Външните министри на страните от ЕС се събират в Брюксел заради ситуацията в Украйна и Близкия изток

Ситуацията в Украйна и Близкия Изток ще бъде във фокуса на вниманието на министрите на външните работи на заседанието им в Брюксел.

България ще бъде представена от служебния външен министър Надежда Неински.



Все още не е ясно ще успеят ли министрите да постигнат съгласие по 20-ия санкционен пакет срещу Русия, който се очаква да бъде приет до утре, когато се навършват 4 години от началото на руската инвазия в Украйна. Миналата седмица постоянните представители на страните-членки заседаваха няколко пъти, но без резултат. Заемът от 90 млрд. евро за Украйна също ще бъде сред темите, които ще се дебатират, но тук също се появи сериозен проблем, след като Унгария заплаши да го блокира заради спрения пренос на петрол от поразения от Русия петролопровод "Дружба" в Украйна и отказа на Хърватия и Комисията да разрешат подаване на гориво от Русия по петролопровода "Адрия".



На заседанието ще присъства и върховният представител за Газа Николай Младенов, който ще има възможност да обмени мнения с министрите и с върховния представител по външната политика и сигурност Кая Калас за конкретни действия по плана за всеобхватен мир в Газа. Съветът за мир, който бе създаден от американския президент Доналд Тръмп, проведе първото си заседание в четвъртък във Вашингтон. На него присъства като наблюдател еврокомисарят по Средиземноморието Дубравка Шуица. България, която бе сред учредителите, бе представена от тричленна делегация на външно министерство.