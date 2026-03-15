Кои водят листите на ГЕРБ в София

Кои водят листите на ГЕРБ в София

15 Март, 2026 15:41 823 32

Партията публикува информацията в своя Instagram профил

Кои водят листите на ГЕРБ в София - 1
Снимка: Инстаграм
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов е водач на листата в 25 МИР в София. Това става ясно от публикация в профила на партията в Instagram. Втори след лидера е районният координатор на ГЕРБ–Люлин и бивш областен управител на София - Стефан Арсов.

В 24 МИР водач на листата е Делян Добрев, а втори след него - дългогодишният кмет на София Йорданка Фандъкова.

В 23 МИР водач е зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев, а веднага след него - председателят на Народното събрание Рая Назарян.

В листата на ГЕРБ - СДС в 23 МИР са и Тома Биков, Александър Иванов, Николай Алгафари и Мартин Милев. В 24 МИР влизат Христо Гаджев и Даниел Александров, а 25 МИР - Лъчезар Иванов, председателят на парламентарната правна комисия Анна Александрова и зам.-председателят на Младежи ГЕРБ в София Йоана Рашкова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Избори - ново начало

    26 0 Отговор
    Глистите на ГЕРБ са като пепелянки.

    Коментиран от #16

    15:44 15.03.2026

  • 2 Оз. Ген.Румянцев

    25 0 Отговор
    Затвор за всички ви , мрази ви цяла България.

    15:44 15.03.2026

  • 3 Окооо

    17 1 Отговор
    Ако имате намерение да гласувате за ГЕРБ, по- добре си гласувайте, директно за ДПС! Не се ли убедихте, колко пъти преди изборите винаги уж са разделени, след изборите винаги, всеки път са под крилото на Шиши!!!

    15:45 15.03.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    теА Водачи водят ли листи в други райони❓
    А НЕводачите вписани ли са и в други листи🤔

    15:46 15.03.2026

  • 5 хехе

    18 0 Отговор
    гербавите в София са бита карта дори и в Банкя тиквата ще е последен, а след изборите ще гледа като бай Тошо когато му казаха че вече е никой.

    Коментиран от #13

    15:47 15.03.2026

  • 6 Гост

    13 0 Отговор
    Като паднат Бойко и Дебелия от власт им спрете охраната.

    15:48 15.03.2026

  • 7 мунчо

    9 1 Отговор
    Отбор от пед.....сти и к... ви!

    15:49 15.03.2026

  • 8 Дориана

    10 0 Отговор
    Изобщо не ги вълнува хората листите на корумпираната зависима от Пеевски партия ГЕРБ/ СДС. Народа излезе по площадите с карикатури и лозунги срещу тях. Наглост е от Борисов да иска отново да командва с Пеевски корумпирана мафиотска България прочула се в целия Европейски съюз. Така, че се провалят заедно с предателските партии ИТН и БСП ОЛ. Времето на кражби и зависимости свърши и те ще го разберат по трудния начин.

    15:50 15.03.2026

  • 9 Пушек от лулата на Шамана

    6 0 Отговор
    Листите са готови , програмата -след изборите.
    Така или иначе избирателите ще бъдат изиграни по пълна програма !

    15:50 15.03.2026

  • 10 аман от хрантутници

    6 0 Отговор
    Брей, тоя лъчо- мозъка голям капацитет! Без него НС няма да работи! 35 години лапач!

    15:51 15.03.2026

  • 11 Кабакрадев

    1 4 Отговор
    Дано ГЕПИ иДе..лян спечелят,та да има още мили..они кеш за джобни.....

    15:51 15.03.2026

  • 12 Това е

    6 0 Отговор
    обща листа на герб и шиши!

    15:52 15.03.2026

  • 13 Дориана

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    Да, точно така провала им е заложен. Времето им на кражби, корупция и мафиотски сделки свърши !

    15:52 15.03.2026

  • 14 Браво

    9 0 Отговор
    Все нови и интересни лица..

