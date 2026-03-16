Войната в Иран и цената на златото: защо не поскъпва?

Войната в Иран и цената на златото: защо не поскъпва?

16 Март, 2026 09:54 782 13

Казват, че златото е сигурно убежище - особено във времена на война и кризи

Войната в Иран и цената на златото: защо не поскъпва? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Една от най-известните борсови мъдрости гласи: "Купувай, когато гърмят оръдията!" С други думи: когато има война и времената стават несигурни, трябва да се инвестира.

Тези, които търсят сигурност за парите си, често инвестират в злато – дори и златото да не е евтино. Именно в кризисни времена, когато бушува пандемия или се води война, златото е търсено. Цената на златото тогава се покачва, както се случи в първите седмици на тази година.

Златото не е спекулативна инвестиция, а сигурен продукт. За това говори развитието на неговата цена през последните месеци, която достига все нови върхове на фона на напрегнатата световна политическа обстановка. Според сравнителния портал Gold.de обаче досегашният "исторически връх" на ценния метал е отбелязан на 28 януари 2026, когато една тройунция струваше 5417,60 щатски долара.

В хода на войната в Иран обаче цената не продължи да се покачва – въпреки повишената несигурност на пазара. Седмица след началото на войната на 28 февруари златото все още се търгуваше временно на ниво 5327,42 долара, но междувременно се стабилизира в диапазона между 5000 и 5200 щатски долара.

Защото златото не поскъпва

За Михаел Хсуе от "Дойче банк" това не е изненада. "Дойче банк" е наблюдавала подобно развитие след миналогодишните атаки на Израел срещу Иран.

Същото се случва и сега, казва и Карстен Фрич, анализатор в "Комерцбанк". "Цената на златото не можа да се възползва от несигурността, свързана с войната в Иран. Напротив, тя дори се котира по-ниско, отколкото преди началото на войната", посочва той за ДВ.

Фрич има две обяснения за това: златото се търгува в долари, а с поскъпването на американския долар златото става по-скъпо за купувачите, които използват други валути. Те понижават търсенето, което води съответно и до спад на цената.

Друг фактор са растящите цени на петрола: при по-висока инфлация е по-малко вероятно Централната банка да понижи основния лихвен процент, а очакванията на инвеститорите лихвите да се задържат високи превръщат златото в по-малко привлекателна инвестиция. Това е така, тъй като златото не носи лихви – за разлика от другите инвестиции.

Както поскъпването на американския долар, така и силно нарасналите цени на петрола се отразяват негативно на цената на златото, обобщава Фрич.

Пазарът е прегрял

Волфганг Вресньок-Росбах, управител на Fragold GmbH и консултант на частни и институционални инвеститори, не е изненадан от настоящото поведение на цената на златото. За него това е признак за успокояването на пазара. "Покачването на цената на златото и на другите благородни метали през последното тримесечие и през януари не отразяваше реалните фундаментални данни и на практика беше напълно преувеличено", посочва той.

Всъщност силното покачване на цените е довело до това търсенето на бижута, което е важно за пазара на злато, да достигне през четвъртото тримесечие на миналата година най-ниското си ниво за последните 15 години. Също и централните банки се въздържаха предвид високите цени: само веднъж през последните 5 години търсенето от централните банки е било по-слабо през последното тримесечие на годината – едва 230 тона.

Вресньок-Росбах обяснява възхода на пазара на златото с фактори, които тласкат цените нагоре - покупки от инвеститори и спекуланти, които са заложили на по-ниски цени. Сега те са принудени да се снабдяват със злато на по-високи цени, за да ограничат загубите си. Неговото заключение: "Значителният спад на 30 януари и след това ясно показа, че става въпрос за надценяване."

Така смята и Карстен Фрич: "Покачването на цените през януари беше преувеличено и вече не можеше да се обясни с обичайните фактори. Важна роля изиграха и алчността, и страхът да не се пропусне големия удар."

Не само златото блести

Не само златото преживява в момента бум. Среброто също е много търсено и затова е скъпо. Но при този благороден метал Вресньок-Росбах не вижда ценови балон: "Що се отнася до цената на среброто, аз действително я виждам фундаментално много добре подкрепена и според мен трябва да се настроим трайно за високи цени."

Франк Шаленбергер, експерт в Ландесбанк Баден-Вюртемберг (LBBW), не споделя това мнение. Напротив, според него търсенето на сребро дори ще намалее: "През следващите месеци се очаква забавянето в соларната индустрия, слабата световна икономика, както и продължаващото спадане на търсенето на бижута да окажат натиск върху цената на среброто."

