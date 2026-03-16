Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Авто »
Невероятно, но факт: Mercedes-Benz е възложил разработването на новата си платформа на... китайци!

16 Март, 2026 12:53 583 3

  • mercedes-benz-
  • платформа-
  • phoenix-
  • geely

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В света на висшата автомобилна лига се случва нещо нечувано: Mercedes-Benz, символът на германското инженерно съвършенство, за първи път в своята 130-годишна история поверява „сърцето“ на бъдещите си модели на инженери извън Щутгарт. Новината, че новата глобална платформа Phoenix ще бъде разработена в Китай съвместно с гиганта Geely, отекна като гръм от ясно небе в индустрията. Макар трилъчевата звезда да остава в центъра на волана, технологичните основи на следващото поколение компактни електрически машини ще черпят опит директно от източната сила.

Проектът Phoenix не е просто поредното партньорство, а мащабна реорганизация. Германците пренасочват фокуса на своя развоен център в Китай, превръщайки го в глобален щаб за компактни превозни средства. Именно там ще се кове бъдещето на модели като A-Class, CLA и GLA. В основата на всичко стои архитектурата GEEA 4.0 на Geely – същата технологична база, която вече познаваме от иновативния Geely Galaxy E5. Уау, само допреди десетилетие подобен сценарий би изглеждал като научна фантастика, но днес оптимизирането на разходите и скоростта на иновациите диктуват правилата. Докато китайските специалисти ще се концентрират върху по-достъпните и масови сегменти, германските им колеги ще запазят контрола над флагманите от висок клас.

Изборът на Geely не е случаен. Източници твърдят, че инженерите от Щутгарт са били силно впечатлени от техническото качество и ефективността на разходите след детайлно разглобяване и проучване на Zeekr 001. Платформата Phoenix се очаква да влезе в серийно производство около 2030 г., като постепенно ще замени сегашната архитектура MMA. Това е стратегически ход, който цели не само по-ниски крайни цени за потребителите, но и интегриране на най-модерните дигитални системи за управление, в които китайските компании в момента диктуват темпото.

Макар Mercedes-Benz официално да запазва известна дискретност по темата, честите визити на топ мениджъри в развойния център в залива Ханджоу подсказват, че сътрудничеството е в много напреднала фаза. Светът на автомобилите вече не се дели на „източен“ и „западен“, а на такива, които успяват да се адаптират към новата реалност. За феновете на марката остава надеждата, че новият „китайски“ Mercedes ще запази онзи специфичен комфорт и лукс, които го направиха легенда, макар и с малко по-различен технологичен акцент.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тотал щета е вече Европа

    4 0 Отговор
    Е какво му е невероятното.... Не се ли разбра вече,че няма нищо което да не се прави от Китай...? Няма Мерцедес-няма Ауди--всичките салакоми за пари и продават не само имиджа си и бившото си величие-ами и дори душите си. Москвич видите ли бил китайски-ами че то вече елита на европейското автомобилно индустриално "чудо" отдавна зависи от китайската благословия и части-просто сега вече открито се говори и пише за това-истината няма как вечно да се крие.

    13:12 16.03.2026

  • 2 Гост

    4 1 Отговор
    Ааа, да, бе! Това е отдавна, не е новост! Идете и ги вижте новите им коли, на 2 години се разхлопват, по интериора се отлетят детайли и надути копчета, екстериорните пластмаси по купето едва се държат и след 80 в час хлопат кат на ветроходна лодка платната! Та, отдавна са си Китай чета, тия Коли!!!

    13:14 16.03.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Съветът ми е, купете си стар Мерцедес, цените ще се вдигат!

    13:38 16.03.2026