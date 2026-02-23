Снежна буря застрашава 41 милиона американци в североизточната част на САЩ ВИДЕО

Над 41 милиона жители на североизточната част на САЩ, от Мериленд до Мейн, са под предупреждение за лошо време заради снежна буря, съобщава NBC News.
Сред щатите, обявили извънредно положение, са Пенсилвания, Роуд Айлънд, Кънектикът, Ню Йорк и Ню Джърси. Властите в тези региони налагат ограничения за пътуване и отменят училищните занятия.
В някои райони се очакват снежни преспи над 70 см и пориви на вятъра над 30 м/с.
Според специализирания портал FlightAware, в неделя в Съединените щати са били отменени 3 400 полета, а други 7 300 са били отложени.
Над 162 000 потребители на електроенергия са останали без ток, като най-сериозните прекъсвания на електрозахранването са в Ню Джърси и Делауеър, като над 32 000 клиенти са претърпели прекъсвания на електрозахранването във всеки от тези щати.
По-рано кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани обяви извънредно положение в метрополиса поради приближаваща снежна буря.
ООН обяви, че ще затвори централата си в града на 23 февруари поради лошото време.
1 Тръмп е прав
В сащ всяка зима става все по-студена. Може на друго място на планетата пък да се затопля, ама това не значи, че цялата планета "скоро ще изгори от парников ефект"! Пак някои са яхнали и тази лъжа, за да измъкват пари.
06:42 23.02.2026
2 глобалното затопляне
Коментиран от #15
06:42 23.02.2026
3 Нищо им няма,
06:44 23.02.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
06:50 23.02.2026
7 Гъдьо Гъдев
07:06 23.02.2026
07:27 23.02.2026
10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:31 23.02.2026
11 Мефистофел
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Опа, извинявам се. Късно видях, че си написал метеор. Прочетох го "метеорит".
07:33 23.02.2026
12 Да съберем помощи
07:33 23.02.2026
13 Боруна Лом
08:06 23.02.2026
14 факуса
08:07 23.02.2026
15 Грета и ЕС
До коментар #2 от "глобалното затопляне":Какви снежни бури Ви се предвиждат? Стига лягайте, има глобално затопляне и торене да насложим фотоволтаици по обработваемите земи и площи а после лв ядем камъни!
Коментиран от #16
09:36 23.02.2026
16 според тебе
До коментар #15 от "Грета и ЕС":при какви ГЛОБАЛНИ температури се изпарява толкова много вода от океаните, че да се образува толкова много циклони минаващи в дъжд и сняг. При ниски ли драги ми Смехурко? Как не се научихте че ГЛОБАЛНО и ЛОКАЛНО са 2 различни думи и не разбрахте смисъла на словосъчетанието - ГЛОБАЛНО ЗАТОПЛЯНЕ. Седнете и чете бе.
09:43 23.02.2026
17 Пингвиновъдът сега като хване греблото
За 24 часа.
Само да изчакате малко докато направи мир с Русия…
09:49 23.02.2026