Волфганг Вресньок-Росбах очаква цената на среброто да продължи да се покачва, като се аргументира с използването му в редица индустрии, най-вече във фотоволтаиците. Той не би се изненадал, ако поради това цената на среброто в обозримо бъдеще се установи трайно над 100 долара за унция.

По отношение на цената на златото Франк Шаленбергер призовава към предпазливост. "Хронично слабото търсене на бижута и сдържаността на централните банки при увеличаването на златните си резерви вероятно ще забавят динамиката на възхода на златото през следващите месеци. Политиката на САЩ остава фактор на несигурност, тъй като вероятно ще продължи да е източник на изненади за финансовите пазари." Според него обаче златото би трябвало да продължи да бъде търсено като сигурно убежище.

"Ако войната приключи в обозримо бъдеще, американският долар и цената на петрола би трябвало да поевтинеят отново, а това ще се отрази положително на цените на златото и среброто", посочва Карстен Фрич от "Комерцбанк". Дали обаче цените им след това отново ще се повишат, ще "зависи до голяма степен от това как поскъпването на петрола ще се отрази на инфлацията и как централните банки ще реагират на това".

Автор: Дирк Кауфман


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хех

    1 2 Отговор
    Не поскъпва, защото вече поскъпна. Продаваш слуха, купуваш новините.

    09:56 16.03.2026

  • 2 честен ционист

    4 0 Отговор
    Защото никой не продава за кухо евро и гущери.

    09:56 16.03.2026

  • 3 АМИ МАЛКО ЛИ ВИ Е

    6 0 Отговор
    ЗА ПО МАЛКО ОТ ГОДИНА НАД 100%. БЕШЕ 2600 ЗА ТРОЙУНЦИЯ ,СЕГА Е 5200 С ТЕНДЕНЦИЯ ДО 2-3 МЕСЕЦА НАД 6000.

    09:57 16.03.2026

  • 4 DW ПАК

    4 0 Отговор
    СЕ ИЗ@АКАХА ПО ТЕМАТА. НЕ СТАТИИ АМИ ТЮРЛЮГЮВЕЧ.

    09:59 16.03.2026

  • 5 икономист

    2 0 Отговор
    Проблема е , че направиха долара мерило .Всеки продукт , минава през стойност в долари .Когато има война , всички бягат в нещо леснодостъпно и валидно в целия свят , а това е долара .Когато има търсене на долара той поскъпва , а всичко останало поевтинява ,защото се мери през него . Единствения начин светът да стан по справедлив е долара да не е световна валута .Сега всички работят и не са много богати , за да може средния американец да зарежда бензин на 1 долар или да си купи втора лодка ,която изобщо не му трябва . Всички плащат високия стандарт на американците , чрез долара .Америка има 38 трилиона дълг , а това е буквално финансов крах , но те си печатат долари и дори Мики Маус да е на тях ,пак ще са ценни .Чрез долара изнасят инфлация в целия свят

    10:03 16.03.2026

  • 6 Македонка

    2 0 Отговор
    Идва Юдашвили Сталин по нашите земи! Изземва земите на селяните и ги натиква по ТКЗС. Унищожава ПАМЕТТА за ЗДРАВЕ на основата на БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ЖИВЯЩО НА СЕЛО ОТ ВЕКОВЕ. Градовете се напълват с Чергари! Въвежда МЕД сетри и дофторя. Плацентите с кpъв заминават за Кaнибалите. Дофторите режат Сърца, Очи, Мозъци, Черен дроб, Чурчулeнца, Слагат Силикони по Устните, майчините Гърди... На мъжете им слагат предпазни прeзервативи срещу взрив! Но и спомените за българите изчезват! Едно време когато нашите Български Ковбои - Селяни имаха своя земя. Имаха своя Банка - Златните Пендари на Гърдите на Съпругите си. Съпругата им раждаше деца. До края на живота си най-стария човек в РОДАТА е работел и е бил уважаван от неговите синове, дъщери, внуци, внучки, правнучки и са му целували ръката. До края на живота си СТАРЕЦА Е УПРАВЛЯВАЛ Златните Пендари на гърдите на всички Моми в РОДАТА, за да няма хаос от някой млад - дето не знае още що значи труд, или от някоя мома да се продава по ресторантите за пари. Старите са имали знания за БАНКИТЕ, които са се предавали на младите за да има Народ!

