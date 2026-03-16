Силни снеговалежи изолираха десетки населени места в Югоизточна Турция

През последните два дни обилни снеговалежи и силни виелици обхванаха югоизточните турски окръзи Муш, Битлис, Ван и Хаккяри, което доведе до сериозни затруднения в придвижването и прекъсване на пътния достъп до множество населени места, съобщава вестник „Биргюн“, предава БТА.

Според данни на местните власти лошото време е изолирало общо 148 населени места. Най-голям е броят им в окръг Хаккяри - 61, следван от окръг Муш с 50 населени места и окръг Ван с 36. В окръг Битлис достъпът е прекъснат до едно населено място.

Местните власти съобщават, че аварийни екипи са мобилизирани и работят на терен по разчистването на пътищата от натрупалия се сняг и възстановяването на движението по засегнатите пътни участъци.