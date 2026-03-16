Григор Димитров разкри какво планира да прави, след като приключи с тениса

Григор Димитров разкри в интервю за Tennis Channel, че планира да обърне по-голямо внимание на личния си живот и образованието след като приключи активната си кариера.

Той разкри, че мечтае да прекарва повече време със своята приятелка - Ейса Гонсалес.

"Обичам да чета, а може би ще продължа с образованието си. Със сигурност ще обръщам повече внимание на личния си живот", сподели българинът.

В личен план той разкри, че се чувства еднакво добре както на плажа, така и сред снежните писти в планината.

На Димитров му предстои участие на "Мастърс 1000" в Маями. През миналия сезон българинът записа силно представяне във Флорида, достигайки до полуфиналите, където отстъпи на Новак Джокович.