    10:03 16.03.2026

  • 7 Любо

    5 0 Отговор
    Първата армия в света поиска спешна помощ от всички държави във войната която сама разпали срещу Иран и която уж спечели 7 пъти досега за две седмици....смех бате ....и даже заплаши членовете на НАТО че ако не се включат ще има лоши последици за тях.....супер нагли.....палиш война ядеш шамарите и бегаш и оставяш другите да се оправят.......така беше в Ирак, Афганистан, Сирия, Украйна и сега пак от същото......помощ бият ме......

    10:04 16.03.2026

  • 8 история

    1 0 Отговор
    Когато всички си спомнят , че американците са робовладелци ,окупатори , колонизатори и пирати , ще се обърнат срещу тях и там ще е краят на Америка

    10:06 16.03.2026

  • 9 Игра на Рулетка

    1 0 Отговор
    от една Кокетка! Ми то като приемем Еврото, ще бъде заличен символът на българите - Спомен за Българският лев. След 1944 година СССР заличиха българският символ - Селянина да има своя земя и въобще изкорениха Българина да притежава Земя. Над 400 хиляди българскаи имота по българското Черноморие са собственост на Руски олигарси. Споменът за висящи на гърдите на момите и съпругите Златни Пендари - Банката на Българина е вече забравен, след като цялото злато на България замина за Москва през 60 - те години на миналия век. Не се знае знае ли се, кой е и собственикът на създадените ТКЗС по българските Земи? Кой е собственик на Външно Търговските Банки в България? Единствено ще остане в София да стои символа на България - Българският ГЕРБ, а останлите със спомен за България ХОРА ще подскачат насам натам и ще развяват Байрака - Българското знаме по време на игра на Хоро.... по блатата, реките, полята и планините. със спомени за "Жетварка пее няйде в полето"!

    На екрана се появи нова Кокетка влюбена в игра на Рулетка!

    10:06 16.03.2026

  • 10 Джей Пи Морган

    2 0 Отговор
    Само златото е пари .Всичко остало е кредит

    10:08 16.03.2026

  • 11 Майчице Свята

    1 0 Отговор
    Белазки(Пелазки), Македонци, Траки, Мизийци, Целти, Гети - Готи(днешните Савяни) всички сме служили от 35 хиляди години по Балканите в Армията на Ариите - на Боговете - БългАриите. Спомняте ли си в генетичния си код как нашите пра..пра деди Армагедони, как с Армия отидоха и основаха Армения... Спомняте ли си как Богът - синът на Бог дядо Коледа - Болг с лотки изпълнява свойта Цел и заселва Ирладия с Целти - с население от Балканите, а брат му Брем заселва днешната област в град Брем в Германия... А от къде идва името на Балтийско море? Та нали там сме събирали Бурштин - кристални прозрачни камъчета за обици на младите Амазонки - млади войнствени Моми. А спомняте ли си по време на Златния Век, нашите деди правеха Златни Пендари и на шията на Амазонките техните съпруги - нашите пра баби на гърдите им висяха Златни Жълтици - на дядовците ни Банката и никой Айдук не моеше да докосне тяхната съпруга Амазонка, понеже тя бе на дядо Златната Банка!

    10:08 16.03.2026

  • 12 Отстрани

    1 0 Отговор
    Защото държавите купуват юани.
    Иран заяви, че само петрол и стоки платени в юани могат да влязат или излязат от персийския залив!
    Юанът е модерен в момента, не разбрахте ли, той е новата световна валута, свиквайте!

    10:09 16.03.2026

  • 13 Кон каруца тегли

    0 0 Отговор
    България е в Европа, понеже България е Фундаментала на Европа, понеже Българите сме Държавотворния Народ, но има едно "НО"! Фундаментала на една държавата България е: Името България! Територия с граници България! Бог е Българин! Цар е Българин!, Отечество е Българоско! Разум Бългаски! Вяра Българска! Надежда Българска! Любов Българска! Банката - Златни Пендари на Гърдите на Съпругите на Българските Юнаци с Кривнати Калпаци! иии основата за обмен със световните бандити - банкери - Българският Лев - завързан за Златните Пендари на гърдите Българските девойки! Ако някой посегне на Златните Пендари на гърдите на Съпрузите на Българските Юнаци! Бум...Бум...Бум...

    10:11 16.03.2026

