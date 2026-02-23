Външните министри на страните от ЕС се събират в Брюксел заради ситуацията в Украйна и Близкия изток

Ситуацията в Украйна и Близкия Изток ще бъде във фокуса на вниманието на министрите на външните работи на заседанието им в Брюксел.
България ще бъде представена от служебния външен министър Надежда Неински.
Все още не е ясно ще успеят ли министрите да постигнат съгласие по 20-ия санкционен пакет срещу Русия, който се очаква да бъде приет до утре, когато се навършват 4 години от началото на руската инвазия в Украйна. Миналата седмица постоянните представители на страните-членки заседаваха няколко пъти, но без резултат. Заемът от 90 млрд. евро за Украйна също ще бъде сред темите, които ще се дебатират, но тук също се появи сериозен проблем, след като Унгария заплаши да го блокира заради спрения пренос на петрол от поразения от Русия петролопровод "Дружба" в Украйна и отказа на Хърватия и Комисията да разрешат подаване на гориво от Русия по петролопровода "Адрия".
На заседанието ще присъства и върховният представител за Газа Николай Младенов, който ще има възможност да обмени мнения с министрите и с върховния представител по външната политика и сигурност Кая Калас за конкретни действия по плана за всеобхватен мир в Газа. Съветът за мир, който бе създаден от американския президент Доналд Тръмп, проведе първото си заседание в четвъртък във Вашингтон. На него присъства като наблюдател еврокомисарят по Средиземноморието Дубравка Шуица. България, която бе сред учредителите, бе представена от тричленна делегация на външно министерство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #4, #22
06:11 23.02.2026
2 пешо
06:12 23.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Данко Харсъзина
06:17 23.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Факти
Коментиран от #20
06:23 23.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 анонимен
Коментиран от #29
06:27 23.02.2026
12 хихи
Хубавото Наде е вампирясало...
06:29 23.02.2026
13 Варна
06:29 23.02.2026
14 Ний ша Ва упрайм
06:29 23.02.2026
15 Дъртата Скумрия!
06:30 23.02.2026
16 Надка патка
Бая години е навъртяла на кокала тихо, тихо.
06:30 23.02.2026
17 Мале, мале
Коментиран от #81
06:32 23.02.2026
18 Абе ние пълво
И НЕ може подали оставка "премиери", "министри" и подобни, като и некакви "служебни " да обикалят по света и да ни забърква в разни опасни решения.
Служебните НЯМАТ такива пълномощия, както и вече ПОДАЛИТЕ оставка. Има си строг правен регламент, какво им е позволено и какво НЕ.
Коментиран от #36
06:32 23.02.2026
19 Безпристрастен
06:33 23.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Моарейн
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Тя затова е курдисана за министър на външните работи.
06:37 23.02.2026
23 Льо Хак
Коментиран от #47
06:38 23.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Тая въртиопашка
А после ги позлатихме с наще пари, благодарение на тая коза!
Да връща гаража, говнярката!
06:42 23.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Не знам дали живее в Мурика
До коментар #11 от "анонимен":Ама поне 20 години тая ционситка пoдлогa работи в Туркието не в полза на България.
06:54 23.02.2026
30 Последния Софиянец
06:56 23.02.2026
31 Хаха
Йотова Йотова здрава манипулация на изборите трябва да има., че да спечелите! Ти си част от позора!
06:59 23.02.2026
32 камънчо
07:00 23.02.2026
33 С кво бе?
До коментар #21 от "България е НАТО.":Нали за да влезем в "клуба на силните военно" ни накараха да си съблечем и последната риза, да си наречем всичките реални и нормални оръжия, които имахме? А сегашните ни "съюзници", освен да ни доят, нищо свестно, даже и за много пари не дават? А и от къде? Те самите са некадърни да разработят хиперзвукови ракети и за тях си даже, та за нас ли? Отделно и ПРО-то им е безнадеждно остаряло. Даже един Иран има хипирзвукови ракети, а сащ нямат. Май щеше да е по-добре да сме в БРИКС, отколкото с некви некадърници и обирачи, ограбващи ни "съюзници"? В Брикс, пък даже и една Северна Корея има опасни ракети, докато цяла натовска Европа е много по-зле...