    Коментиран от #18

    15:52 15.03.2026

  • 15 писарке

    8 0 Отговор
    що мари не цъкаш и за другите партии

    тиквата ли ви плаща та ги рекламирате предизборно само тях
    белким някой пак се излъже за тях

    15:52 15.03.2026

  • 16 Глистите на ГРОБ са като пепелянки

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Избори - ново начало":

    и кърлежи и пишшшчи въшки

    докопат ли
    пускане няма

    15:54 15.03.2026

  • 17 От мошеник

    11 1 Отговор
    нагоре като баш водача си от Банкя !

    15:55 15.03.2026

  • 18 Все нови и интересни лица..

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Браво":

    за радост на новоизлюпени мазохисти най бедни в ес

    15:55 15.03.2026

  • 19 Фил

    9 0 Отговор
    От физиономията на снимания по- горе сякаш звучи стихчето:
    ,,Гласувайте за мойте листи !
    Ще ви пусна по пързалката на всички писти ."

    15:56 15.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Крадла

    6 0 Отговор
    и тя зер гьонсурат червен и крадлив , и тя хванала кокала и не пуска !

    15:57 15.03.2026

  • 22 Сатана Z

    3 9 Отговор
    ГЕРБ винаги е бил по—малкото зло отколкото ППедофилската партия.

    Коментиран от #29

    15:57 15.03.2026

  • 23 Списвачката

    4 3 Отговор
    Това е моят премиер 😍

    15:58 15.03.2026

  • 24 ТИГО

    6 0 Отговор
    Едни и същи пoMиaри хем не стават хем ги избират ,до кога бе народе ??Децата ни пораснаха а тия са пак същите лaйнeри ! Знаем и кътните зъби на тия некадърници!

    Коментиран от #30

    16:00 15.03.2026

  • 25 Дориана

    6 2 Отговор
    ГЕРБ/ СДС се сриват надолу под 15 % . Провала им е тотален. Да видим как ще искат да продължават заедно с Пеевски да бранят корупцията и мафията. ИТН отпадат от Парламента и губят всичко.

    16:00 15.03.2026

  • 26 Добревото

    6 1 Отговор
    лъжливото що се е цопнало в София , не го щат в Хасково хората , даже на снимка !

    16:03 15.03.2026

  • 27 Делиян

    2 0 Отговор
    Борисович.

    16:05 15.03.2026

  • 28 От крадци и крадли

    5 1 Отговор
    Какво добро ще дойде от такива доказани крадци и крадли? Няма кой да ги смени, те са най изучени в занаята на обирджийството.

    16:06 15.03.2026

  • 29 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    Натиснаха ти бутона и понеже си прoct повтаряш до несвяст глупости !Нито сте оригинални ,нито сте прави ,само се излагате ! Гледам сгърчените физиономии на Ментата Африкански и Алабаланков и направо не досрамява че тия пoMиaри ги гледа цял свят ,а сега и на рижият клоун се слагат !Жалка картина ,ниски нещастни хорица !

    16:06 15.03.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "ТИГО":

    Ами до 2034-та🤔
    Нали 1989-та дойдоха с "45 години стигат" - значи
    1989+ 45 = 2034❗

    16:11 15.03.2026

  • 31 Горски

    1 0 Отговор
    Този съвсем се е изУмил! Тръгнал да си прави кампания и да агитира българите да го изберат, като им обяснява, че са предатели! С камъни трябва да го гоните! Съсипа енергетиката ни, провали проекта Белене, опита се да открадне Лукойл от руснаците и сега ще плащаме неустойки, вкара еврото в България и предизвика чудовищна инфлация и ограбване на българите. Въобще, този глупак ще бъде запомнен като най-п ростият капут, управлявал България, 20 години напъни да се прави на политик, обрекъл ни на безпътица и колониално робство.А бе кой я ползва тази газ? Освен да правят азотни торове и топлофикация София която пък е на загуба 2 милиарда. КТБ фалира с 5 милиарда. Софиянци само потриват ръце как цялата държава трябва да им плати сметките. Айде, айде! Години наред само лапахте парите и нищо не строихте. Както и с магистралата до Гърция, дето трябваше да е готова да 2014г. Добре че се смени правителството тогава, та го построи за няколко месеца.

    16:15 15.03.2026

  • 32 БоюЦиганина

    0 0 Отговор
    Листите отново водят само най-лоялните доказали се крадци и бандити.

    16:15 15.03.2026

