Исландия обмисля възобновяване на преговорите за членство в ЕС през август

Исландия разглежда възможността да поднови преговорите за членство в Европейския съюз още през август, съобщава "Политико", позовавайки се на запознати източници. Това идва на фона на усилията на Брюксел да разшири блока, включително план за частично членство на Украйна следващата година. През януари Черна гора затвори поредна преговорна глава, като се утвърди като фаворит за членство, предава News.bg.

Управляващата коалиция в Рейкявик обеща да проведе референдум за възобновяване на преговорите до 2027 г., но ускорява сроковете заради геополитически промени, включително американските мита и заплахи за Гренландия. Очаква се парламентът да обяви датата на гласуването през следващите седмици.

Ако исландците одобрят рестарта на преговорите, страната може да се присъедини към ЕС преди всяка друга кандидатка, отбелязва източник. Комисарят по разширяването Марта Кос подчерта, че решението за разширяване вече е свързано с въпроси за сигурност, принадлежност и способността на ЕС да действа в глобален контекст.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е обсъждала сътрудничеството с премиера Криструн Фростадотир, подчертавайки стабилността и предвидимостта, които Исландия предоставя на блока.

Исландия кандидатства за ЕС през 2009 г. в разгара на финансова криза, но преговорите бяха замразени през 2013 г., след като икономиката се възстанови. През 2015 г. Рейкявик официално се отказа от статута на кандидат.

Страната е стратегически важна, разположена в Северния Атлантик, няма армия и разчита на членството си в НАТО и на споразумение със САЩ за защита. Тези фактори, заедно с икономическите ползи от членството, увеличават обществената подкрепа.

Исландия вече е член на Европейското икономическо пространство и Шенген, като е приела много от законите на ЕС. Преди замразяването на преговорите страната беше затворила 11 от 33 глави, което е по-малко от напредъка на Черна гора.

Все пак пълното присъединяване изисква още референдум и завършване на преговорните глави, което зависи от геополитическата ситуация и обществената подкрепа. Високият БВП на глава от населението намалява икономическата мотивация за членство, а фокусът остава върху сигурността и международната стабилност.