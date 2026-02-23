Новини
Свят »
САЩ »
Снежна буря застрашава 41 милиона американци в североизточната част на САЩ ВИДЕО

Снежна буря застрашава 41 милиона американци в североизточната част на САЩ ВИДЕО

23 Февруари, 2026 06:30, обновена 23 Февруари, 2026 06:37 1 629 17

  • буря-
  • сняг-
  • сащ-
  • предупреждение-
  • извънредно положение

Сред щатите, обявили извънредно положение, са Пенсилвания, Роуд Айлънд, Кънектикът, Ню Йорк и Ню Джърси

Снежна буря застрашава 41 милиона американци в североизточната част на САЩ ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над 41 милиона жители на североизточната част на САЩ, от Мериленд до Мейн, са под предупреждение за лошо време заради снежна буря, съобщава NBC News.

Сред щатите, обявили извънредно положение, са Пенсилвания, Роуд Айлънд, Кънектикът, Ню Йорк и Ню Джърси. Властите в тези региони налагат ограничения за пътуване и отменят училищните занятия.

В някои райони се очакват снежни преспи над 70 см и пориви на вятъра над 30 м/с.

Според специализирания портал FlightAware, в неделя в Съединените щати са били отменени 3 400 полета, а други 7 300 са били отложени.

Над 162 000 потребители на електроенергия са останали без ток, като най-сериозните прекъсвания на електрозахранването са в Ню Джърси и Делауеър, като над 32 000 клиенти са претърпели прекъсвания на електрозахранването във всеки от тези щати.

По-рано кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани обяви извънредно положение в метрополиса поради приближаваща снежна буря.

ООН обяви, че ще затвори централата си в града на 23 февруари поради лошото време.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп е прав

    15 1 Отговор
    Перките и слънчевите панели за "спасяване на планетата от затоплянето на климата на цялата планета " е една от най-големите лъжи и трик пак за източване на пари и обогатяване само на едни групи, измислили пак тази идиотщина.
    В сащ всяка зима става все по-студена. Може на друго място на планетата пък да се затопля, ама това не значи, че цялата планета "скоро ще изгори от парников ефект"! Пак някои са яхнали и тази лъжа, за да измъкват пари.

    06:42 23.02.2026

  • 2 глобалното затопляне

    13 0 Отговор
    ще биете зъби от студ и сняг.

    Коментиран от #15

    06:42 23.02.2026

  • 3 Нищо им няма,

    9 2 Отговор
    ще помрънкят, ще помрънкят, пък ще свикнат.

    06:44 23.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 1 Отговор
    Иран и Путин са виновни ❗

    06:50 23.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гъдьо Гъдев

    6 0 Отговор
    Пускам телевизията, Tagesschau, и какво да видя. Водещите новини са едно към едно с немската ARD.

    07:06 23.02.2026

  • 8 ...........

    12 0 Отговор
    Какво ни занимавате с времете в кравария на другия край на света,все едно те отразяват времето у нас,Къде по важни новини има за които не пишете

    07:27 23.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    11 0 Отговор
    Европа ФЪРСТ, а България НАЙ-ФЪРСТ - не ни пука за Кравария...

    07:31 23.02.2026

  • 11 Мефистофел

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Опа, извинявам се. Късно видях, че си написал метеор. Прочетох го "метеорит".

    07:33 23.02.2026

  • 12 Да съберем помощи

    5 1 Отговор
    за (евентуално) бедстващите братя американци!

    07:33 23.02.2026

  • 13 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    ГОСПОД СИ ЗНАЕ РАБОТАТА! А ТУКА ДЕСЕТ САНТИМЕТРА СНЯГ И БЕДСТВИЕ! АПИ ДА СЕ ЗАКРИЕ!

    08:06 23.02.2026

  • 14 факуса

    6 0 Отговор
    браво на природата, и неколко урагана да им спретне,така до -50 да паднат температурите,те са велики заслужават на доброто от природата

    08:07 23.02.2026

  • 15 Грета и ЕС

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "глобалното затопляне":

    Какви снежни бури Ви се предвиждат? Стига лягайте, има глобално затопляне и торене да насложим фотоволтаици по обработваемите земи и площи а после лв ядем камъни!

    Коментиран от #16

    09:36 23.02.2026

  • 16 според тебе

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Грета и ЕС":

    при какви ГЛОБАЛНИ температури се изпарява толкова много вода от океаните, че да се образува толкова много циклони минаващи в дъжд и сняг. При ниски ли драги ми Смехурко? Как не се научихте че ГЛОБАЛНО и ЛОКАЛНО са 2 различни думи и не разбрахте смисъла на словосъчетанието - ГЛОБАЛНО ЗАТОПЛЯНЕ. Седнете и чете бе.

    09:43 23.02.2026

  • 17 Пингвиновъдът сега като хване греблото

    0 0 Отговор
    и ще очисти цяла америка от сняг.
    За 24 часа.
    Само да изчакате малко докато направи мир с Русия…

    09:49 23.02.2026