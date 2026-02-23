Снежна буря застрашава 41 милиона американци в североизточната част на САЩ ВИДЕО

Над 41 милиона жители на североизточната част на САЩ, от Мериленд до Мейн, са под предупреждение за лошо време заради снежна буря, съобщава NBC News.

Сред щатите, обявили извънредно положение, са Пенсилвания, Роуд Айлънд, Кънектикът, Ню Йорк и Ню Джърси. Властите в тези региони налагат ограничения за пътуване и отменят училищните занятия.

В някои райони се очакват снежни преспи над 70 см и пориви на вятъра над 30 м/с.

Според специализирания портал FlightAware, в неделя в Съединените щати са били отменени 3 400 полета, а други 7 300 са били отложени.

Над 162 000 потребители на електроенергия са останали без ток, като най-сериозните прекъсвания на електрозахранването са в Ню Джърси и Делауеър, като над 32 000 клиенти са претърпели прекъсвания на електрозахранването във всеки от тези щати.

По-рано кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани обяви извънредно положение в метрополиса поради приближаваща снежна буря.

ООН обяви, че ще затвори централата си в града на 23 февруари поради лошото време.