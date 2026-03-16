Григор Димитров разкри какво планира да прави, след като приключи с тениса

16 Март, 2026 12:45 855 3

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Григор Димитров разкри в интервю за Tennis Channel, че планира да обърне по-голямо внимание на личния си живот и образованието след като приключи активната си кариера.

Той разкри, че мечтае да прекарва повече време със своята приятелка - Ейса Гонсалес.

"Обичам да чета, а може би ще продължа с образованието си. Със сигурност ще обръщам повече внимание на личния си живот", сподели българинът.

В личен план той разкри, че се чувства еднакво добре както на плажа, така и сред снежните писти в планината.

На Димитров му предстои участие на "Мастърс 1000" в Маями. През миналия сезон българинът записа силно представяне във Флорида, достигайки до полуфиналите, където отстъпи на Новак Джокович.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пфффоофффф

    1 1 Отговор
    Не бе остани си стар ерген прелюбодеец

    12:53 16.03.2026

  • 2 Гост

    2 1 Отговор
    Тая ще му бие шута.

    Коментиран от #3

    13:00 16.03.2026

  • 3 Домакин

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Като приключи с тениса ще гледа Ейса само по Фейса...

    13:06 16.03.2026

