Кметът на Враца: Господарите на Северозапада! Ако не напълним стадиона, усилията ще бъдат безсмислени

Кметът на Враца Калин Каменов излезе с призив към съгражданите си да напълнят стадиона за следващия домакински мач на местния Ботев. Той направи това след снощната победа с 3:1 при гостуването на Ботев (Пловдив).
"Господарите на Северозапада!
Това е отборът, който всички във Враца и региона искаме да виждаме! След тази страхотна игра, ако при следващия домакински двубой не напълним стадиона и не покажем нужната подкрепа на момчетата, тогава усилията на футболистите на терена и на ръководството ще бъдат ненужни, излишни и безсмислени...
Подкрепи местния отбор!
Покажи, че си 12-ият играч!
Стани част от успеха!
Бъди на стадиона, а не пред телевизора!
Само Ботев Враца!", гласи постът на Каменов в социалните мрежи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Феодалите
Коментиран от #6
15:30 15.03.2026
2 Интересно
15:33 15.03.2026
3 безсмислени
предизборно да загатвате на запалянковците
че уж мислите за тях
15:36 15.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Нема левро за излишни простотии
15:44 15.03.2026
6 По—добре ГЕРБ
До коментар #1 от "Феодалите":Отколкото ППдофилска България
16:09 15.03.2026