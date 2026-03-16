Силни снеговалежи изолираха десетки населени места в Югоизточна Турция

16 Март, 2026 12:54 601 3

Общо 148 населени места в четири окръга остават с ограничен достъп заради виелици и натрупал сняг

Силни снеговалежи изолираха десетки населени места в Югоизточна Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

През последните два дни обилни снеговалежи и силни виелици обхванаха югоизточните турски окръзи Муш, Битлис, Ван и Хаккяри, което доведе до сериозни затруднения в придвижването и прекъсване на пътния достъп до множество населени места, съобщава вестник „Биргюн“, предава БТА.

Според данни на местните власти лошото време е изолирало общо 148 населени места. Най-голям е броят им в окръг Хаккяри - 61, следван от окръг Муш с 50 населени места и окръг Ван с 36. В окръг Битлис достъпът е прекъснат до едно населено място.

Местните власти съобщават, че аварийни екипи са мобилизирани и работят на терен по разчистването на пътищата от натрупалия се сняг и възстановяването на движението по засегнатите пътни участъци.


  • 1 Дубай Боровец

    3 0 Отговор
    САЩ оттам със ски и шейни към Иран...само снегът да не му пръска в очите🔞😂😂

    13:05 16.03.2026

  • 2 Гретен Тулумбергов

    2 0 Отговор
    А кво стаа с глобалното затопляне?

    Коментиран от #3

    13:36 16.03.2026

  • 3 Конфети "Земя-въздух-земя "

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гретен Тулумбергов":

    Само на места...Украйна и Иран 👍

    13:41 16.03.2026

