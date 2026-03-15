Кметът на Враца: Господарите на Северозапада! Ако не напълним стадиона, усилията ще бъдат безсмислени

15 Март, 2026 15:28 700 6

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кметът на Враца Калин Каменов излезе с призив към съгражданите си да напълнят стадиона за следващия домакински мач на местния Ботев. Той направи това след снощната победа с 3:1 при гостуването на Ботев (Пловдив).

"Господарите на Северозапада!

Това е отборът, който всички във Враца и региона искаме да виждаме! След тази страхотна игра, ако при следващия домакински двубой не напълним стадиона и не покажем нужната подкрепа на момчетата, тогава усилията на футболистите на терена и на ръководството ще бъдат ненужни, излишни и безсмислени...

Подкрепи местния отбор!
Покажи, че си 12-ият играч!
Стани част от успеха!
Бъди на стадиона, а не пред телевизора!
Само Ботев Враца!", гласи постът на Каменов в социалните мрежи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Феодалите

    4 0 Отговор
    Този е гербаджия.

    Коментиран от #6

    15:30 15.03.2026

  • 2 Интересно

    3 1 Отговор
    След Петрохан,във Враца се самоубиха няколко мъже.....защо ли.

    15:33 15.03.2026

  • 3 безсмислени

    3 0 Отговор
    сте наистина с усилията
    предизборно да загатвате на запалянковците
    че уж мислите за тях

    15:36 15.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Нема левро за излишни простотии

    2 0 Отговор
    и буй за ОПГ-то ГРОБ!

    15:44 15.03.2026

  • 6 По—добре ГЕРБ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Феодалите":

    Отколкото ППдофилска България

    16:09 15.03.2026

