емблематичен щрих на американската марка, напомнящ за естетиката на 90-те. Долната част е възможно най-небрежна, с широки, прави дънки. Черните мокасини добавят нотка елегантност.

Коди Гакпо пък изглежда като студент от престижен университет: костюм, риза и пуловер с V-образно деколте. До него е Къртис Джоунс с визия на британски джентълмен - карирано сако, бяла риза и червена вратовръзка. Въпреки това, Джоунс е сравняван с Мистър Бийн в социалните мрежи.

Някои играчи са избрали по-сдържан външен вид, за да не привличат внимание. Като Мохамед Салах, който е предпочел леко бежово яке, обикновена бяла тениска, широки дънки и мокасини. Визията на Андрю Робъртсън пък е невероятно небрежна: тъмносиньо яке със семпла кройка, червен пуловер, пъхнат в панталоните, и мокасини.

Ето защо тунелът на „Анфийлд“ вече изглежда като моден подиум.