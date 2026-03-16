Войната в Иран и цената на златото: защо не поскъпва?

Една от най-известните борсови мъдрости гласи: "Купувай, когато гърмят оръдията!" С други думи: когато има война и времената стават несигурни, трябва да се инвестира.

Тези, които търсят сигурност за парите си, често инвестират в злато – дори и златото да не е евтино. Именно в кризисни времена, когато бушува пандемия или се води война, златото е търсено. Цената на златото тогава се покачва, както се случи в първите седмици на тази година.

Златото не е спекулативна инвестиция, а сигурен продукт. За това говори развитието на неговата цена през последните месеци, която достига все нови върхове на фона на напрегнатата световна политическа обстановка. Според сравнителния портал Gold.de обаче досегашният "исторически връх" на ценния метал е отбелязан на 28 януари 2026, когато една тройунция струваше 5417,60 щатски долара.

В хода на войната в Иран обаче цената не продължи да се покачва – въпреки повишената несигурност на пазара. Седмица след началото на войната на 28 февруари златото все още се търгуваше временно на ниво 5327,42 долара, но междувременно се стабилизира в диапазона между 5000 и 5200 щатски долара.

Защото златото не поскъпва

За Михаел Хсуе от "Дойче банк" това не е изненада. "Дойче банк" е наблюдавала подобно развитие след миналогодишните атаки на Израел срещу Иран.

Същото се случва и сега, казва и Карстен Фрич, анализатор в "Комерцбанк". "Цената на златото не можа да се възползва от несигурността, свързана с войната в Иран. Напротив, тя дори се котира по-ниско, отколкото преди началото на войната", посочва той за ДВ.

Фрич има две обяснения за това: златото се търгува в долари, а с поскъпването на американския долар златото става по-скъпо за купувачите, които използват други валути. Те понижават търсенето, което води съответно и до спад на цената.

Друг фактор са растящите цени на петрола: при по-висока инфлация е по-малко вероятно Централната банка да понижи основния лихвен процент, а очакванията на инвеститорите лихвите да се задържат високи превръщат златото в по-малко привлекателна инвестиция. Това е така, тъй като златото не носи лихви – за разлика от другите инвестиции.

Както поскъпването на американския долар, така и силно нарасналите цени на петрола се отразяват негативно на цената на златото, обобщава Фрич.

Пазарът е прегрял

Волфганг Вресньок-Росбах, управител на Fragold GmbH и консултант на частни и институционални инвеститори, не е изненадан от настоящото поведение на цената на златото. За него това е признак за успокояването на пазара. "Покачването на цената на златото и на другите благородни метали през последното тримесечие и през януари не отразяваше реалните фундаментални данни и на практика беше напълно преувеличено", посочва той.

Всъщност силното покачване на цените е довело до това търсенето на бижута, което е важно за пазара на злато, да достигне през четвъртото тримесечие на миналата година най-ниското си ниво за последните 15 години. Също и централните банки се въздържаха предвид високите цени: само веднъж през последните 5 години търсенето от централните банки е било по-слабо през последното тримесечие на годината – едва 230 тона.

Вресньок-Росбах обяснява възхода на пазара на златото с фактори, които тласкат цените нагоре - покупки от инвеститори и спекуланти, които са заложили на по-ниски цени. Сега те са принудени да се снабдяват със злато на по-високи цени, за да ограничат загубите си. Неговото заключение: "Значителният спад на 30 януари и след това ясно показа, че става въпрос за надценяване."

Така смята и Карстен Фрич: "Покачването на цените през януари беше преувеличено и вече не можеше да се обясни с обичайните фактори. Важна роля изиграха и алчността, и страхът да не се пропусне големия удар."

Не само златото блести

Не само златото преживява в момента бум. Среброто също е много търсено и затова е скъпо. Но при този благороден метал Вресньок-Росбах не вижда ценови балон: "Що се отнася до цената на среброто, аз действително я виждам фундаментално много добре подкрепена и според мен трябва да се настроим трайно за високи цени."

Франк Шаленбергер, експерт в Ландесбанк Баден-Вюртемберг (LBBW), не споделя това мнение. Напротив, според него търсенето на сребро дори ще намалее: "През следващите месеци се очаква забавянето в соларната индустрия, слабата световна икономика, както и продължаващото спадане на търсенето на бижута да окажат натиск върху цената на среброто."

Волфганг Вресньок-Росбах очаква цената на среброто да продължи да се покачва, като се аргументира с използването му в редица индустрии, най-вече във фотоволтаиците. Той не би се изненадал, ако поради това цената на среброто в обозримо бъдеще се установи трайно над 100 долара за унция.

По отношение на цената на златото Франк Шаленбергер призовава към предпазливост. "Хронично слабото търсене на бижута и сдържаността на централните банки при увеличаването на златните си резерви вероятно ще забавят динамиката на възхода на златото през следващите месеци. Политиката на САЩ остава фактор на несигурност, тъй като вероятно ще продължи да е източник на изненади за финансовите пазари." Според него обаче златото би трябвало да продължи да бъде търсено като сигурно убежище.

"Ако войната приключи в обозримо бъдеще, американският долар и цената на петрола би трябвало да поевтинеят отново, а това ще се отрази положително на цените на златото и среброто", посочва Карстен Фрич от "Комерцбанк". Дали обаче цените им след това отново ще се повишат, ще "зависи до голяма степен от това как поскъпването на петрола ще се отрази на инфлацията и как централните банки ще реагират на това".

Автор: Дирк Кауфман