Невероятно, но факт: Mercedes-Benz е възложил разработването на новата си платформа на... китайци!

В света на висшата автомобилна лига се случва нещо нечувано: Mercedes-Benz, символът на германското инженерно съвършенство, за първи път в своята 130-годишна история поверява „сърцето“ на бъдещите си модели на инженери извън Щутгарт. Новината, че новата глобална платформа Phoenix ще бъде разработена в Китай съвместно с гиганта Geely, отекна като гръм от ясно небе в индустрията. Макар трилъчевата звезда да остава в центъра на волана, технологичните основи на следващото поколение компактни електрически машини ще черпят опит директно от източната сила.

Проектът Phoenix не е просто поредното партньорство, а мащабна реорганизация. Германците пренасочват фокуса на своя развоен център в Китай, превръщайки го в глобален щаб за компактни превозни средства. Именно там ще се кове бъдещето на модели като A-Class, CLA и GLA. В основата на всичко стои архитектурата GEEA 4.0 на Geely – същата технологична база, която вече познаваме от иновативния Geely Galaxy E5. Уау, само допреди десетилетие подобен сценарий би изглеждал като научна фантастика, но днес оптимизирането на разходите и скоростта на иновациите диктуват правилата. Докато китайските специалисти ще се концентрират върху по-достъпните и масови сегменти, германските им колеги ще запазят контрола над флагманите от висок клас.

Изборът на Geely не е случаен. Източници твърдят, че инженерите от Щутгарт са били силно впечатлени от техническото качество и ефективността на разходите след детайлно разглобяване и проучване на Zeekr 001. Платформата Phoenix се очаква да влезе в серийно производство около 2030 г., като постепенно ще замени сегашната архитектура MMA. Това е стратегически ход, който цели не само по-ниски крайни цени за потребителите, но и интегриране на най-модерните дигитални системи за управление, в които китайските компании в момента диктуват темпото.

Макар Mercedes-Benz официално да запазва известна дискретност по темата, честите визити на топ мениджъри в развойния център в залива Ханджоу подсказват, че сътрудничеството е в много напреднала фаза. Светът на автомобилите вече не се дели на „източен“ и „западен“, а на такива, които успяват да се адаптират към новата реалност. За феновете на марката остава надеждата, че новият „китайски“ Mercedes ще запази онзи специфичен комфорт и лукс, които го направиха легенда, макар и с малко по-различен технологичен акцент.