Кметът на Враца: Господарите на Северозапада! Ако не напълним стадиона, усилията ще бъдат безсмислени

Кметът на Враца Калин Каменов излезе с призив към съгражданите си да напълнят стадиона за следващия домакински мач на местния Ботев. Той направи това след снощната победа с 3:1 при гостуването на Ботев (Пловдив).

"Господарите на Северозапада!

Това е отборът, който всички във Враца и региона искаме да виждаме! След тази страхотна игра, ако при следващия домакински двубой не напълним стадиона и не покажем нужната подкрепа на момчетата, тогава усилията на футболистите на терена и на ръководството ще бъдат ненужни, излишни и безсмислени...

Подкрепи местния отбор!

Покажи, че си 12-ият играч!

Стани част от успеха!

Бъди на стадиона, а не пред телевизора!

Само Ботев Враца!", гласи постът на Каменов в социалните мрежи.