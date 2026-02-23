Новини
Исландия обмисля възобновяване на преговорите за членство в ЕС през август

23 Февруари, 2026 11:32, обновена 23 Февруари, 2026 11:40 896 10

Страната може да гласува на референдум за рестартиране на преговорите, след като предишното правителство замрази процеса през 2013 г.

Исландия обмисля възобновяване на преговорите за членство в ЕС през август - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Исландия разглежда възможността да поднови преговорите за членство в Европейския съюз още през август, съобщава "Политико", позовавайки се на запознати източници. Това идва на фона на усилията на Брюксел да разшири блока, включително план за частично членство на Украйна следващата година. През януари Черна гора затвори поредна преговорна глава, като се утвърди като фаворит за членство, предава News.bg.

Управляващата коалиция в Рейкявик обеща да проведе референдум за възобновяване на преговорите до 2027 г., но ускорява сроковете заради геополитически промени, включително американските мита и заплахи за Гренландия. Очаква се парламентът да обяви датата на гласуването през следващите седмици.

Ако исландците одобрят рестарта на преговорите, страната може да се присъедини към ЕС преди всяка друга кандидатка, отбелязва източник. Комисарят по разширяването Марта Кос подчерта, че решението за разширяване вече е свързано с въпроси за сигурност, принадлежност и способността на ЕС да действа в глобален контекст.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е обсъждала сътрудничеството с премиера Криструн Фростадотир, подчертавайки стабилността и предвидимостта, които Исландия предоставя на блока.

Исландия кандидатства за ЕС през 2009 г. в разгара на финансова криза, но преговорите бяха замразени през 2013 г., след като икономиката се възстанови. През 2015 г. Рейкявик официално се отказа от статута на кандидат.

Страната е стратегически важна, разположена в Северния Атлантик, няма армия и разчита на членството си в НАТО и на споразумение със САЩ за защита. Тези фактори, заедно с икономическите ползи от членството, увеличават обществената подкрепа.

Исландия вече е член на Европейското икономическо пространство и Шенген, като е приела много от законите на ЕС. Преди замразяването на преговорите страната беше затворила 11 от 33 глави, което е по-малко от напредъка на Черна гора.

Все пак пълното присъединяване изисква още референдум и завършване на преговорните глави, което зависи от геополитическата ситуация и обществената подкрепа. Високият БВП на глава от населението намалява икономическата мотивация за членство, а фокусът остава върху сигурността и международната стабилност.


Исландия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    8 2 Отговор
    Г-н Тръмп е на мнение, че Исландия е древна американска земя.

    11:42 23.02.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 3 Отговор
    "Това идва на фона на усилията на Брюксел да разшири блока..."
    Схемата "Понци" винаги се нуждае от още и още свежи пари❗

    11:47 23.02.2026

  • 3 Путин президент

    5 2 Отговор
    Ако имах още магарета щях да атакувам и там
    Но в украйна кавалерията ми жъне успех след успех и няма фа я пращам другаде

    11:56 23.02.2026

  • 4 Сандо

    5 0 Отговор
    Куцо и сакато на юруш в ес-то и евробатака,наречен еврозона.Все пак могат ли исландците да дадат някакъв нормален отговор защо искат да си развалят рахата на тяхното мирно,тихо и спокойно островче?

    Коментиран от #7, #9

    12:03 23.02.2026

  • 5 май

    4 0 Отговор
    и тези не ги питат щат ли не щат ли

    12:03 23.02.2026

  • 6 На тези

    4 0 Отговор
    явно не са им достатъчни само проблемите с течащите вулкани.

    12:05 23.02.2026

  • 7 Орбан

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Сандо":

    Всички искат в ЕС.Даже и Сърбия.

    12:08 23.02.2026

  • 8 Учуден

    3 4 Отговор
    Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като бити кучета, сърдят се, пенявят се и си плюят в пазвата?

    12:09 23.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Копейка в шок

    2 1 Отговор
    А ние родните ганьовски копейки си искаме руски свят с несменяем царьок.А най добре 16 реСпублика в РФииийто.
    Комунистите не успяха ние кАпейките пак ще опитаме.На нас не ни трябва Шенген искаме си визи така и така не пътуваме никъде.Само чакаме Костя да ни даде някоя копейка и с автобуси да ходиме на екскурзии в Софето и да викаме искаме ки леФФФче -куФФче

    14:06 23.02.2026