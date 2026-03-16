Социалният министър: Мина времето, когато пред асансьора на пленарната зала се раздаваха публични финанси

Социалният министър: Мина времето, когато пред асансьора на пленарната зала се раздаваха публични финанси

16 Март, 2026 13:06 480 3

Хасан Адемов припомни, че има внесени законодателни промени, които предвиждат разширяване на кръга за финансова подкрепа при празници. Това ще отнеме възможността на политически лидери и партии да наддават в предизборна и предпразнична ситуация, за да се хареса на избирателя, смята той

Социалният министър: Мина времето, когато пред асансьора на пленарната зала се раздаваха публични финанси - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Мина времето, когато пред асансьора на пленарната зала се раздаваха публични финанси. Това заяви служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов в отговор на въпрос за отпускането на средства за най-нуждаещите се пенсионери за Великден, предават от БТА. Без да е приет законът за държавния бюджет, няма как да има възможност за удовлетворяване на всички желания, коментира Адемов и добави, че сумата за великденски добавки е определена след анализ от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Министерството на финансите.

Хасан Адемов припомни, че има внесени законодателни промени, които предвиждат разширяване на кръга за финансова подкрепа при празници. Това ще отнеме възможността на политически лидери и партии да наддават в предизборна и предпразнична ситуация, за да се хареса на избирателя, смята той.

Адемов увери още, че екипът на МТСП продължава да работи за това системата на социалното подпомагане да не се използва за предизборни цели.

Служебният министър каза, че до края на март трябва да бъде активирана компенсацията заради поскъпването на горивата.

Хасан Адемов посети по-рано днес пункта на Българския Червен кръст в столичния район „Младост“, откъдето граждани могат да получат хранителни пакети от първа необходимост по програма „Храни и основно материално подпомагане“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    1 0 Отговор
    Този дали е участвал в банкетите на пияния Сокол когато са замезвали с 18+пиленца? На тези избори ако участва в някой банкет, ми се струва ще замезват с 50 годишни родопски проскубани кокошки. За десерт може и да получат буля Стефка дето е замязала на пенсионирана порнозвезда с този ботокс у кратуната.

    Коментиран от #2

    13:12 16.03.2026

  • 2 И в допълнение

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитен":

    Простата и крадлива герберска Тиква Борисов, заедно с аверчето си Пеевски, точно така раздаваха пари. Малко за народа и много в банковите сметки на двамата Дебели индивида.

    13:23 16.03.2026

  • 3 бай Асан Адем

    1 1 Отговор
    Сега ги раздавам в асансьора.

    13:31 16.03.2026