07:01 23.02.2026
34 С метлата ще лети до там
07:12 23.02.2026
35 Майко мила
07:18 23.02.2026
36 не точно
До коментар #18 от "Абе ние пълво":Има решение на Конституционния съд, според което служебният кабинет има всички правомощия на редовен кабинет без ограничения.
Коментиран от #39
07:18 23.02.2026
37 Мирослав
07:22 23.02.2026
38 Цървул
07:25 23.02.2026
39 Конституционния съд
До коментар #36 от "не точно":С такива съдии като Атанасова- неграмотната, издават всякакви решения.
Този КС не е мерило за законност!
07:26 23.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Защо
07:38 23.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ЗАДАЧА
Коментиран от #45
07:43 23.02.2026
44 Ейси
Коментиран от #58
07:45 23.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 горски
07:50 23.02.2026
47 Боруна Лом
До коментар #23 от "Льо Хак":ТОЗИ СПИСЪК МУ Е ДАДЕН ОТ ДЪЛБОКАТА ДЪРЖАВА! НЯМА ПРАВО ДА МЪРДА!
Коментиран от #55
07:54 23.02.2026
48 ДАЛИ И ЕДИН ЧОВЕК ЩЕ ГЛАСУВА ЗА НАДКА
07:55 23.02.2026
49 ТЕ ТАЗИ ОТКРАДНА НА ВРЕМЕТО
07:59 23.02.2026
50 Разбрахте ли, защо избраха тази мумия,
08:00 23.02.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Гого
08:03 23.02.2026
53 Хи хи
08:04 23.02.2026
54 Некой си
08:06 23.02.2026
55 Льо Хак
До коментар #47 от "Боруна Лом":И по-дълбоко ще му бръкнат, ако продължава да е пасивен... играч.
08:08 23.02.2026
56 Тук не е ...
Коментиран от #72
08:13 23.02.2026
57 Брюксел едно
08:14 23.02.2026
58 Такова нема
До коментар #44 от "Ейси":Етносът на всеки е само един. Питали един евреин в САЩ защо само милее и всичко прави за Израел?
А той им отговорил: "Аз само от 20 г съм "американец", но от хиляди години евреин. " Та така и с много други. Индийски етнос, но с български паспорт. Едвам срича български език и манталитета му си е индийски, понеже етносът е много повече от некакви паспорти. Нищо, че вече 20-то поколение са родени и живяли в България. Вари ги, печи ги... си га ни ще си останат. Така е и с другите етноси.
08:20 23.02.2026
59 Брюксел едно две три
08:21 23.02.2026
60 Брюксел 26
08:26 23.02.2026
61 Берлин
08:26 23.02.2026
62 Фондерлайно дрескод отвара от татул
08:33 23.02.2026
63 Дали ще минават през средна Европа
Коментиран от #66
08:39 23.02.2026
64 ужас
08:42 23.02.2026
65 Точката
08:46 23.02.2026
66 хахаха
До коментар #63 от "Дали ще минават през средна Европа":За Ленчето кремчето ли говорим.
08:47 23.02.2026
67 Позор
08:53 23.02.2026
68 седесарко
08:54 23.02.2026
69 Време е да се отървем
08:55 23.02.2026
70 Надежда Общата
08:59 23.02.2026
71 Няма как просто тая мисирка
09:04 23.02.2026
72 Повече
До коментар #56 от "Тук не е ...":Повече никога! У нас Москва конец.
09:09 23.02.2026
73 Тошо
09:13 23.02.2026
74 Механик
Аз като чета по новините, Украйна печели войната и е унищожила 12303934943034 милиона руснаци. Почти е превзела москва, а Русия се е разпаднала на малки феоди с частни армии.
Да не говорим къде Пътин умре баре 10929349 пъти и няма ракети.
09:17 23.02.2026
75 така ли
09:31 23.02.2026
76 бюджета
09:59 23.02.2026
77 БАЦЕ ЕООД
10:06 23.02.2026
78 Оле-оле!
10:09 23.02.2026
79 кои са
10:14 23.02.2026
80 Гошо
10:22 23.02.2026
81 Беше си хубава,
До коментар #17 от "Мале, мале":но времето не прощава.
10:26 23.02.2026
82 Няма
10:28 23.02.2026